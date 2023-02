VTM NIEUWS-reporter Romina Van Camp wordt correspondent in Washington

De Verenigde Staten maken zich op voor nieuwe historische presidentsverkiezingen in 2024. Doet Joe Biden er nog vier jaar bij? Of komt Trump toch weer in het vizier? Het worden allesbepalende verkiezingen. Daarom stuurt VTM NIEUWS, naast Greet De Keyser, een eigen fulltime-correspondent naar de Verenigde Staten.

Romina Van Camp verhuist van Antwerpen naar Washington en zal van daaruit verslag uitbrengen over alles wat de Amerikanen echt bezighoudt. Ze gaat op zoek naar de beste nieuwsverhalen. En legt uit welke impact die hebben op de wereld, en op ons in Vlaanderen.

Romina liep in 2008 stage bij de Amerikaanse nieuwszender CBS in New York en werkt sinds 2009 bij VTM NIEUWS. Op de buitenlandredactie volgt ze al jaren het nieuws uit Amerika. En ze bracht er ook al verslag uit van drie midterms en twee presidentsverkiezingen.

Naast VTM NIEUWS zal Romina ook aan de slag gaan voor HLN. Ze gaat dus ook analyses schrijven voor hln.be en voor Het Laatste Nieuws. Dat multimediale profiel is uniek in Vlaanderen.

Romina Van Camp: “Dit is een meisjesdroom die uitkomt. Al jaren werk ik vanop de buitenlandredactie verhalen uit in de VS. Door er nu zelf te gaan wonen kan ik me nog harder op het nieuws smijten. Ik kijk enorm uit naar het avontuur en om verslag uit te brengen voor VTM NIEUWS, én voor HLN. Ik ben iedereen binnen DPG Media erg dankbaar voor deze kans.”

Bert Heyrman, hoofdredacteur VTM NIEUWS: “Met Romina als fulltime correspondent in de VS, versterken we daar onze eigen verslaggeving. Nieuws uit het buitenland is een belangrijk onderdeel van VTM NIEUWS, en we vinden het belangrijk om daar te zijn waar het nieuws zich afspeelt. Daar blijven we in investeren. Romina zal trouwens niet alleen de Verenigde Staten coveren, maar zal ook doorreizen naar de rest van het Amerikaanse continent als daar groot nieuws is. Met Romina en Greet hebben we een echt topteam.”

Romina vertrekt volgende maand naar Washington. Huidig correspondent Greet De Keyser, die al jaren in Washington woont, zal haar daar wegwijs maken.

Greet De Keyser: “Na 23 jaar in de VS en 6 presidentiële verkiezingsjaren weet ik hoeveel werk er voor de verkiezingen van volgend jaar op het programma staat. Ik ben dan ook blij met de komst van Romina naar de VS. Ik blijf, zoals voordien, VTM NIEUWS met plezier steunen met mijn kennis en decennia-lange ervaring. Ons sterke team staat garant voor een optimale verslaggeving van een meer dan spannend verkiezingsjaar. Daar gaan we voor!”

VTM NIEUWS blijft - met het oog op de belangrijke verkiezingen van 2024 - dus een beroep doen op de jarenlange expertise van Greet. Ze zal ook te zien blijven in VTM NIEUWS.

