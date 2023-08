VTM NIEUWS neemt afscheid van een icoon: Dany Verstraeten gaat met welverdiend pensioen 

Nieuwsanker Dany Verstraeten (67) neemt dit najaar afscheid van de kijker. Na 35 jaar trouwe dienst bij VTM NIEUWS gaat hij met welverdiend pensioen. Dany is er van bij de start van VTM bij en is sindsdien één van de meest gewaardeerde nieuwsankers in Vlaanderen. In woelige nieuwstijden is Dany altijd de rots in de branding. Hij kon eigenlijk drie jaar geleden al met pensioen, maar Dany koos er zelf voor om door te gaan. Nu vindt hij dat het tijd is om te stoppen.

Dany Verstraeten, nieuwsanker VTM NIEUWS: “Na al die jaren is het stilaan tijd dat ik het wat rustiger aan ga doen, zodat ik wat meer tijd kan vrijmaken voor mijn gezin en mijn vrienden. Wanneer ik straks bij de VTM NIEUWS-redactie vertrek, doe ik dat met een gerust gemoed. Ik ben enerzijds tevreden over alles wat ik meer dan drie decennia lang heb kunnen doen en anderzijds is er de zekerheid dat de toekomst van VTM NIEUWS in goede handen blijft, met de talentvolle collega's die er aan de slag zijn.”

Bert Heyrman, hoofdredacteur VTM NIEUWS: “Dany is een pionier, de peetvader van VTM NIEUWS en een icoon in Vlaanderen. Hij heeft VTM NIEUWS mee gemaakt tot wat het vandaag is, een kwalitatieve nieuwsuitzending waar de kijker op de eerste plaats komt. Voor Dany is de Dorpsstraat altijd even belangrijk geweest als de Wetstraat. Zijn grote professionaliteit, zijn rust, en zijn loyaliteit zijn een voorbeeld voor alle collega’s. Dany vertrekt nu wel, maar zal voor altijd een deel van onze VTM NIEUWS-familie blijven.”

De carrière van Dany Verstraeten (22 oktober 1955) begint in 1979 op de verkeersredactie van de openbare omroep. In 1988 maakt hij de overstap naar VTM en op 1 februari 1989 presenteert hij, samen met Nadine De Sloovere, de allereerste nieuwsuitzending. Vanaf dan is hij een vast gezicht voor het nieuws van 19u00. Ook op de grote nieuwsmomenten, zoals bij verkiezingen, de dood van koning Boudewijn en de aanslagen van 9/11, is Dany een vaste waarde. Daarnaast heeft hij bij VTM ook nog het reportagemagazine 'Telefacts' en de automagazines ‘De zesde versnelling’ en ‘Autowereld.tv’ gepresenteerd. Nu ankert Dany nog het nieuws op zondagmiddag. Daarin interviewt hij elke week een politiek kopstuk in de studio van VTM NIEUWS.

