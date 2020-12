VTM NIEUWS maakt ‘Uw Film Van Het Jaar’

Morgen, woensdag 23 december om 21.30, vliegt VTM NIEUWS het uitzonderlijke nieuwsjaar 2020 nog eens over in ‘Uw Film Van Het Jaar’. VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman presenteert de speciale uitzending: “2020 was een jaar waarover nog generaties lang zal worden gesproken. Een jaar met een echte achtbaan van emoties. Een jaar waarin het nieuws vanzelf dichterbij kwam dan ooit, voorbij de drempel van onze voordeur, bij elk van ons. Een jaar waarin iedereen op zijn eigen manier in de klappen heeft gedeeld en tegelijk op zijn eigen manier houvast heeft gezocht. 2020 werd een jaar van angst, verdriet en afscheid, maar zo mogelijk nog meer van warmte, solidariteit, hoop en menselijkheid.”

Uw Film Van Het Jaar kijkt naar wat er zich heeft afgespeeld in binnen- en buitenland, maar vooral naar hoe we daarmee zijn omgegaan. Wat het allemaal heeft teweeggebracht. VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman is de gids die af en toe landt bij getuigen op de eerste rij. Om terug te kijken naar het voorbije jaar en te polsen naar de wensen voor 2021. Hij gaat onder meer langs bij premier Alexander De Croo en vicepremier Sophie Wilmès, bij bekende Vlamingen zoals Natalia en Adil El Arbi, maar ook bij een verpleegkundige, Youtube-artiest, een jongen die zijn opa verloor en een restaurantuitbater. “Ik ga langs bij verschillende mensen die met hun verhaal 2020 mee vorm hebben gegeven. Bij u. En daarom wordt het Uw film van het jaar”, vertelt Freek.

Als kleine verrassing, als troost voor wat iedereen heeft doorstaan en als eerbetoon aan wie er niet meer is, componeerde Jef Neve de muziek bij deze unieke film van een ongewoon jaar. Het nummer ‘The Great Souls Who Left Us’ is een ode aan al wie in 2020 overleden is. Aan Sean Connery, aan Kastiop, aan Gerty Christoffels en aan Kobe Bryant, maar ook aan ‘superopa’ Luc Coopmans (59), die in maart als één van de eersten in ons land stierf aan het coronavirus.

Uw Film Van Het Jaar wordt uitgezonden op 23 december om 21.30 en herhaald op 1 januari om 13.35 en om 23.15. De uitzending is ook te (her)bekijken op VTM GO.