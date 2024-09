VTM NIEUWS gaat complex nieuws nog beter uitleggen, met een nieuw gezicht én toptechnologie

VTM NIEUWS en VTM krijgen vanaf vrijdag 20 september een flinke upgrade. VTM zit volledig in het nieuw met een fris, kleurrijk logo en bijhorende huisstijl, daarnaast wordt ook de look and feel van VTM NIEUWS opgefrist. En ook de nieuwsstudio van VTM NIEUWS werd stevig verbouwd. Niet door architecten en aannemers, wel door 3D-designers die VTM NIEUWS met augmented reality visueler maken dan ooit. Door geavanceerde technologie komen nieuwsverhalen nu nog dichter bij de kijker.

VTM NIEUWS-journalisten Carl Theunis en Meryem El Mandoudi, die voor het eerst bij VTM NIEUWS te zien is, zorgen in tandem voor verdieping bij de actualiteit. Tijdens iedere nieuwsuitzending duiken ze dieper in een nieuwsverhaal en geven ze met behulp van beeld en grafiek extra duiding en opheldering.

Meryem El Mandoudi, journalist VTM NIEUWS: “De afgelopen weken heb ik een intensief VTM NIEUWS-bad gekregen. Ik ben dus helemaal klaar om de kijker nog meer achtergrond en verdieping te geven bij de grote nieuwsverhalen. Dat ik dit meteen in de vernieuwde studio van VTM NIEUWS kan doen, zorgt ervoor dat ik er nog meer zin in heb."

Kim Herbots, hoofdredacteur VTM NIEUWS: “In al onze verslaggeving maken we onze ‘we zijn er voor u’-belofte meer dan ooit waar. De vragen die de kijker zich stelt, gaan we zelf nog vaker stellen en uitgebreid beantwoorden. We gidsen de kijker nog beter doorheen een complexe wereld en we staan iedere dag klaar met toelichting en duiding bij het nieuws van de dag. Daar helpen niet alleen de nieuwste technologische snufjes ons mee, maar ook Meryem en Carl, die opvallende nieuwsverhalen op een heldere manier diepgaand uitspitten.”

De vernieuwingen bij VTM NIEUWS zijn vanaf vrijdag 20 september elke dag te zien bij VTM, dat eveneens een nieuw jasje krijgt. In 2020 ondergingen de VTM-zenders een grote transformatie: vanaf toen was elke zender deel van de VTM-familie, elke zender werd ‘VTM’. Deze strategie wordt nu voortgezet, met in de nieuwe stijl nog meer nadruk op het moedermerk VTM. Elk VTM-programma, of het nu op VTM, VTM 2 of VTM GO wordt uitgezonden, krijgt dezelfde herkenbare branding van VTM, die vanaf 20 september bestaat uit een logo én een monogram (V-shape). De nieuwe stijl zorgt zo voor nog meer duidelijkheid en herkenbaarheid voor de kijkers, die zo in één opslag de weg naar hun favoriete programma’s bij VTM kunnen vinden.

