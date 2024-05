VTM NIEUWS en HLN volgen de verkiezingsdag op de voet tijdens grootste live-operatie ooit

Op 9 juni kiezen we met z’n allen een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Bij VTM NIEUWS en in de HLN-app kan iedereen deze historische verkiezingsdag onafgebroken op de voet volgen, van 08u00 ‘s ochtends totdat de kaarten geschud zijn. De Grote Verkiezingsshow Stem24 serveert tijdens de grootste live-operatie van VTM NIEUWS en HLN ooit de eerste uitslagen, analyses en reacties van politieke kopstukken. Met minstens 15 uur aan live nieuws en meer dan 30 live-verbindingen hoeven kijkers geen seconde van de verkiezingsdag te missen, waar ze ook zijn.

Vanaf 08u00 loodst VTM NIEUWS-anker Birgit Herteleer de kijker door de verkiezingsdag, vanaf 11u00 neemt collega Stef Wauters het over. Vanuit de studio in Antwerpen schakelen ze naar reporters overal in Vlaanderen. VTM NIEUWS-anker Cathérine Moerkerke spreekt om 22u00 als eerste uitgebreid met de winnaar van de verkiezingen. Zij stelt meteen ook de vragen die kijkers en lezers doorheen de dag kunnen doorsturen.

Stef Wauters, VTM NIEUWS-anker: “Verkiezingsdag is altijd heel bijzonder, ik noem het graag ons Feest van de Democratie. Er hangt een opgewonden spanning in de lucht, en die sfeer gaan we peilen in heel het land. Het wordt een échte marathon: van ‘s morgens vroeg tot de laatste stemmen geteld zijn, zit je bij ons op de eerste rij.”

De eerste resultaten

​Om de resultaten razendsnel en als eerste te brengen, rekenen VTM NIEUWS en HLN op het grootste netwerk van journalisten, overal in Vlaanderen. De cijfers komen binnen in het uitslagencentrum, een studio met een videowall van maar liefst 21 m² die speciaal voor deze verkiezingsdag wordt opgezet. Daar gidst politiek journalist Karel Lattrez de kijker door alle cijfers. Ook verschijnen alle uitslagen meteen in een overzichtelijke uitslagentool in de HLN-app, met daarin alle voorkeurstemmen per gemeente en een extra functie om zelf coalities te vormen.

Karel Lattrez, politiek journalist VTM NIEUWS: “Verkiezingen draaien om cijfers. Wie wordt de grootste en wie zorgt voor de verrassing van deze verkiezingen? Wij brengen alle resultaten, tonen hoe Vlaanderen heeft gestemd en komen met antwoorden: welke partijen kunnen samen een regering vormen en wat betekent dat voor u?”

Dimitri Antonissen, hoofdredacteur HLN: “HLN is altijd de snelste met nieuws, en voor die belofte gaan we op verkiezingsdag meer dan ooit. Helder en duidelijk zoals je dat van HLN verwacht.”

Duidelijke analyses

​Glasheldere analyses van de resultaten worden voorzien door een topteam van politieke journalisten. De ‘Raad van Wijzen’ - bestaande uit politiek journaliste Isolde Van Den Eynde, maker van ‘Het Conclaaf’ Eric Goens en professor Stijn Baert - geeft bij VTM NIEUWS en HLN duiding bij de uitslagen en legt uit wat de verkiezingsuitslag voor de kiezer betekent.

De snelste reacties

​Maar ook voor de eerste reacties van de politieke kopstukken is de kijker bij VTM NIEUWS en HLN aan het juiste adres. De toppolitici worden op de verkiezingsdag geen seconde losgelaten. Journalisten volgen de kopstukken vanaf de vroege ochtend, gaan met hen mee naar het stembureau en polsen naar hun eerste reacties zodra de uitslagen binnenkomen.

Kim Herbots, hoofdredacteur VTM NIEUWS: “De kijker zal de toppolitici de hele dag lang kunnen volgen. Wat zijn ‘s ochtends hun verwachtingen? Hoe brengen ze die spannende uren voor de eerste uitslagen door en wat zijn hun reacties wanneer blijkt wie de winnaar wordt en wie de Vlamingen niet heeft kunnen overtuigen? We zijn er overal bij: thuis, in het stemlokaal, aan de war rooms van de partijen en op de hoofdkwartieren waar gevierd of getreurd wordt.”

Met De Stembus door Vlaanderen

​VTM NIEUWS en HLN trekken op de verkiezingsdag door heel Vlaanderen. Met De Stembus pikt VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman mensen met een bijzonder verhaal op om samen naar het stembureau te rijden.

Freek Braeckman, VTM NIEUWS-anker: “Mijn Stembus in VTM NIEUWS wordt de komende tijd een beetje mijn tweede thuis, net als bij vorige grote verkiezingen. Een ideale plek om te horen en voelen wat er leeft. En op verkiezingsdag zelf doen we er nog een schepje bovenop. In ruil voor een bijzonder verhaal mogen kiezers gerust opstappen. Ik breng hen gezwind naar het kiesbureau en doe live verslag voor de kijker thuis.”

‘De Grote Verkiezingsshow Stem24’, zondag 9 juni vanaf 08u00 live bij VTM en ook in de HLN-app.