VTM NIEUWS brengt de strafste beelden en meest pakkende verhalen van 2021 in ‘Uw Film van het Jaar’

Onvoorspelbare gebeurtenissen golfden in 2021 in een stroomversnelling over ons heen: de klopjacht op Jürgen Conings, de bestorming van het Capitool, de overstromingen in Wallonië, de heropleving van de Taliban en na Delta nu ook Omikron. Maar we werden ook overspoeld door Olympische medailles, coronaprikken en bakken nostalgie. In ‘Uw Film van het Jaar’, op 27 december om 21u45 bij VTM, neemt Freek Braeckman de kijker mee doorheen het afgelopen nieuwsjaar van VTM NIEUWS. Dat doet hij aan de hand van straffe beelden en interviews met bekende en minder bekende koppen die in 2021 een bijzondere rol speelden. Met getuigenissen en wensen van kijkers wordt ‘Uw Film van het Jaar’ de film van élke Vlaming. Niemand minder dan Regi verzorgt de soundtrack.

‘Uw Film van het Jaar’ toont niet alleen de strafste archiefbeelden van 2021, maar brengt ook het verhaal erachter. Zoals dat van Madeline Halleux, die samen met haar gezin maar liefst 11 uur op het dak van haar huis in Pepinster zat bij de overstromingen in Wallonië. Aangrijpende beelden kwamen er ook uit de luchthaven van Kaboel, waar de Taliban een schrikbewind installeerde. Freek praat met Habib Nazari, een Belgische Afghaan die vast zat op de luchthaven. In 2021 beukten vaccinatiegolven met wisselend succes in tegen de aanhoudende coronagolven. Freek gaat langs bij Domien Vanhonacker, intensivist in het UZ Brussel, en Chris Van Tongelen, acteur, zanger, maar in 2021 vooral coördinator van een vaccinatiecentrum.

Euforie putten we in 2021 uit de 7 medailles die onze Belgische atleten op de Olympische Spelen in Tokio wonnen. Freek spreekt met bronzen medaillewinnaar van de marathon in Tokio, Bashir Abdi, die dit jaar ook vader werd. De Rode Duivels slaagden er dan weer niet in om de EK-beker naar huis te halen en misten de finale van de Nations League. Freek praat erover met Thibaut Courtois, doelman en vaandeldrager van de Gouden Generatie. In 2021 was er ook een vleugje nostalgie. Willy Sommers vertelt over de comeback van Tien Om Te Zien, symbool voor de knaldrang en het Rijk der Vrijheid waar iedereen naar verlangt.

Deze en andere getuigenissen zijn, samen met de strafste beelden uit 2021, op maandag 27 december om 21u45 te zien bij VTM in ‘Uw Film van het Jaar’.

