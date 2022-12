VTM NIEUWS brengt de meest indrukwekkende beelden en pakkende verhalen van 2022 in ‘Uw Film van het Jaar’

Freek Braeckman brengt ‘Uw Film van het Jaar’ dit jaar symbolisch vanuit een afgeschakelde elektriciteitscentrale. Op kerstdag 25 december om 21u40 bij VTM, neemt hij de kijker mee doorheen het afgelopen nieuwsjaar van VTM NIEUWS, met de strafste beelden en interviews met bekende en minder bekende koppen die in 2022 een bijzondere rol speelden. Met getuigenissen en nieuwjaarswensen van Bekende Vlamingen en kijkers wordt ‘Uw Film van het Jaar’ de film van élke Vlaming, met als soundtrack ‘Warrior’ van Oscar and the Wolf.

‘Uw Film van het Jaar’ brengt ook het verhaal achter de nieuwsbeelden. Zoals dat van Iryna Kravets, een Oekraïense die bij het begin van de oorlog vluchtte, in ons land terechtkwam en opgevangen werd bij een gezin in Tielt-Winge. Iryna was zwanger toen ze vluchtte. Freek Braeckman zocht haar opnieuw op, om te kijken hoe het nu met haar gaat. En oorlogsjournalist Robin Ramaekers en zijn cameraman Stijn De Smet vertellen over de meer dan 100 dagen die zij zelf in Oekraïne doorbrachten. Over de gruwel die ze daar gezien hebben en hoe ze dat verwerken.

Maar er was ook hoop en licht in 2022. Onder andere dankzij Remco Evenepoel, die geschiedenis schreef door als eerste Belg in 44 jaar een grote wielerronde te winnen, én daarna ook nog eens wereldkampioen werd. Freek ontmoet Remco in zijn supporterscafé De Rustberg, om terug te blikken op een wonderjaar waarin hij ook nog trouwde, én vooruit te kijken naar 2023, waarin Remco de Giro wil winnen.

Ook voor de Vlaamse film was 2022 een topjaar. ‘Close’ van Lukas Dhont werd internationaal gelauwerd en is nog steeds in de running voor een Oscar. ‘Onze Natuur’ bracht prachtige en wonderlijke beelden over bekende en onbekende dieren vlakbij onze leefwereld. En ‘Zillion’ werd een echt kassucces. De man om wie het toen allemaal draaide, Frank Verstraeten, blikt exclusief voor ‘Uw Film van het Jaar’ nog één keer terug op het voorbije jaar, maar ook op de woelige periode meer dan 20 jaar geleden, verweven tussen glorie en criminaliteit. Spijt heeft hij in elk geval niet: “Ik was een zot, ik liep naast mijn schoenen, maar mocht ik het allemaal opnieuw kunnen doen, ik deed het precies hetzelfde. Als we alles legaal hadden gedaan, was Zillion nooit zo’n succes geworden.”

Freek Braeckman praat verder ook nog met Camille Dhont, dé popsensatie van het jaar, de jongste artieste ooit die de Lotto Arena uitverkocht. Politica Hilde Crevits vertelt over het moment toen bij haar het licht uitging aan de onderhandelingstafel van de Vlaamse Regering. En ‘klimaatklever’ - het woord van 2022 - Wouter Mouton legt uit waarom hij zich vastlijmde aan historische schilderijen.

Deze en andere getuigenissen zijn, samen met de strafste beelden uit 2022, op zondag 25 december om 21u40 bij VTM te zien in ‘Uw Film van het Jaar’. Heruitzending op maandag 26 december om 11u40 en op donderdag 5 januari om 23u.