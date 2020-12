VTM NIEUWS beantwoordt vragen van Vlamingen over het coronavaccin

Het coronavaccin komt eraan en daarover hebben Vlamingen nog heel wat vragen. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Waarom worden eerst de ouderen gevaccineerd? En is het ene vaccin beter dan het andere? VTM zendt nu zondag, 20 december om 13u45, een VTM NIEUWS Special uit over het coronavaccin. Birgit Van Mol ontvangt enkele hoofdrolspelers van de vaccinstrategie en beantwoordt samen met hen vragen die de Vlamingen hebben ingestuurd. Zo is onder meer Dirk Ramaekers te gast. Hij is het hoofd van de Taskforce Vaccin en reageert voor het eerst in VTM NIEUWS. Ook Xavier De Cuyper van het Federaal Geneesmiddelenagentschap en viroloog Pierre Van Damme schuiven mee aan.

Uit de wekelijkse bevraging van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat er een grote nood is aan meer informatie over het vaccin. "Vooral diegenen die twijfelen om zich te laten vaccineren, geven aan meer informatie en duidelijkheid te willen. Het is daarom ontzettend belangrijk om transparant te zijn en zo meer mensen over te streep te trekken”, vertelt Van Damme.

Wie nog vragen over het coronavaccin heeft, kan die tot zondag insturen via HLN.be. De VTM NIEUWS Special is vanaf 13u45 te volgen bij VTM, op VTM GO en via HLN.be.