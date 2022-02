VTM NIEUWS beantwoordt vanavond vragen van Vlamingen over de oorlog in Oekraïne

Ⓒ AP

De inval van het Russische leger in Oekraïne zorgt voor wereldwijde verontwaardiging. Ook in eigen land volgen heel veel Vlamingen de actualiteit op de voet. Hoe is het zover kunnen komen? En wat is de mogelijke impact op het dagelijkse leven bij ons? VTM NIEUWS geeft een antwoord op de belangrijkste vragen van kijkers in een extra nieuwsuitzending om 21u45 bij VTM met nieuwsanker Stef Wauters. De uitzending komt in de plaats van ‘Faroek: De Tip van Eén Miljoen’.

In ‘Oorlog in Oekraïne, het antwoord op uw vragen’ brengt Stef Wauters militaire, politieke en economische experten rond de tafel om helderheid te geven in deze snel evoluerende toestand. Zo schuiven onder meer professor internationale politiek Bart Kerremans en financieel expert Paul D’Hoore mee aan. Verslaggevers Robin Ramaekers en Caroline Van Nunen brengen het laatste nieuws vanuit Kiev en Moskou.

“De voorbije uren en dagen ontvingen we al honderden vragen van bezorgde Vlamingen over wat er in Oekraïne aan het gebeuren is. We willen hier, zo goed als de actualiteit het toelaat, duidelijke antwoorden geven die mensen echt kunnen helpen om te begrijpen wat er aan het gebeuren is”, vertelt VTM NIEUWS-anker Stef Wauters. Heel Vlaanderen kan nog tot vanavond vragen insturen via HLN.be. Daarnaast is VTM NIEUWS er de hele dag door om het nieuws op de voet te volgen.

De uitzending ‘Faroek: De Tip van Eén Miljoen’, die normaal voorzien was voor vanavond, wordt verschoven naar dinsdag 1 maart om 21u35 bij VTM.