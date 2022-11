VTM kijkt binnen in het leven van Jacques, Julie, Maxime, Laurins en Sunny in ‘De Vermeires’

Wie de familie Vermeire de komende maanden tegen het lijf loopt, ontsnapt hoogstwaarschijnlijk niet aan het oog van de cameraploeg die hen volgt. VTM volgt de grappigste familie van het land voor een gloednieuwe docusoap. ‘De Vermeires’ duikt in het leven van Jacques, Julie, Maxime, Laurins en labradoodle Sunny en volgt de bekende familie tijdens unieke gebeurtenissen en herkenbare alledaagse gezinssituaties.

Vlaanderen kent hem als DDT, Jeanke De Visser of Fonske Verzele en als de immer grappige bekkentrekker die zijn volk leerde lachen. Maar achter de muren van zijn huis in Keerbergen is Jacques Vermeire vooral een familieman pur sang. Een pater familias die er altijd is voor zijn dochter en zoon. Voor Julie, de spring-in-’t-veld die het internet verovert als influencer en aan haar toekomst bouwt met gedreven marketeer en danstalent Laurins. En voor Maxime, een prille twintiger die op een kruispunt in zijn leven staat en volop zijn weg zoekt. ‘De Vermeires’ volgt hen, samen met labradoodle Sunny, op belangrijke professionele momenten en privé tijdens hun alledaagse leven. Momenten waarop de familie zich samen een deuk lacht, momenten waarop ze er voor elkaar zijn en momenten waarop ze elk hun eigen weg gaan. ‘De Vermeires’ geeft een unieke inkijk in het echte leven van een warme, ondernemende familie vol artistieke ambities.

"Het zal leuk zijn om ook eens een dagelijkse kant van onszelf te tonen, wat ons bezighoudt naast wat mensen al van ons kennen van op tv”, klinkt het bij Julie. “Ik ben inmiddels wel camera's gewoon, en Lau ook, tegenwoordig staat hij vooral achter de camera. Maar het is meteen ook de tv-première van Sunny en ook hij is super-enthousiast. Zo cute." “Ik denk dat ik zelfs nieuwe dingen kan ontdekken met de familie”, vult Maxime aan. En Jacques besluit kort en bondig: “Ik doe dit voor mijn kinderen.”

De opnames van ‘De Vermeires’ zijn intussen volop aan de gang. De reeks wordt in het voorjaar van 2023 uitgezonden bij VTM.

Niet voor publicatie:

​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.