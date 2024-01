VTM is klaar om ook in 2024 grenzen te verleggen

Na een jaar waarin eigen, creatieve formats de wereld veroverden, nieuwe programma’s de VTM-kijkers veroverden en Bestemming X de Gouden Roos veroverde, is VTM klaar om ook in 2024 grenzen te verleggen. Gedurfde programmakeuzes en creatieve vernieuwingen gaan hand in hand met beproefde succesprogramma’s. Ook op digitaal vlak kijkt VTM altijd vooruit. In 2019 werd VTM GO dé pionier op vlak van streaming, in 2023 was er de introductie van VTM GO+ en in 2024 staat de volgende innovatie al klaar. VTM GO omarmt namelijk Streamz en wordt zo dé place to be voor alle topcontent in één app.

VTM blijft dit voorjaar vernieuwen en tegen grenzen duwen

VTM blijft dit voorjaar vernieuwen en tegen grenzen duwen. Dat vertaalt zich in het voorjaar van 2024 in gedurfde nieuwe programma’s, creatieve keuzes, verrassende vernieuwingen en beproefde successen, vaak met een nieuwe twist. VTM GO kiest als eerste streamer in Vlaanderen voor een dagelijkse fictiereeks, Blur. VTM brengt ook in primeur Máxima, de prestigieuze fictiereeks met internationale allures over het turbulente leven van de Nederlandse koningin. En meer dagelijkse fictie is er met Milo, waarmee VTM de allereerste muzikale telenovelle lanceerde.

Grenzen verleggen, dat is ook op avontuur gaan. En dat gebeurt letterlijk in Het Onbekende. In deze psychologische game neemt Axel Daeseleire kandidaten mee op een groot avontuur in het buitenland en stelt hen voor de keuze: kiezen ze voor het bekende of het onbekende? Astrid Coppens en Natalia verleggen hun grens bij VTM 2 in ASTRID en NATALIA back to reality. De twee glamoureuze mama’s stappen samen met hun kids uit hun luxeleven om een maand lang het leven van een alleenstaande, werkende mama te leiden. Ook Stephanie Planckaert stapt in de echte realiteit en kijkt in Families XXL bij VTM binnen bij zes kroostrijke gezinnen met minstens vijf kinderen.

VTM doorbreekt dit voorjaar ook de grenzen van plekken die de kijkers anders nooit te zien krijgen. Regi Gaat Trouwen en VTM 2 nodigt iedereen uit om getuige te zijn. De zender volgt het koppel van bij de voorbereidingen tot bij het live huwelijk en geeft nadien de fakkel door aan VTM GO om mee te reizen met Kristel & Regi: The Honeymoon. Bij VTM GO is er dit voorjaar ruimte voor meer ernstige content. In NO CAP: Good Trip, Bad Trip duikt onderzoeksjournaliste Camille Vanuxem onder in een totaal andere wereld, de schimmige wereld van drugs. In Moordzaken: Levenslang gaat justitie-expert Faroek Özgünes vrijwillig de gevangenis in om te praten met criminelen die veroordeeld zijn tot een levenslange opsluiting.

Ook in wat vertrouwd is, durft VTM nieuwe wegen in te slaan. Een nieuwe host en nieuwe spelregels bepalen het negende seizoen van The Voice van Vlaanderen bij VTM en The Voice Comeback Stage op VTM GO. De loodzware training van Special Forces: Wie Durft Wint speelt zich deze keer niet af in de Marokkaanse woestijn, maar in het weidse Zuid-Afrika. Het jubileumseizoen van Liefde voor Muziek wordt uniek, met negen artiesten uit de voorbije jaargangen die samen op muzikale reis gaan. En ook Boer zkt Vrouw viert een jubileum, want het oer-datingprogramma bestaat 20 jaar. Staf en Mathias Coppens verwelkomen nieuwe duo’s in nieuwe kamers in Code van Coppens. Op vrijdagavond viert VTM z’n 35ste verjaardag met de nieuwe, nostalgische shiny floor show Sing Again, waarin de grootste talenten uit spraakmakende talentenjachten een nieuwe kans wagen.

Bij VTM 2 trekken de Goorissen dit jaar naar Japan in Expeditie Gooris, terwijl vier Vlaamse koppels op huwelijksreis gaan naar een onbewoond eiland in Gestrand in Honeymoon Island. Wie VTM 2 zegt, zegt ook sport. Het voorjaar biedt veel live sport, met de ontknoping van de Champions League, de Croky Cup en natuurlijk ook darts.

Maarten Janssen, channel manager VTM: De VTM-zenders verkeren in topvorm, maar dat houdt ons niet tegen om onszelf te blijven uitdagen. VTM blijft gaan voor vernieuwing en durf, en dat is echt uitzonderlijk. Overal ter wereld plooien commerciële zenders terug op een gekende titel die vaak al jaren loopt gevolgd door een dagelijks praatprogramma. Intussen maakt VTM ook in 2024 nieuwe keuzes en nemen we risico's. In de internationale sector wordt dan ook met bewondering en jaloezie naar VTM gekeken. We trakteren de kijker de komende maanden op heel wat nieuwe programma's die VTM extra smoel geven, maar uiteraard koesteren we ook het beste van wat VTM al te bieden had. Van avontuur in Het Onbekende en Special Forces, over topfictie met De Kraak en Máxima, tot heel veel muziek met The Voice van Vlaanderen, Liefde voor Muziek en de nieuwe shiny floor show ter ere van 35 jaar VTM, Sing Again. Je voelt het: wij hebben er ontzettend veel goesting in.”

Kristine Willems, channel manager VTM 2: “Bij VTM 2 blijven we erin slagen om, naast verslavende live sport als darts en voetbal, entertainende reality met een randje te brengen. Reality die doet lachen, maar ook doet slikken. Zo vormen we de ideale aanvulling op de familieprogramma’s bij VTM. Het is fijn om te zien dat mensen zoals Astrid en Natalia zich inzetten om op een toegankelijke manier een moeilijk thema bespreekbaar te maken en bij de kijker te brengen. En natuurlijk kijk ik ook enorm uit naar het huwelijk van Regi, dat we de hele dag live gaan uitzenden. Die dag wordt heel evenementieel en we prikken bij VTM 2 voortdurend door naar Zuid-Afrika, waar alles zich op dat moment afspeelt. Zo is de kijker er echt bij. Het is fantastisch om te zien hoe Regi ons laat meegenieten van het feit dat hij stapelverliefd is op zijn topmadame Kristel, die we allemaal gaan leren kennen. En toegegeven, hij heeft gelijk ook.”

VTM GO omarmt Streamz

VTM GO verlegt letterlijk grenzen, want vanaf dit voorjaar is het VTM-platform nog meer dé alles-in-één bestemming voor streamers. Naast het allerbeste entertainment van VTM vinden ook fans van lokale en internationale topfictie er vanaf vandaag hun gading. Zij kunnen via de VTM GO-app in enkele clicks een abonnement nemen op Streamz of hun bestaande Streamz-abonnement koppelen. Zo zullen kijkers vanuit de VTM GO-app moeiteloos kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld Code van Coppens bij VTM en Alter Ego, een Streamz Original. Kortom VTM GO blijft pionieren en haar voortrekkersrol binnen het Vlaamse streaminglandschap waar maken. Kijken we nog ééntje? Allez dan.

Calogero Macaluso, directeur Streaming: “VTM GO bereikte vorig jaar meer dan 2 miljoen Vlamingen en 550 000 unieke kijkers per week. Dat bereik benutten we om de straffe lokale en internationale fictie van Streamz extra in de spotlight te zetten. En de kijker wint ook met een verdubbeling in volume aan topprogramma’s en het gemak om dat alles in één app te bekijken. In enkele clicks switch je zo van bijvoorbeeld de Code van Coppens naar Alter Ego en omgekeerd.”

Ontdek het volledige voorjaar van de VTM-zenders

VTM

Het Onbekende - later dit voorjaar bij VTM en vanaf 8 februari op Streamz

Bekend of onbekend, risico’s nemen of op veilig spelen, vertrouwde paden bewandelen of nieuwe horizonten verkennen. In Het Onbekende, een nieuwe avontuurlijke afvalrace bedacht door de makers van De Verraders, neemt Axel Daeseleire een groep kandidaten mee op reis. Tijdens hun avontuur worden ze voortdurend voor blok gezet en moeten ze kiezen tussen ‘het bekende’ of ‘het onbekende’. Het spel kan op elk moment een onverwachte wending nemen, waardoor de emoties hoog oplopen. Wie durft te kiezen voor de onbekende weg in een avonturenprogramma waarbij niemand weet wat de regels zijn? En wat levert het meeste op: bekend of onbekend? Uiteindelijk gaat slechts één iemand naar huis met de geldprijs.

Liefde voor Muziek - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

Voor het feestelijke 10de seizoen trakteert Liefde voor Muziek de kijkers op nog méér artiesten en nog méér muziek. Per voorgaand seizoen keert één artiest terug om samen op een nieuwe, muzikale reis te vertrekken. Stan Van Samang (seizoen 1), Johannes Genard van School Is Cool (seizoen 2), Clouseau (seizoen 3), Jasper Steverlinck (seizoen 4), Laura Tesoro (seizoen 5), Regi (seizoen 6), Tourist LeMC (seizoen 7), Suzan & Freek (seizoen 8) en K3 (seizoen 9) reizen af naar de Franse zon. Allemaal brengen ze compleet nieuwe, onverwachte en eigenzinnige versies van bekende songs uit elkaars repertoire die in het collectief geheugen zitten.

Sing Again - later dit voorjaar

Al 35 jaar lang is VTM hofleverancier van de grootste toptalenten. Van de Soundmixshow tot Idool, Belgium’s Got Talent, Star Academy of The Voice: duizenden gewone Vlamingen waagden hun kans om hun zangtalent te tonen. Sommigen bouwden een grote carrière uit, anderen bewandelden andere paden. In Sing Again wagen deze talenten nu een nieuwe kans. Hoe is het hen in al die jaren vergaan? Doen ze nog een belletje rinkelen? Hoe brengen ze het er zoveel jaren later vanaf en wie wint de wedstrijd? Koen Wauters & Julie Van den Steen hosten de nostalgische muziekshow voor het eerst samen. De jury bestaat uit toppers Hadise, Karen Damen, Nina De Man, Aaron Blommaert, Stan Van Samang en een wekelijks wisselend gastjurylid.

Families XXL - later dit voorjaar, ook in boxset met VTM GO+

Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen wordt weleens gezegd. Maar wat als je moet zorgen voor 6, voor 9 of zelfs voor 13 kinderen? Familiemens en mama van drie Stephanie Planckaert kijkt binnen bij zes kroostrijke gezinnen met elk minstens vijf kinderen. Hoe krijgen zij hun leven geregeld en wat komt er allemaal bij kijken? Families XXL toont de grote, kleine, grappige, emotionele, onverwachte, praktische, herkenbare en ontroerende obstakels in de grootste gezinnen.

Special Forces: Wie Durft Wint - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

Wie dacht dat het eerste seizoen van Special Forces heftig was: think again. In het tweede seizoen ondervinden 10 BV’s - onder wie intensivist Geert Meyfroidt, presentatrice en actrice Nora Gharib en ex-Rode Duivel Olivier Deschacht - aan den lijve wat ‘bloed, zweet en tranen’ écht betekent. Ze pushen zichzelf tot het uiterste tijdens de zwaarste training ter wereld: die van de Special Forces. Arena dit jaar: de onherbergzame bush van Zuid-Afrika, te midden van schorpioenen, slangen en spinnen. Welke rekruut is uit het juiste hout gesneden? Wie staat er zowel fysiek als mentaal? Wie kruipt huiswaarts en wie haalt het einde van de opleiding? Eén ding is nu al zeker: in Special Forces: Wie Durft Wint zie je de BV’s zoals je ze nog nooit zag.

Milo - van maandag tot donderdag om 18u20, ook in weekpreview met VTM GO+

Een muzikaal verhaal om bij weg te dromen, over een meisje met een gouden stem dat verplicht wordt haar talent voor de buitenwereld te verbergen. Dat is de nieuwe telenovelle Milo. Via veel omwegen én leugens raakt Milo binnen op de exclusieve academie Kosmos, dé plek waar beroemde popartiesten hun opleiding volgden. Al snel ontdekt Milo dat ze niet de enige is die iets te verbergen heeft en de waarheid ombuigt om een plaats in de spotlight te veroveren. Maar klinkt de waarheid wel altijd beter? De cast van Milo bestaat uit heel wat talentvolle nieuwkomers en ronkende namen zoals CAMILLE, Karen Damen, Sieg De Doncker, Mathijs F Scheepers, Katelijne Verbeke en Karlijn Sileghem.

Wat Zou Jij Doen? - elke donderdag om 20u40

Voor de liefde naar het buitenland verhuizen of dichtbij familie en vrienden wonen? Een eigen stekje of hotel mama? Op wereldreis met de zeilboot of toch maar niet? Niet kiezen, is verliezen. Maar kiezen is vaak aartsmoeilijk. In ‘Wat Zou Jij Doen?’ biedt Karen Damen eerste hulp bij keuzestress. Ze legt het lot van twijfelaars met een groot of klein dilemma in de handen van wildvreemden. Het publiek van 250 willekeurig gekozen Vlamingen beslist. In een gezellig theater leidt Karen de stemming in goede banen, neemt ze de kijker mee in de verrassende en opvallende verhalen die achter de dilemma’s schuilgaan en steunt ze de kandidaten wiens leven weleens drastisch kan veranderen.

The Voice van Vlaanderen - vanaf 26/1 op vrijdag om 20u40 en op zondag om 20u00

Aster Nzeyimana betreedt als co-host van An Lemmens voor het eerst de muzikale arena van The Voice van Vlaanderen. En in die arena vechten de coaches heviger dan ooit om uitzonderlijk zangtalent. Kan coach Natalia voor het derde seizoen op rij haar kroon behouden of slaan coaches Mathieu Terryn, Jan Paternoster en Koen Wauters meedogenloos terug? Nieuwe spelregels zorgen in ieder geval voor een muzikaal slagveld met ongeziene krachtmetingen tussen de coaches. Nu ze voor het eerst onbeperkt op hun rode knop mogen drukken én ze met de nieuwe superblock elkaar genadeloos kunnen blokkeren, gaat de concurrentiestrijd tussen de coaches voluit crescendo.

Sergio Over De Grens - elke dinsdag om 20u40, ook in boxset met VTM GO+

Met de hand gevangen kreeft of gin met een bijzondere oorsprong. Het zijn slechts enkele culinaire hoogstandjes die sterrenchef Sergio Herman en zijn bekende reisgenoten te wachten staan in Sergio Over De Grens. Dit keer steekt Sergio de grens over met Tom Waes, Matteo Simoni, Dries Mertens, Mathieu Terryn, Maaike Cafmeyer, Frank Lammers en Dina Tersago voor een culinaire smaakexpeditie. Van een streetfood beleving in de achterstraatjes van Istanbul tot een bezoek aan een bijzonder wijndomein in Zuid-Afrika en een fondue diner op een Zwitsers ijsmeer. Culinaire hoogtepunten, eeuwenoude tradities en lokale lekkernijen verzekerd.

Code van Coppens - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

Wie kraakt de kamers van Staf en Mathias Coppens? De broers zijn terug met alweer enkele parels van themakamers én leuke namen die de opdracht krijgen de code van Coppens te kraken en zichzelf als eerste te bevrijden uit de escape rooms. Straffe experimenten, ingenieuze raadsels en niet voor de hand liggende opdrachten: bekende gezichten als Emilie Vansteenkiste, Jens Dendoncker, Fien Germijns, Bart Cannaerts, Ruth Beeckmans, Ben Segers, Bart Hollanders, Serine Ayari, Bart Appeltans en Véronique De Kock kunnen maar beter van alle markten thuis zijn als ze ooit nog thuis willen geraken.

Ze Zeggen Dat - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

Dina Tersago en Andy Peelman gaan in Ze Zeggen Dat opnieuw een hele reeks vaak vertelde beweringen te lijf, gewapend met een stevige portie nieuwsgierigheid. Van luchtige urban legends tot bloedserieuze kwesties, geen uitspraak blijft onbetwist. Klopt het dat je libido met pensioen gaat op 65? Zijn voetgangers niet veilig op een zebrapad? En worden mensen van kleur nog steeds geweerd aan de deur? Het duo neemt geen blad voor de mond en duikt in de meest uiteenlopende stellingen op zoek naar een antwoord.

Eénmaal Andermaal - later dit voorjaar, ook in boxset met VTM GO+

Fervente verzamelaar Jacques Vermeire en gepassioneerde kunstliefhebber Axel Daeseleire gooien hun liefde voor kunst en antiek in de strijd in Eenmaal Andermaal. Samen met de hulp van een nieuwe lading bekende Vlamingen dagen ze elkaar uit om unieke stukken op de kop te tikken en ze met de hoogste meerwaarde door te verkopen. Eenmaal Andermaal belooft weer een spannende competitie. Wordt het de derde keer, goede keer voor Jacques of gaat Axel opnieuw met de trofee aan de haal? Wie heeft de beste neus voor gouden zaken?

Helden van Hier: Politie Aalst - elke woensdag om 20u40

Een klopjacht in het stadscentrum, een verhoor na een inbraak en een inval met getrokken wapen. Helden van Hier: Politie Aalst brengt het verhaal van één van de spannendste beroepen ter wereld. In de stad Aalst, een stad die doordrenkt is van geschiedenis, dynamiek en carnaval, heerst er helaas ook heel wat criminaliteit. Van verschillende inbraken tot kleine drugsbendes. Aan het politiekorps de uitdagende taak om de veiligheid van elke burger te garanderen. Tussen de bloedstollende acties door zorgen de luchtigere interventies en spontane gesprekken in de patrouillewagen voor de nodige ontlading.

Een Echte Job - elke maandag om 20u40, ook in weekpreview met VTM GO+

Nathalie Meskens, Kürt Rogiers, Celine Van Ouytsel, Kamal Kharmach en Stephanie Planckaert ruilen in Een Echte Job de schijnwerpers in voor drie intense weken in de zorg. De kijker volgt hun reis doorheen de ziekenhuisgangen van het UZ Gasthuisberg in Leuven. Daar gaan ze aan de slag op verschillende afdelingen, van de dienst kinderoncologie tot de afdeling intensieve zorgen. Ze ervaren hoe zwaar, maar zeker ook hoe bijzonder een job in de zorg is.

De Kotmadam - later dit voorjaar, ook in boxset met VTM GO+

De gezelligste Kotmadam van het land is terug en gaat haar allerlaatste academiejaar in. Na 25 seizoenen valt het doek definitief over Vlaanderens langstlopende sitcom over madame Jeanne, haar iconische snoepwinkeltje en haar studenten. Vaste waarden Katrien Devos en Mark Verstraete kruipen nog één keer in de huid van Jeanne en haar snoepie Jef. Misverstanden, onverwachte situaties en fratsen van studenten Simon (Arno Moens), Martha (Helle Vanderheyden), Ines (Anouck Luyten) en Victor (Frederik Huys) leiden opnieuw tot veel humor.

Boer Zkt Vrouw - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

Dina Tersago geeft het startschot voor een gloednieuw seizoen van Boer zkt Vrouw, waarin ze Cupido speelt voor maar liefst 7 boeren. Michiel, Bert, Martijn, Sanne, Niels en Thomas gaan op zoek naar een partner in eigen land, en voor melkveeboer Robbe zet Dina enkele single mannen op een vliegtuig naar zijn boerderij in Zweden. Over een vruchtbare bodem beschikken alle boeren, nu maar hopen dat de zaadjes van de liefde even mooi bloeien als de rest van de oogst.

Moordzaken: Levenslang - later dit voorjaar

In ons land zitten 11.500 gedetineerden in de gevangenis. Twee procent van hen is veroordeeld tot levenslang en komt wellicht nooit meer vrij. Misdaadjournalist Faroek Özgünes interviewt zes van hen, binnen de gevangenismuren. Zij vertellen hun versie van het verhaal, hoe ze zijn opgegroeid, hoe het zo fout is kunnen lopen en hoe het leven is voor iemand die wellicht de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen.

De Kraak - later dit voorjaar

Van de makers van Undercover en Spitsbroers: de achtdelige fictiereeks De Kraak, die draait rond de verlegen maar geniale 20-jarige computernerd Jeremy (Tijmen Goovaerts). Wanneer hij als IT-student een hackerswedstrijd wint, zet een oplichtersbende onder leiding van Alidor Van Praet (Gene Bervoets) hem onder druk om een internationale bank digitaal te kraken. Opzet: samen de grootste bankroof aller tijden plegen en 350 miljoen euro buit maken. Andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Ella-June Henrard, Koen De Graeve, Joren Seldeslachts, An Miller, Manuel Broekman, Claude Musungayi, Hilde De Baerdemaeker, Dirk Van Dijck, Chris Thys en Floor Van Boven.

Blind Gesprongen - later dit voorjaar, ook in boxset met VTM GO+

Wie durft ontslag te nemen en zichzelf zonder voorkennis in een compleet nieuwe job te storten, uitgekozen door een team van experts? In Blind Gesprongen schotelt Nora Gharib vier kandidaten een (carrière)sprong in het diepe voor. Ze zeggen vaarwel tegen hun vertrouwde, vaste job en wagen zich aan een nieuwe en frisse carrièrezet. Maar wel één met een twist, want welke functie ze invullen en in welk bedrijf of sector ze belanden, blijft tot aan hun eerste werkdag één groot mysterie. Durven ze hun professionele lot volledig in handen te leggen van een team van experts? Welke compleet nieuwe sector betreden ze? En wie waagt de sprong naar zijn of haar droomjob?

De Tien Om Te Zien - later dit voorjaar

In 2021 maakte het meest iconische muziekprogramma aller tijden een grootse comeback naar het televisiescherm. Tien Om Te Zien keerde terug naar de kust en verwelkomde de grootste artiesten van vroeger en nu voor een muzikaal feest om u tegen te zeggen. Het startschot voor een terugkeer door de grote poort, want ook in de zomer van 2022 en 2023 zetten Anne, Willy, Laura en Aaron de zeedijk van Westende in vuur en vlam, samen met duizenden uitgelaten toeschouwers. De Tien Om Te Zien herbeleeft de grote comeback, bundelt de leukste fragmenten en exclusieve backstagebeelden en vertelt de zotste verhalen van de hosts en artiesten in drie specials.

Familie - elke weekdag om 20u05, ook in weekpreview met VTM GO+

De komende weken viert de liefde hoogtij in Familie. Of niet? Tussen Brahim & Louise spatten de vonken er vanaf, Jelle & Jamila lijken elkaar terug gevonden te hebben en ook Hanne & Niko en Mieke & Lars beleven amoureuze hoogdagen. Maar blijft Cupido zijn pijlen afvuren? Want er dreigen ook enkele bommetjes te ontploffen. Familie maakt zich daarnaast op voor de grote terugkeer van Stefanie Coppens en verwelkomt na Bill Barberis en Tuur De Weert nog een aantal nieuwe gezichten.

Helden van Hier: Stuivenberg - later dit voorjaar

Het werk in een ziekenhuis stopt nooit, ook niet als het verhuist. In de nieuwe reeks van Helden van Hier verhuizen de iconische ziekenhuizen van Antwerpen, ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Sint-Elisabeth naar de nieuwe site aan Park Spoor Noord: het Cadix-ziekenhuis. En ook in volle verhuis blijven de ziekenwagens uitrijden en bieden de artsen en verpleegkundigen de beste zorgen aan hun patiënten. Hoe blijven ze optimaal werken terwijl ze de grootste operatie uit hun geschiedenis voorbereiden?

Máxima - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

Pas in het voorjaar van 2024 te zien bij onze noorderburen en meteen daarna ook bij VTM: de prestigieuze dramaserie Máxima, over het bijzondere levensverhaal van de Nederlandse koningin. De reeks werd bij de bekendmaking wereldnieuws en kondigde zich in de pers aan als “peperduur”. Máxima vertelt het verhaal van haar turbulente jeugd in Argentinië over haar American dream in New York tot haar leven als partner van kroonprins Willem-Alexander. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Delfina Chaves (Máxima), Martijn Lakemeier (Willem-Alexander), Elsie de Brauw (Beatrix) en Sebastian Koch (Claus).

Alloo in de Buitenlandse Gevangenis - vanaf 25/1 op donderdag om 21u50

Luk Alloo reist opnieuw de wereld rond om buitenlandse gevangenissen te bezoeken. In Chili, Cambodja, Brazilië en Argentinië speurt hij naar de verborgen facetten van het gevangenisleven en praat hij met mensen die al jaren achter de tralies zitten. Van hallucinante taferelen tot bikkelharde getuigenissen: Alloo onthult het leven achter de gevangenismuren.

Rode Duivels - later dit voorjaar

©BELGA

Voetbalfans volgen de Rode Duivels in hun laatste rechte lijn richting het Europees Kampioenschap. Hoe scoren de Rode Duivels tegen topland Engeland in het iconische Wembley Stadion? De oefenwedstrijden tegen Ierland en Engeland in maart worden een belangrijke waardemeter voor het EK. Met twee extra oefenwedstrijden in juni krijgt de voorbereiding van de troepen van Domenico Tedesco verder vorm.

Het Echte Leven in de ZOO - later dit voorjaar, ook in boxset met VTM GO+

Het Echte Leven in de ZOO volgt het leven in de oudste zoo van België en meteen ook één van de oudste dierentuinen ter wereld: de Antwerpse ZOO. Niet zoals een gewone wildlifereportagereeks, maar wel bekeken en verteld vanuit het standpunt van de dieren zelf. Zij geven een unieke inkijk achter de deuren van de Antwerpse ZOO.

VTM NIEUWS - elke dag om 19u00

Terwijl in de Verenigde Staten de 60ste presidentsverkiezingen plaatsvinden, trekken de Vlamingen dit jaar twee keer naar de stembus. VTM NIEUWS-ankers Stef Wauters, Cathérine Moerkerke, Freek Braeckman en Birgit Herteleer zijn er om de kijkers door dit drukke, maar vooral cruciale verkiezingsjaar te loodsen.

VTM 2

Expeditie Gooris - elke maandag om 21u50, ook in boxset met VTM GO+

Konnichiwa! Voor zijn vijftigste verjaardag kreeg Sam Gooris van ‘zijn vrouwke’ een reis naar zijn ultieme droombestemming cadeau. 9640 kilometer later halen de Goorissen hun beste Japans boven, trekken ze een kimono aan en eten ze enkel nog met stokjes. In ‘Expeditie Gooris in Japan’ doorkruisen Sam, Kenji, Kelly en Shania het land van de rijzende zon. Tijdens de fascinerende roadtrip doorheen Japan onthult elke bocht een nieuw avontuur, doorspekt met herkenbaar en hilarisch familiegekibbel, liefdevolle gezinsmomenten en tranen van het lachen.

ASTRID en NATALIA back to reality - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

Vier op de tien Belgen vinden het moeilijk om rond te komen, vaak alleenstaande ouders. Een realiteit die niet meteen aansluit bij het glamoureuze leven van Astrid en Natalia en hun kroost. In ‘ASTRID en NATALIA back to reality’ zetten ze beide voeten stevig op de grond en in die dagelijkse realiteit van heel wat hardwerkende Vlamingen. Een maand lang worden ze mama’s met een minimum en schuiven ze alle luxe aan de kant. Met échte jobs en een minimumloon proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen als alleenstaande moeders. Voor welke uitdagingen komen Astrid en Natalia, net als een heleboel alleenstaande ouders, te staan? En hoe pakken ze dit aan?

Regi Gaat Trouwen - vanaf dinsdag 30/1, het huwelijk is live te zien op 27/2

VTM 2 zet zich schrap voor hét sprookjeshuwelijk van het jaar. Regi en Kristel trouwen en iedereen mag getuige zijn. Onder een stralende Zuid-Afrikaanse zon geven de twee lovebirds elkaar het ‘ja-woord’. De meest romantische dag in het leven van Regi en Kristel is volledig live te volgen bij VTM 2: van de receptie en het uitwisselen van de ringen, tot het ja-woord en het avondfeest. Aan zo’n veelbesproken sprookjeshuwelijk gaan natuurlijk heel wat voorbereidingen vooraf. Het passen van de trouwkleren, de burgerlijke trouw en het vrijgezellenfeest: heel Vlaanderen mag ook deel uitmaken van deze bijzondere, intieme momenten.

Gestrand op Honeymoon Island - later dit voorjaar, ook in boxset met VTM GO+

In goede, maar ook in kwade, hongerige, stormachtige en eenzame dagen. Nadat vier pas gematchte koppels quasi blind in het huwelijksbootje stappen, springen ze er meteen weer uit om te stranden aan de idyllische kust van hun onbewoond eiland. Afgezien van de kletsnatte trouwkleren rond hun lijf hebben ze niets. Ze kunnen alleen maar overleven van de liefde. Maar gaat de liefde ook door een lege maag? Smeedt dit avontuur een onafscheidelijke band en vinden ze de ware? Of wordt het een honeymoon in hell en stranden ze weer alleen? Nieuwe avonturen en hopelijk ook nieuw liefdesgeluk in Gestrand op Honeymoon Island.

Darts - vanaf 1/2 elke donderdarts Premier League Darts

We have darts in our hearts, en dat meer dan ooit! Met open mond keek de wereld massaal toe hoe de 16-jarige sensatie Luke Littler wonderen verrichtte tijdens het WK Darts. Tot Luke Humphries, de nieuwe nummer één van de wereld, in de finale en meest bekeken dartwedstrijd ooit een einde maakte aan dat sprookje. Zet fenomeen Luke Littler zijn dartsprookje nu verder tijdens de Premier League en staat ‘donderdarts’ voortaan in het teken van de ‘battle of the Luke’s’? Iedere donderdag legt de jongste speler ooit in de Premier League de beste darters van het moment het vuur aan de schenen. En het wordt nog mooier: in maart kunnen Belgische dartliefhebbers de grootste sterspelers aan het werk zien op Vlaamse bodem tijdens de Blåkläder Darts Open in Wieze. Daarnaast staan dit voorjaar ook het prestigieuze Masters of Darts, de UK Open Darts en de World Cup of Darts op de goedgevulde planning. En vanaf nu kan ook Andy Baetens, wereldkampioen bij de semi-profs, zich op de grootste darttoernooien meten met de absolute darttoppers. Via de VTM 2 Darts Academy veroverde hij op de Q-School een felbegeerde PDC Tour Card, waarmee hij mag meedingen in het professionele circuit.

Champions League en Croky Cup - Croky Cup op 17/1 en 24/1, Champions League vanaf 14/2

Kevin De Bruyne ‘is back’. Haalt hij met Manchester City opnieuw de beker binnen of liggen er kapers op de kust? Op woensdagen verwent VTM 2 voetballiefhebbers met de UEFA Champions League. Vanaf de halve finales zitten zij bij iedere match op de eerste rij. Naast Europees voetbalspektakel schotelt VTM 2 ook straffe wedstrijden op eigen bodem voor met de kwart- en halve finales van de Croky Cup. Aster Nzeyimana en Maarten Breckx staan samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde paraat om er sfeervolle voetbalavonden van te maken. Daarnaast deelt Aster zijn grenzeloze passie voor het voetbal ook in de podcast Vier-Nul. Iedere maandagochtend brengt hij collega-voetbalzotten Marc Degryse, Frank Boeckx en Jarno Bertho samen om met een eigenzinnige blik het voetbal van het afgelopen weekend te bespreken.

VTM GO

BLUR - later dit voorjaar, ook in weekpreview met VTM GO+

De dagelijkse soap ‘BLUR’ vertelt het verhaal van Tommy (Luis Oscar Santos), Tuur (Aaron De Groeve), Femke (Maria Magdalena De Cort), Rune (Wannes Lacroix), Manon (Emma Verlinden), Joren (Helder Onkelinx) en Julie (Imea Denooze), een hechte vriendengroep, ontstaan tijdens de middelbare schooltijd. Na het verlaten van de schoolbanken, zijn niet alleen hun levens, maar ook zij zélf veranderd. Terwijl ze hun vleugels uitslaan en zichzelf beter leren kennen, steken er aanzienlijke twijfels de kop op. Zijn hun middelbare besties nog steeds de vrienden die ze nu zouden kiezen? Laten ze elkaar los? Of gaan ze opnieuw op zoek naar wat hen bindt?

Trizombie - later dit voorjaar

In de unieke fictiereeks Trizombie, ontsproten uit het creatieve brein van cartoonist Lectrr, duiken Luka (Jelle Palmaerts), Kelly (Gitte Wens), Maya (Charlotte van den Bergh), Robin (Tineke Van Haute) en George aka ‘De Slachter’ (Jason Van Laere) in een spannend avontuur. Samen genieten ze van het leven in leefgroep Stapjes tot er op een noodlottige dag een onheilspellende zombieplaag losbarst. Een gevaarlijk virus transformeert iedereen tot zombies, behalve de mensen met het syndroom van Down. In de apocalyptische wereld moet de leefgroep knokken om uit de handen van de zombies te blijven. Slaagt de vriendengroep erin de wereld te redden of zijn de zombies hen te slim af?

NO CAP: Good Trip, Bad Trip - later dit voorjaar

Na het eerste seizoen van NO CAP, dat op VTM GO al 90.000 unieke kijkers bereikte, is de jonge reporter Camille Vanuxem klaar om een nieuwe wereld in te duiken. De schimmige wereld van drugs. Hoe kijken jongeren naar het gebruik van pillen? Heerst er nog veel taboe of is het alomtegenwoordig? In NO CAP: Good Trip, Bad Trip gaat Camille op onderzoek. Van een rave party en feestje in de Overpoort tot zware drugsverslavingen en MDMA-therapie in Nederland. Hoe gemakkelijk geraak je aan drugs en wat zijn de onvoorziene gevolgen? Camille gaat undercover op zoek naar antwoorden en laat zowel gebruikers als dealers aan het woord.

Kristel & Regi: The Honeymoon - later dit voorjaar

Lovebirds Regi en Kristel nodigen de kijkers niet alleen uit als getuige van hun sprookjeshuwelijk. Op VTM GO mogen ze ook met het kersverse koppel mee op huwelijksreis, doorheen het adembenemende Zuid-Afrika. Het land waar Regi en Kristel elkaar smoorverliefd het ja-woord geven.

The Voice Comeback Stage - vanaf 28/1 elke zondag na The Voice van Vlaanderen

Laura Tesoro is de vijfde coach in de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO. Zij kan kandidaten die de andere vier coaches - Natalia, Koen Wauters, Mathieu Terryn en Jan Paternoster - hebben laten schieten, oppikken in haar team en geeft hen een tweede kans om mee te dingen naar een plek in de liveshows.

