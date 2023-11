VTM haalt rechten binnen voor topwedstrijden UEFA Champions League 

Vanaf september 2024 bedient VTM 2 voetbalfans meer dan ooit op hun wenken. VTM heeft voor de komende drie jaar de rechten van de Champions League voor de dinsdag, woensdag én donderdagwedstrijden in portefeuille. Kortom de Europese topmatchen zullen te zien zijn bij één zender en dat is VTM 2. Met de grootste matchen, de strafste sterspelers én een gedreven team van commentatoren, analisten en hosts wordt VTM 2 zo dé absolute thuishaven voor het beste Europese topvoetbal in Vlaanderen.

Met de nieuwe overeenkomst kan VTM 2 vanaf 2024 niet alleen de wedstrijden op woensdag en de matchen van Belgische clubs op dinsdag uitzenden. In de komende drie jaar kunnen voetbalfans bij VTM 2 de beste wedstrijd met een Belgische club vanop de eerste rij beleven én kan de zender op alle andere speeldagen kiezen welke topper ze naar de Vlaamse huiskamers brengt. Bovendien passeren alle hoogtepunten van iedere matchdag de revue in de studio van hosts Maarten Breckx en Aster Nzeyimana. Dat VTM 2 met dit rechtenpakket zoveel matchen naar het open net haalt is ongezien in ons land en in Europa, waar het merendeel van de Champions League-matchen achter een betaalmuur zitten.

Kristine Willems, Channel manager VTM 2: “Door de stevige competitie van globale (tech)partijen, zit topsport hoe langer hoe meer achter de betaalmuur. We zijn bij VTM dan ook bijzonder trots dat we de topwedstrijden van de mooiste voetbalcompetitie ter wereld gratis kunnen blijven aanbieden aan onze kijkers. En die competitie was nog nooit zo spannend. Het nieuwe format verzekert nog meer wedstrijden op het scherp van de snee, nog meer adrenaline. Helemaal VTM 2.”

Met méér clubs en méér matchen verandert het competitieformat voor het eerst in 20 jaar tijd. Het traditionele poulesysteem verdwijnt en alle 36 - in plaats van 32 - ploegen komen tijdens de groepsfase in één klassement terecht. Daardoor kunnen de grootste kleppers al van bij het begin van de competitie met elkaar clashen. En élke wedstrijd telt. Zelfs de allerlaatste match kan beslissen of een team zich al dan niet voor de play-offs kwalificeert. Hét voetbalrecept dat het hart van elke supporter sneller doet slaan.

Michiel Ameloot, Hoofdredacteur Sporthuis DPG Media: “Voor de komende drie jaar is de Champions League in Vlaanderen helemaal van VTM, zowel op dinsdag als woensdag en zelfs een donderdag! Wat een eer en privilege om hier met onze sportredactie mee aan de slag te gaan. Ook in onze verslaggeving willen we Champions League spelen. We hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een unieke ploeg die de matchen van commentaar en analyse zal voorzien. En dat niet alleen in het stadion, maar ook in de studio en in onze podcast vier-nul.”

Een gedreven team van commentatoren, analisten en hosts

Met Aster Nzeyimana aan boord verzekerde VTM zich van één van de beste voetbalcommentatoren van het land. Aster zal tijdens de matchen van de Champions League niet alleen in het commentaarhok te vinden zijn. In tandem met VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx zal hij vanuit de studio ook als host en samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde voetbalfans doorheen de wedstrijden van de Champions League loodsen.

Sinds kort deelt Aster Nzeyimana zijn grenzeloze passie voor het voetbal ook in de nieuwe podcast Vier-Nul. Iedere maandagochtend brengt hij drie collega-voetbalzotten samen om met een eigenzinnige blik het voetbal van het afgelopen weekend te bespreken. Aster Nzeyimana strooit in Vier-Nul met voorzetten, analist Marc Degryse goochelt met scherpe meningen, ex-keeper Frank Boeckx countert met zijn voetbalkennis en verhalen uit de kleedkamer, en voetbaljournalist Jarno Bertho werkt af met unieke feiten.

