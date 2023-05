VTM GO innoveert opnieuw met lancering VTM GO+

VTM lanceert vandaag een nieuwe innovatie op haar digitaal platform VTM GO: reclamevrij kijken via VTM GO+. Daarmee zet VTM GO een volgende stap in haar ontwikkeling als marktleider op het vlak van digitaal kijken in Vlaanderen. VTM GO-content kijken zonder reclame wordt een nieuwe manier om van het ruime entertainment aanbod te genieten.

VTM GO bestaat intussen vier jaar en kan mooie cijfers voorleggen: één op twee Vlamingen heeft een account op VTM GO en meer dan een half miljoen kijkers vinden wekelijks de weg naar het platform. De app is niet alleen populair op smartphone en tablet, intussen is het televisiescherm goed voor 40% van de views. Het platform is daarmee zijn rol als pionier op het vlak van uitgesteld kijken ontgroeid en klaar voor een nieuwe fase als volwaardig streamingplatform: 50% van het aanbod op VTM GO is intussen breder dan live en uitgesteld kijken.

En VTM GO blijft innoveren. Met de lancering van VTM GO+ kunnen kijkers vanaf vandaag beslissen om de VTM GO-content reclamevrij te bekijken. Zo zet het platform haar gebruikers nog meer aan het stuur van hun eigen beleving: kijken waar, wanneer en hoe ze dat zelf willen. VTM GO+ biedt bovendien niet alleen een reclamevrije beleving, abonnees zullen ook hun favoriete soaps, zoals Familie of Lisa, een week vooruit kunnen kijken. Daar bovenop zijn er programma’s te bingen die later pas bij één van de VTM-zenders te zien zullen zijn.

Daarnaast zet VTM GO+ ook in op gebruiksgemak. De betalende dienst zit ingebed in de gratis beschikbare VTM GO-app, die ook terug te vinden is op de meest populaire smart tv’s en op de meest recente televisie-decoders. Nog een extraatje voor de VTM GO+-abonnees: zij kunnen hun favoriete programma’s voor het eerst downloaden voor onderweg. Dit alles voor 4,95 euro per maand of 3,95 euro voor wie meteen een jaarabonnement neemt.

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio - tv - streaming: “Bij VTM hebben we de voorbije jaren sterk ingezet op digitalisering met de uitbouw van VTM GO. Onze kijkers kiezen helemaal zelf waar en wanneer ze een programma willen zien. De snelheid waarmee zij die nieuwe manier van kijken omarmd hebben, is echt opmerkelijk en was ook voor ons best verrassend. Met de lancering van VTM GO+ willen we onze kijkers nu een volgende innovatie aanbieden en nog meer aan het stuur zetten van hun eigen kijkervaring.”

Calogero Macaluso, directeur streaming: “VTM GO bestaat vier jaar en is in die periode uitgegroeid tot het grootste Belgische streamingplatform. Eén op twee Vlamingen heeft al een account op VTM GO. Wekelijks vinden meer dan een half miljoen kijkers de weg naar het platform, dit voorjaar al goed voor 85 miljoen views. VTM GO is zijn rol als catch-up platform dan ook stevig ontgroeid. En dat niet alleen in views, maar ook in content, die intussen veel breder gaat dan enkel live en uitgesteld kijken. Vandaag zetten we opnieuw in op innovatie en introduceren we VTM GO+. Met de lancering van een reclamevrije kijkervaring op VTM GO+ willen we onze kijkers nog meer op hun wenken bedienen.”

VTM GO+ is vanaf vandaag, woensdag 3 mei, beschikbaar voor 4,95 euro per maand (3,95 euro per maand voor een jaarabonnement) in de VTM GO-app en op alle platformen zoals smartphones, tablets, laptops, smart tv’s, decoders, chromecast en Apple TV. Meer info en abonnee worden via www.vtmgoplus.be .

