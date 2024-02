VTM GO geeft jonge videomakers de kans om hun eigen SHORTIE te produceren met THE BIG PITCH

Goed nieuws voor jonge videomakers tussen 18 en 25 jaar die dromen van een carrière als tv-maker. Zij kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor het gloednieuwe jongerenproject THE BIG PITCH. Dat kondigde VTM GO zonet aan tijdens de Jamies, de awardshow voor Vlaamse online videomakers. Via THE BIG PITCH maken jonge talenten kans om een eigen VTM GO SHORTIE - een korte en bingewaardige serie voor streamers - te produceren from start to finish. De drie ideeën die the final cut halen, komen uiteindelijk tot leven op VTM GO. Kandidaten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven tot en met 13 maart via vtmgo.be/thebigpitch .

Met dit gloednieuwe jongerenproject wil VTM GO de spotlights zetten op jonge getalenteerde videocreators en de poorten naar de mediawereld wijd openzetten. Via het talentenprogramma krijgen zij de unieke kans om onder professionele begeleiding een eigen idee te ontwikkelen. Gedurende het programma mogen tien geselecteerde talenten zich verwachten aan intensieve begeleiding op maat door PIT, het interne productiehuis van VTM achter succesvolle programma’s als Blind Getrouwd, Drop Off en Tien Om Te Zien. Via workshops wordt er gewerkt aan een overtuigende pitch en pitchtrailer van hun eigen serie. Later dit jaar kunnen kijkers stemmen op hun favoriete project en ook de jury beslist mee. De winnaars mogen tot slot hun eigen VTM GO SHORTIE produceren.

Calogero Macaluso, directeur streaming: “Op Instagram, TikTok, YouTube en Twitch zien we dagelijks steengoede online content van jonge videomakers voorbijkomen. Als grootste Belgische streamingplatform wil VTM GO deze jonge en onbekende videomakers een podium bieden om te schitteren en een eigen stempel te drukken op de VTM-content van morgen. We zwaaien de deuren van de VTM-pitchroom open en bieden hen de kans om samen te werken met getalenteerde mensen uit het vak. Met THE BIG PITCH willen we investeren in nieuwe, jonge talenten en in ideeën van makers met diverse achtergronden. En natuurlijk willen we ook onze VTM GO SHORTIES-fan betrekken. Zij kunnen stemmen en krijgen zo inspraak in welk soort content er op VTM GO verschijnt. Zo staan we dichter dan ooit bij onze doelgroep.”

Bekijk hier de teaser van THE BIG PITCH:

