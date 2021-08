VTM-gezichten geven aftrap van najaar vol emotie en spektakel

De crème de la crème van bekend Vlaanderen trapt vandaag het najaar van VTM en VTM 2 af. Nooit eerder was dat najaar zó goed gevuld. De VTM-zenders trekken alle registers open met maar liefst 31 programma’s van eigen bodem. Kijkers worden dubbel verwend: VTM serveert niet één, maar twee showprogramma’s, niet één maar twee prestigieuze dramareeksen, niet één maar twee porties dagelijkse fictie. Kortom, een rijkelijk gevuld najaar voor het hele gezin. Daarnaast zorgt VTM 2 voor een stevige shot intrigerende reality en binnenkijken in buitengewone levens van (buiten)gewone mensen. Beide zenders zijn samen goed voor maar liefst 15 gloednieuwe programma’s met daarbovenop heel wat nieuwe afleveringen van bestaande succesrecepten.

Exact 1 jaar geleden breidde familiezender VTM uit naar een ‘familie van zenders’ met VTM 2, VTM 3 en VTM 4. De VTM-zenders palmden in het voorjaar een stevig marktaandeel in van 38% in de doelgroep VVA 18-54. Ten opzichte van het voorjaar van 2019 boeken de zenders zo als enige zendergroep een groei van 0,8%. Moederschip VTM scoorde in het voorjaar een stabiel marktaandeel van bijna 25% tov 2020 en groeide zelfs met 0,9% tov 2019. Een sterke evolutie is te zien bij VTM 2, dat in het voorjaar maand na maand in primetime wist te groeien tot 8% marktaandeel in mei. Het online videoplatform VTM GO ging de afgelopen maanden door het dak tot maar liefst 100.000.000 views. VTM GO is daarmee de grootste gratis streamingservice van België.

VTM pakt uit met waanzinnige shows en verslavende fictie: niet één, maar twee van elk

VTM belooft dit najaar een dubbele portie tv-plezier. En dat met maar liefst 21 eigen programma’s: 10 splinternieuwe titels en 11 terugkerende successen. In het weekend zijn er met Belgium’s Got Talent en K2 zoekt K3 niet één, maar twee grote entertainmentshows voor het hele gezin. De zender pakt ook uit met twee prestigieuze fictiereeksen: het internationaal bejubelde Red Light en het langverwachte De Bende van Jan de Lichte. Ook Luk Alloo brengt dit najaar twee gloednieuwe programma’s: Alloo bij de Verkeerspolitie én Alloo Live. De kijker krijgt bovendien een dubbele portie Coppens met nieuwe afleveringen van het succesvolle Camping Coppens en Code van Coppens.

Ook twee fonkelnieuwe tv-duo’s maken dit najaar hun opwachting bij VTM. In De Sterkste Handen onderwerpen Natalia en Sergio Quisquater 10 hardwerkende Vlamingen aan een ongeziene krachtproef. Axel Daeseleire en Jacques Vermeire gooien in Eenmaal Andermaal dan weer hun passie voor kunst en antiek in de strijd om unieke stukken op de kop te tikken en met de hoogste meerwaarde door te verkopen.

Ook plezier en ontroering vinden hun weg naar VTM. Net zoals de voorbije jaren blijft de zender stevig inzetten op muziek. In The Best Of bepaalt Vlaanderen zélf de top 5 van muzikale iconen Axelle Red, De Kreuners, Dimitri Vegas, Raymond van het Groenewoud, Natalia, De Mens, Urbanus en Gorki. Julie Van den Steen laat onbekende Vlamingen een totaal nieuwe identiteit aannemen in het mysterieuze spelprogramma Welkom in de Familie. En Helden van Hier: Politie Oostende zoomt in op de spanning en adrenaline bij de interventies in de grootste kuststad van ons land.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Bij VTM telt het najaar dubbel. We beloven onze kijkers een dubbele portie entertainment met twee ‘shiny floor shows’. Belgium’s Got Talent krijgt een hele nieuwe jury en K2 zoekt K3 belooft nu al de spannendste en meest spraakmakende zoektocht van het jaar te worden. We pakken ook uit met twee fictiereeksen van de bovenste plank, met een absolute topcast. Luk Alloo is er met twee gloednieuwe programma’s en Staf en Mathias beloven twee keer zo veel Coppens-fun. Voeg daar nog twee kersverse tv-duo’s aan toe en de kijker zal niet weten waar eerst naar te kijken. We verwennen hen meer dan ooit met 21 programma’s van eigen bodem en staan er zo 7 dagen op 7 met topentertainment.”

Davy Parmentier, creatief directeur: “Dit najaar zetten we meer dan ooit in op creatieve vernieuwing, samen met de sterkste Vlaamse productiehuizen. Dat vertaalt zich in 15 nieuwe programma’s voor VTM en VTM 2, waarvan ruim 80 procent eigen ontwikkeling is. En daar zijn we best trots op. Uiteraard is het risico en de aanlooptijd bij die programma’s groter, maar je creëert er wel een eigen ‘smoel’ mee en een verrassend aanbod waarmee je het verschil maakt. Zo pakken we op muzikaal vlak uit met The Best Of, Regi Academy en K2 zoekt K3. Stuk voor stuk titels die hier bedacht en ontwikkeld zijn. Maar ook Eenmaal Andermaal, BV Darts en Welkom in de Familie zijn ideeën van eigen bodem. Uiteraard kijken we ook naar wat werkt in het buitenland. De Sterkste Handen bijvoorbeeld is gebaseerd op het Amerikaanse succesrecept van Tough As Nails.”

VTM 2 stoerder dan ooit: camera’s volgen Regi, Kathleen Aerts, Anouk Matton en de familie Gooris, en BV’s slaan aan het darten

Straffe mensen met straffe verhalen, daarvoor zit je goed bij VTM 2. De zender vuurt de komende maanden liefst 10 lokale programma’s af, waaronder 5 nieuwe titels. Met daarin ook heel wat celebrity sparkle. In Regi Academy gaat hitmachine Regi samen met zijn fab four op zoek naar een nieuwe ster voor zijn volgende hit. De flamboyante flapuit Kathleen Aerts jaagt samen met haar gezin in Villa Zuid-Afrika haar jarenlange droom na: een luxueuze guesthouse openen in het idyllische Zuid-Afrika. Ook Anouk Matton, mevrouw Dimitri Vegas, laat de camera’s toe in haar privéwereld. Een wereld van luxe, glitter en glamour met business-woman Anouk als middelpunt. Anouk Matton Privé volgt haar in de weken voor en na de geboorte van haar zoon London Takis Thivaios. Ook helemaal nieuw is Expeditie Gooris, waarin het sympathiekste gezin van Vlaanderen voor het eerst samen de wereld intrekt. Sam, Kelly, Shania en Kenji reizen naar bestemmingen die hen na aan het hart liggen.

VTM 2 kreeg Vlaanderen massaal aan het darten. In een zaal vol uitzinnige fans mikt Dancing Dimi dit najaar opnieuw op de roos in verslavende toernooien. De dartsmicrobe springt ook over op bekend Vlaanderen. In BV Darts smijten 9 verrassende BV’s zich in de dartsgekte. Wie gooit een one-hundred-and-eighty? Ook voor het allerbeste voetbal heeft de kijker een afspraak met VTM 2. De UEFA Champions League brengt op dinsdag én woensdag straffe clashes tussen Europese teams.

Naast 6 nieuwe titels keren ook heel wat succesprogramma’s terug bij VTM 2. Zo komt Kelly Pfaff met nieuwe afleveringen van Waar Voor Je Geld?, wisselen arm en rijk van leven in Steenrijk Straatarm en doorkruisen de Lady Truckers opnieuw de snelwegen. Vlaamse gezinnen gaan het avontuur van hun leven aan in Ik Vertrek uit Vlaanderen en De Vuilste Jobs van Vlaanderen volgt de bijzondere mensen die met veel passie een job doen waar iedereen zijn neus voor ophaalt.

Kristine Willems, channel manager VTM 2: “Met VTM 2 hebben we het voorbije jaar al heel wat kunnen realiseren. We hebben de zender op kruissnelheid gebracht en de kijker overladen met eigen lokale programma’s. Programma’s als Lady Truckers, De Vuilste Jobs van Vlaanderen en Ik Vertrek uit Vlaanderen werden een vaste reality-afspraak en worden dit najaar verlengd wegens succes. En daar voegen we nog een stevige lading nieuwe titels aan toe. Met voor het eerst ook heel wat bekende Vlamingen die bij VTM 2 een inkijk geven in hun leven. Straffe mensen en straffe verhalen: dat is waar VTM 2 op inzoomt.”

Ontdek hier de 10 nieuwe programma’s bij VTM

K2 zoekt K3

Kürt Rogiers: “Dat deze keer ook een jongen 10.000 Luchtballonnen kan zingen, maakt het extra spannend.”

Vlaanderen en Nederland leven mee met de meest spraakmakende zoektocht van het jaar: die naar een nieuw K3’tje. Dat hoeft voor het eerst niet noodzakelijk een meisje te zijn. Kürt Rogiers en de Nederlandse Tooske Ragas leiden de grote show in goede banen. Het wordt spannender dan ooit. Want nog vóór de kandidaten voor de 100-koppige publieksjury staan, moeten ze eerst 2 professionele jury’s trotseren. Natalia en zangeres Samantha Steenwijk beoordelen in de hoor-jury het zangtalent, Ingeborg en de flamboyante Gordon gaan in de zie-jury op zoek naar de K3-factor. Wie mag z’n leven dankzij K2 zoekt K3 compleet omgooien en is meteen zeker van een blitzcarrière?

The Best Of

De Kreuners: “Een viool en een contrabas? Misschien hebben ze van Ik Wil Je een wals gemaakt.”

Vlaanderen kiest de top vijf van hún muzikale iconen: De Kreuners, Natalia, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud, Axelle Red, De Mens, Urbanus en Gorki. Zij worden verrast met een uniek privéconcert van meer dan 40 collega-artiesten van eigen bodem. Zij overgieten de hits met een persoonlijk sausje. Welke nummers zijn het populairst, in welke volgorde en wat is de absolute nummer 1? Door welke straffe artiesten worden de songs gecoverd en hoe klinkt de nieuwe uitvoering? In de The Best Of beleven de artiesten samen met host An Lemmens een avond vol verrassingen.

De Sterkste Handen

Natalia: “Het is een absolute hommage aan stielmannen en -vrouwen die we eren om hun kracht en sterke handen!”

De onzichtbare helden van onze samenleving tonen dit najaar hoe straf ze écht zijn in De Sterkste Handen. In deze ruige wedstrijd gaan 10 hardwerkende Vlamingen, die dag in dag uit ons land draaiende houden met hun sterke handen, de strijd aan met elkaar. Ze worden door het ijzersterke presentatieduo Natalia en Sergio Quisquater getest op kracht, behendigheid, mentale weerbaarheid en vooral op uithoudingsvermogen. Zowel in ploegen als in een individuele competitie zoeken een havenarbeidster, verhuizer, vloerder, spoorwagarbeider, ramenwasser, magazijnier, hoofdinspecteur, bouwvakster, arbeider en productiearbeider hun limieten op. Ze gaan slopende opdrachten aan in echte werkomgevingen, die gekoppeld zijn aan echte beroepen en skills. Hoe ver kunnen ze zichzelf drijven?

Red Light

“Je kan niemand vertrouwen.”

Drie vrouwen raken verstrikt in de wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Vanuit volledig verschillende werelden raken de levens van deze vrouwen gaandeweg met elkaar verweven en komen ze tot het besef dat ze elkaar nodig hebben om te overleven. In Red Light verzamelt de strafste cast van de Lage Landen, met naast hoofdrolspeelsters Maaike Neuville, Halina Reijn en Carice van Houten ook grote namen zoals Geert Van Rampelberg en Koen De Bouw. De Vlaamse topdramareeks sleepte al verschillende prijzen in de wacht op internationale filmfestivals.

De Bende van Jan de Lichte

Vlaanderen, 18de eeuw. Het arme volk wordt onderdrukt door de zoveelste bezetter. De struikrover Jan de Lichte (Matteo Simoni) en zijn kompaan (Stef Aerts) vormen een roversbende, die al plunderend een bloedig spoor door Vlaanderen trekt. Ze overvallen postkoetsen en kastelen en verdelen hun buit onder de armen. Zo groeit Jan de Lichte tegen wil en dank uit tot een volksheld. De Vlaamse Robin Hood.

Welkom in de Familie

Julie Van den Steen: “Even een totaal nieuw leven kunnen leiden, daar droomt iedereen toch wel eens van?”

Van de ene dag op de andere wakker worden in een onbekend huis, bij een onbekend gezin. In Welkom in de Familie krijgen onbekende Vlamingen de kans om een totaal ander leven te leiden. Daar kunnen ze een stevige geldprijs aan overhouden. Julie Van den Steen plukt de kandidaat uit zijn leven en dropt hem in een onbekend gezin om er een week lang de plek van één familielid in te nemen. In bed, op het werk, tijdens de hobby’s… De kandidaat keert het hele huishouden binnenstebuiten om zoveel mogelijk te weten te komen over het ontbrekende familielid en dan de juiste man of vrouw uit de line-up te halen.

Alloo Live

Luk Alloo: “Van dit programma droom ik al 20 jaar.”

Schuilt achter elke deur écht een verhaal? Dat zoekt Luk Alloo uit in Alloo Live. Alloo gaat van deur tot deur in een straat in Vlaanderen en valt binnen bij wie er woont en leeft. Alles gebeurt live, op het moment zélf. Een unicum in Vlaanderen. Alloo speelt ook spontaan in op onvoorziene omstandigheden: hij praat met buren en wandelaars, en houdt chauffeurs en fietsers tegen. Improvisatie van het moment is het hart van het programma. Elke week is dé vraag: waar zal Alloo vandaag landen?

Alloo bij de Verkeerspolitie

Luk Alloo: “Je houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal gebeurt tijdens de werkuren van de verkeerspolitie.”

Na jarenlang meerijden met de Federale Wegpolitie is Luk Alloo nu te zien op nationale en gewestelijke verbindingswegen waar hij een nieuw arsenaal aan overtredingen te zien krijgt: te snel rijden in de bebouwde kom, foutparkeerders, opgedreven brommertjes,… Alloo zit mee op de achterbank van de lokale verkeerspolitie en volgt dag en nacht een twaalftal agenten in de politiezones Gent en Sint-Niklaas. De kijker krijgt een beeld van de verkeerspolitie die ingrijpt, bemiddelt en verzoent, maar ook beboet, achtervolgt en oppakt.

Eenmaal Andermaal

Axel Daeseleire en Jacques Vermeire gooien hun passie voor kunst en antiek in de strijd

Axel en Jacques, allebei liefhebbers van antiek en kunst, vormen elke week een duo met een andere bekende Vlaming. Met een startkapitaal van 750 euro schuimen ze rommelmarkten, brocanterieën, vintage winkels en antiquairs af op zoek naar unieke stukken. Die stukken worden in een atelier gepimpt waarna ze op een veiling worden verkocht. Wie op het einde van de reeks de hoogste meerwaarde heeft gecreëerd, is de winnaar. Axel of Jacques: wie heeft de beste neus voor gouden zaken?

Helden van Hier: Politie Oostende

Ervaar de spanning en adrenaline door de ogen van de politie van Oostende, veilig vanuit de zetel.

Helden Van Hier: Politie Oostende geeft een inkijk in het leven van de politie van de grootste kuststad van ons land. 179 straffe politiemannen en -vrouwen staan 24/7 paraat voor de inwoners, tweedeverblijvers en vele bezoekers van de Koningin der Badsteden. Gedurende meer dan honderd shifts volgden de actiecamera’s hun dagelijkse en soms levensgevaarlijke werkzaamheden. Van een wilde achtervolging tot een verhoor na een diefstal, een inval met getrokken wapens en de speurtocht naar een vermist kind. Tussen de bloedstollende acties door zorgen de luchtigere interventies en spontane gesprekken in de patrouillewagen voor de nodige ontlading.

Deze 11 succesprogramma’s keren terug met nieuwe afleveringen

Cupido Ofzo

Frances Lefebure: “Ik ben de grootste supporter van de liefde. Voor iedereen.”

De deuren van het datingbureau in Cupido Ofzo worden opnieuw geopend! Ruth Beeckmans en nieuwkomer Frances Lefebure nemen Cupido’s pijlen in handen en dompelen singles met een beperking of stoornis onder in de wondere wereld van het daten. Samen gaan ze voor niets minder dan onbeperkte liefde. Bij wie schiet Cupido dit keer raak, na het grote liefdessucces van vorig seizoen?

Axel Gaat Binnen

Axel leeft mee, achter gesloten deuren

Axel Daeseleire gaat in dit tweede seizoen opnieuw binnen op bijzondere plaatsen waar de deuren normaal gezien gesloten blijven. 5 dagen en 4 nachten leeft hij mee op het ritme van zijn medebewoners op nooit eerder geziene locaties zoals een blindeninstituut, het zeepreventorium voor kinderen en jongeren met obesitas en een luxe rusthuis. Axel gaat in dialoog met de mensen die er verblijven en werken en krijgt een inkijk in de mooie, oprechte en vaak aangrijpende verhalen die zich afspelen binnen deze muren.

Camping Coppens - Onze Zweedse Zomer

Exact één jaar geleden kondigden Staf Coppens en zijn gezin groot nieuws aan. Ze zouden hun hele hebben en houden naar Zweden verhuizen, om daar een eigen camping midden in de natuur te openen. Het - soms hobbelige - traject daar naartoe en de integratie van het gezin in een nieuw land werd het afgelopen voorjaar druk bekeken. Maar hoe hebben Staf en Monique hun eerste razend drukke zomer op Camp Grinsby beleefd? Welke obstakels hebben ze samen moeten overwinnen? Hoe brachten Beau en Nora de grote vakantie door? Dat toont het gezin in nieuwe afleveringen van Camping Coppens.

Snackmasters

Welke chef maakt de perfecte kopie van een iconische snack?

Wat gebeurt er wanneer een bekende chef wordt uitgedaagd om Vlaanderens populairste snacks exact na te maken? En wat als die topchef daarbij zélf gejureerd wordt? In Snackmasters nemen telkens twee bekende chefs het tegen elkaar op om zo goed mogelijk het geheime recept van een snack te ontrafelen en na te bootsen. Scheidsrechter Koen Wauters leidt de strijd in goede banen, terwijl snack detective Ruth Beeckmans uitzoekt hoe zo’n snack nu écht wordt gemaakt.

Code van Coppens

Wie kraakt de kamers van Staf en Mathias?

Staf en Mathias Coppens zijn terug met heel wat verbluffende kamers, maar vooral met verrassende namen die de opdracht krijgen om de Code van Coppens te kraken. Al blijft de succesformule van de broers dezelfde: twee bekende duo’s moeten om ter snelst uit een escape room ontsnappen die Staf en Mathias zelf in elkaar hebben gestoken. De broers Coppens hebben opnieuw alles uit de kast gehaald om verschillende themakamers vol te steken met straffe experimenten, raadsels en opdrachten. Zo houden Matteo Simoni, Ruth Beeckmans, Ben Segers en Bruno Vanden Broecke een Safety First-reünie in ‘Hemel & Hel’ en bevinden Conner Rousseau & Guga Baúl en An Lemmens & Ann Van Elsen zich in een nonnenklooster. In de studio geeft Lieven Scheire uitleg.

Belgium’s Got Talent

Bart Peeters: “De acts die we voorgeschoteld krijgen, gaan alle kanten uit en daar hou ik van.”

Het grootste free podium van het land is terug mét een fonkelnieuwe jury. An Lemmens krijgt versterking van muzikale duizendpoot Bart Peeters, talent spotter Davy Parmentier en actrice Ruth Beeckmans. Samen oordelen ze over de talloze unieke acts die de revue passeren: alles kan en alles mag. Koen Wauters tekent opnieuw present in duopresentatie met Laura Tesoro. Uiteindelijk wordt één act in de live finale tot winnaar uitgeroepen en die gaat met 50.000 euro naar huis. Is de gloednieuwe jury klaar voor zoveel talent?

Ze Zeggen Dat

Worden we steeds preutser? Is hypnose quatsch? En spreek je beter Frans als je tipsy bent? Dina Tersago en Andy Peelman halen opnieuw alles uit te kast om te achterhalen welke beweringen, levenswijsheden en urban legends - kortom, Ze Zeggen Dat’s - je nu echt mag geloven. In dit nieuwe seizoen is er ook een glansrol weggelegd voor de mama’s van het duo. Samen testen ze beweringen die mama’s in Vlaanderen al eens durven poneren.

Lisa

Het ondenkbare is gebeurd. Het eerste seizoen van de telenovelle Lisa sloot af met een hartverscheurende cliffhanger: Katja dwarsboomde de liefdesverklaring van Lisa door in Las Vegas te trouwen met haar droomprins Jonas. Hoe zal de verlegen Lisa reageren op het nieuws van haar halfzus? En voltrekken Katja en Jonas het huwelijk ook in België? Dat zijn maar enkele vragen waarop de kijkers een antwoord krijgen. Het vervolg van Lisa zal meteen ook nieuwe verhaallijnen aansnijden waarin liefde, spanning en alle andere ingrediënten van een telenovelle opnieuw centraal staan.

30 jaar Familie

Al 30 jaar Familie van elkaar

Op donderdag 30 december viert Familie feest. Die dag blaast Vlaanderens langstlopende dagelijkse serie 30 kaarsjes uit. Een mijlpaal die heel wat verrassingen belooft en op zaterdag 29 januari 2022 wordt gevierd met een groot live spektakel in de Lotto Arena. In de aanloop naar de 30ste verjaardag zorgt Familie opnieuw voor een dagelijkse portie spanning en ontspanning. Zo wordt het nu al uitkijken naar de terugkeer van Jelle (Maarten Cop) en de introductie van Leon (Herbert Flack). Overleeft Quinten (Maxime De Winne) zijn marathon? Door wie werd Lars (Kürt Rogiers) ontvoerd? En hoe loopt de confrontatie tussen Jonas (David Cantens), Simon (Braam Verreth) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) af?

Viva Vermeire

Hulde aan ‘de man van 1 miljard smoelen’

Ras-entertainer Jacques Vermeire bracht het grootste deel van zijn tv-carrière bij VTM door. Viva Vermeire is een compilatie uit zijn succesvolle zaalshows en het leukste uit het VTM- en VRT-archief met zijn vele verschijningen in ontelbare spel-, show- en panelprogramma’s. Viva Vermeire gaat op zoek naar de vele levenslessen in het omvangrijke oeuvre van ‘de man van 1 miljard smoelen’, oftewel Jacques Vermeire himself.

Wat een Jaar!

Het plezantste trio van nu, in de leukste quiz van toen. Koen Wauters maakt samen met teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas Van Geel opnieuw een sprong in de tijd om zich onder te dompelen in een jaar dat hun studiogasten bewust meemaakten. Van de outfits tot de kapsels en van de decors tot de muziek, het komt allemaal terug.

Rode Duivels

Dit najaar brengt VTM de Rode Duivels opnieuw zo dicht mogelijk bij de Vlaming. Vanaf september gaat het nationaal elftal in duel tijdens de WK-voorronde, te beginnen met Estland - België op donderdag 2 september. Vanaf oktober kunnen voetballiefhebbers bij VTM genieten van topaffiches in de eindronde van de UEFA Nations League, waarin België het opneemt tegen de grootste Europese voetbalkleppers. Bij al deze wedstrijden is VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx op post, schuiven analisten Marc Degryse en Jan Mulder aan en is Gilles De Bilde de man in het veld.

Ontdek het najaar bij VTM:

Dit zijn de guilty pleasures bij VTM 2

Expeditie Gooris

Kelly Pfaff: “Samen de wereld ontdekken en op die manier als gezin herinneringen maken, zo halen we toch nog verloren tijd in.”

Kelly Pfaff en Sam Gooris zijn al 22 jaar getrouwd maar hebben samen met hun kinderen Shania en Kenji nog maar weinig van de wereld gezien. Daar brengen ze nu verandering in. Het sympathiekste gezin van Vlaanderen toert met een VW-busje naar verschillende plaatsen in Europa die van betekenis zijn voor hen. Zo start de reis in München waar Kelly haar jeugd doorbracht en eindigt hun tocht in Napels. Onderweg beleeft het gezin heel wat grappige situaties, verrassende wendingen maar ook ontroerende momenten.

Villa Zuid-Afrika

Kathleen Aerts: “Als we zoiets willen kopen, moeten we twee keer Euromillions winnen.”

Zuid-Afrika, een immens land met spectaculaire natuur en oneindig veel mogelijkheden. Daar gaat de flamboyante flapuit Kathleen Aerts samen met haar rationele man Steven en hun twee stoere zonen resoluut voor een jarenlange droom: een luxueuze guesthouse openen. Villa Zuid-Afrika volgt de zoektocht naar een adembenemende locatie die hun leven wellicht voorgoed zal veranderen. Kathleen en haar gezin geven een exclusieve inkijk in hun leven en tonen het vallen en opstaan tijdens het najagen van hun droom, hun typische Kempische humor, het grappige gekibbel onderling en de warme, hechte gezinsband.

Regi Academy

Regi: “Mijn lat ligt absurd hoog. Ik ga op zoek naar een ongeslepen diamant.”

Regi Penxten gaat in Regi Academy op zoek naar een nieuwe straffe stem die dé ster wordt van zijn volgende single. Daarvoor schakelt hij zijn persoonlijke ‘fab four’ in. In de jury krijgt Regi versterking van Jaap Reesema, Olivia Trappeniers en Lester Williams, Camille Dhont staat naast het podium klaar met tonnen insider tips en mental support. Regi Academy volgt exclusief de grote zoektocht en geeft een unieke inkijk in het doen en laten van één van Vlaanderens grootste hitmakers. De winnaar van Regi Academy beleeft op zaterdag 30 oktober een ongeziene vuurdoop in de grootste concertzaal van ons land: het Sportpaleis. Wie blaast hitkanon Regi omver?

Anouk Matton Privé

Een exclusieve inkijk in het glamourleven van Anouk Matton, de vrouw van de grootste dj ter wereld, Dimitri Vegas.

Anouk Matton is een vrouw van veel talenten en leidt het luxueuze en glamoureuze leven waar velen van dromen. Naast het dj’en en zingen is ze ook een ambitieuze business woman. Bovendien staat Anouk nu voor misschien wel de grootste uitdaging in haar leven: mama zijn van haar kersverse zoon London Takis Thivaios. De realityreeks Anouk Matton Privé brengt Anouks Instagram tot leven en duikt exclusief in haar échte leven tijdens de laatste maand zwangerschap en de eerste weken als mama. Twee ingrijpende fases die Anouk samen met haar man Dimitri Vegas doorbrengt met een lach en een traan. Van een over the top babyshower tot het uitkiezen van de perfecte nanny’s voor London. Kortom: the real glam.

BV Darts

Wie gooit een one-hundred-and-eighty, een popcorn en wie moet afdruipen na een puddingleg? VTM 2 kreeg Vlaanderen al massaal aan het darten en dit najaar smijten ook 9 bekende Vlamingen zich in de dartsgekte. Kenji, de jongste uit het gezin Gooris, ex-voetballer Olivier Deschacht, Equal Idiots-zanger en -gitarist Thibault Christiaensen, politica Jinnih Beels, VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens, comedian Kamal Kharmach, ex-miss België Céline van Ouytsel, tv-gezicht Andy Peelman en Q-dj Vincent Fierens gooien hun polsen los en gaan de strijd aan met elkaar in BV darts. In een spel waar het gaat om millimeters en waar een ijzerdraad het verschil kan zijn tussen een overwinning of een nederlaag hopen zij de titel van ‘Dartskampioen 2021’ in de wacht te slepen.

Waar voor je Geld?

Kelly Pfaff: “Het is plezant dat ik het hele land mag doorkruisen om iemands droomwoning te vinden.”

Waar haal je in de immomarkt het meeste uit je geld? En vind je verderop misschien meer waar voor je geld? Dat zoekt Kelly Pfaff uit in Waar voor je Geld?. Kelly stuurt een koppel, dat op zoek is naar hun droomwoning, op speeddate met drie huizen of appartementen. Ze brengt hen geblinddoekt naar daar, zodat de kandidaat-kopers de panden niet beoordelen op de locatie. Voor het vinden van de woningen krijgt Kelly hulp van makelaar Arjen. In één van de huizen mag het koppel enkele dagen verblijven. Een unieke kans die kandidaat-kopers enkel bij VTM 2 krijgen.

Steenrijk Straatarm

Een arm en rijk gezin wisselen van leven.

In Steenrijk Straatarm ruilen een arm en een rijk gezin een weekend lang van huis, budget en leven. De ene familie proeft van het luxeleven, terwijl de andere plots creatief moet omspringen met beperkte middelen. Doet de life swap hun ogen openen? Liggen hun levens echt zo ver uit elkaar? Of blijken ze meer gemeen te hebben dan ze dachten? De verschillende gezinnen bieden een unieke inkijk in hun leven, delen hun ervaringen en praten open over hun uiteenlopende situatie.

Lady Truckers

De Lady Truckers zijn terug. Nadat ze vorig seizoen niet alleen talloze ladingen maar ook een vaste fanbase oppikten, schieten ze dit najaar terug uit de startblokken. Met volle gas én goesting gaat een verse lading truckchauffeurs samen met enkele bekende koppen uit het vorige seizoen de baan op met hun tientonners. Ze geven een inkijk in hun fascinerende leven en werk vanuit hun truckcabine. Stuk voor stuk zijn ze gedreven door passie, adrenaline en ambitie. Hoe beleven zij het om als vrouw te werken in een door mannen gedomineerde wereld?

Darts

Eenvoudig, zenuwslopend én extreem verslavend. Dit najaar barst het bij VTM 2 weer van de topaffiches darts. Favoriet Dimitri Van den Bergh, ondertussen nummer 5 van de wereld, walste zich vorig jaar vlot door verschillende grote en internationale toernooien. In no time werd hij een absoluut fenomeen. Ook nu blijft VTM 2 ‘Dancing Dimi’ volgen in de meest sfeervolle arena’s ter wereld waar hij een gooi doet naar de winst en waarbij ook eindelijk weer fans toegelaten worden.

UEFA Champions League

Twee dagen het allerbeste voetbal met de grootste sterren in de meest prestigieuze competitie, daarvoor kan iedereen vanaf september afstemmen op VTM 2. De zender brengt op dinsdag én woensdag straffe clashes tussen Europese teams in de UEFA Champions League. VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx doet samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde de voor- en nabeschouwing van de wedstrijden op beide speeldagen.

De Vuilste Jobs van Vlaanderen

It’s a dirty job, maar iemand moet het doen!

Dat Vlaanderen respect heeft voor bijzondere mensen die met veel passie een job uitoefenen waar de meesten hun neus voor ophalen, bleek uit het grote succes in het voorjaar. Daarom komt De Vuilste Jobs van Vlaanderen met een nieuw seizoen. Het schoonmaken van zwaar vervuilde huizen met verstopte toiletpotten en achtergelaten etensresten, het reinigen van overvolle mobiele toiletten op parkings en het bestrijden van ratten- en kakkerlakkenplagen. Het is geen job als een ander. Ook al wil niemand het doen, toch moet iemand het doen.

Ik Vertrek uit Vlaanderen

Een Vlaamse gezin gaat het avontuur van hun leven aan, met vallen en opstaan.

Per jaar verlaten zo'n 35.000 landgenoten België voor een leven in het buitenland. Dat zijn er bijna 100 per dag. Minder stress en meer tijd voor het gezin: dat zijn de twee voornaamste redenen om het geluk ergens anders te gaan zoeken. Maar is het gras ook altijd groener aan de overkant? En is het het risico waard? Ik Vertrek uit Vlaanderen volgt verschillende Vlaamse gezinnen die alles achterlaten om een nieuw leven te beginnen. Ze volgen hun droom naar het buitenland en gaan daar vaak iets doen dat ze nog nooit eerder gedaan hebben. De weg is er één met vallen en opstaan, maar wanneer alles tegenzit hebben ze nog steeds elkaar.

