VTM gaat back to the nineties met VTM Non-Stop 90’s

Haal je Buffalo’s uit de kast, spuit wat extra haarlak in je kuif en haal er een grote zak chips met flippo’s bij, want de nineties zijn helemaal terug op het scherm. Vanaf maandag 1 april - geen grap - lanceert VTM het nieuwe kanaal VTM Non-Stop 90’s, waarin de hele dag door de allergrootste nineties klassiekers elkaar opvolgen. Buitenlandse series die in het collectief geheugen gegrift staan nemen de kijkers mee back to the nineties. Met ronkende titels als The X-Files, Baywatch of Beverly Hills 90210 wordt elke dag van de week een Throwback Thursday.

VTM Non-Stop 90’s neemt de plek in van VTM Non-Stop Dokters, het themakanaal dat op 9 januari 2023 met succes gelanceerd werd. Een themakanaal dat op geregelde basis een nieuwe invulling krijgt en nu alle nineties freaks op hun wenken bedient. Met VTM Non-Stop 90’s kunnen zij 7 dagen op 7, 24u op 24 genieten van de beste internationale reeksen uit de jaren ‘90. De zender biedt elke dag een andere serie aan in loop. Instappen kan dus op eender welk moment van de dag of nacht. Tijdens de eerste week start VTM Non-Stop 90’s met het iconische Beverly Hills 90210 op maandag, The X Files op dinsdag, Married With Children op woensdag, Baywatch op donderdag en JAG op vrijdag. In het weekend worden de reeksen non-stop hernomen. Later dit jaar worden andere klassiekers zoals Dawson’s Creek, NYPD Blue, Walker, Texas Ranger, Home Improvement en Spin City aan het programmaschema toegevoegd.

Wie niet tot 1 april kan wachten om terug in de nostalgische jaren 90 te duiken, kan volgende week alvast terecht bij VTM 4. Van maandag 25 tot vrijdag 29 maart pakt de zender uit met een nineties week, waarin elke dag een iconische film uit de jaren 90 te zien is. Op maandag is dat de klassieker A Few Good Men, op dinsdag Cliffhanger, op woensdag Goldeneye en op donderdag Barb Wire. The Flintstones en Hot Shots sluiten de 90’s week af op vrijdag.

