VTM en VTM 2 zijn klaar voor een veelbelovend voorjaar met maar liefst 17 nieuwe programma’s

VTM en VTM 2 zijn klaar voor een veelbelovend voorjaar, met maar liefst 17 nieuwe lokale programma’s. Na een jaar waarin de Vlaming meer dan ooit ontspanning en informatie zocht op het tv-scherm, blijft dat ook in 2021 een vaste waarde bij familiezender VTM. Het weekend begint er bovendien voortaan al op donderdag, met een extra dosis entertainment. De liefhebbers van pittige reality komen aan hun trekken bij VTM 2.

2020 was het jaar waarin de 'family of channels', met naast VTM ook VTM 2, VTM 3 en VTM 4, werd gelanceerd. Deze familie van zenders palmde meteen 38,5% marktaandeel in in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 39,1% in de jongere doelgroep VVA 18-44. Moederschip VTM boekte vorig jaar een sterke groei van 7,3% marktaandeel en werd met 25,2% de grootste zender van Vlaanderen in de doelgroep VVA 18-54. 2020 werd voor VTM zo het beste jaar sinds 2015.

12 nieuwe programma’s bij VTM

VTM trekt dit voorjaar voluit de kaart van creatieve vernieuwing en brengt ook nieuwe seizoenen van vertrouwde succesprogramma’s. De zender pakt uit met maar liefst 12 nieuwe titels. Voor meeslepende fictie wordt het uitkijken naar de telenovelle Lisa met Tinne Oltmans in de hoofdrol, en Fair Trade, de reeks van Marc Punt met glansrollen voor o.a. Kevin Janssens en Ella-June Henrard.

Dina Tersago geeft in Huis Gemaakt de grootste prijs ooit weg: een eigen huis. Axel Daeseleire gaat in De Erfgenaam op zoek naar ongeclaimde erfenissen en Eric Goens keert met bekende Vlamingen terug naar de schoolbanken in Later Als Ik Groot Ben. Camping Coppens volgt het avontuur van Staf Coppens en zijn gezin in Zweden en nog een Coppens - Mathias - maakt zijn debuut als quizmaster. Jens Dendoncker toetst in Da’s Liefde! de wetenschap over de liefde aan de praktijk. En dan is er ook de gloednieuwe spelshow Game of Talents, waarin Julie Van den Steen haar debuut maakt als host.

Maar VTM zorgt ook voor straffe human interest. Naar aanleiding van de terreuraanslagen in ons land exact 5 jaar geleden volgt Flikken BXL de interventies van de Brusselse politie. In De Kust staan de camera’s gericht op de verschillende hulpdiensten die instaan voor de veiligheid aan onze Belgische kust. En ook vaste waarde Luk Alloo komt met een nieuwe, eigenzinnige humaninterestreeks.

Verder staat VTM klaar met nieuwe seizoenen van succesprogramma’s zoals The Voice van Vlaanderen, Blind Getrouwd, Liefde voor Muziek, LEGO Masters, Op Interventie, Groeten Uit, Wat Een Jaar! en natuurlijk Familie, dat in 2021 z’n 30ste verjaardag viert.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Bij VTM verrasten we de kijkers vorig jaar al meer dan ooit met een heleboel nieuwe programma’s, die bovendien positief onthaald werden. Daarnaast scoorden sterkhouders zoals Blind Getrouwd en Liefde voor Muziek hun beste seizoen ooit. Die lijn van creatieve vernieuwing en nieuwe seizoenen van succesprogramma’s trekken we ook dit voorjaar door. Dat doen we deze keer met maar liefst 12 nieuwe titels voor VTM, waarin originele en creatieve ideeën van eigen bodem centraal staan. Zo blijft VTM opnieuw de vaste afspraak voor wie een mix van informatie, ontspanning en entertainment zoekt.”

"Om onze kijkers te blijven verrassen hebben we gelukkig heel wat talent in huis. Zoals de broers Coppens. Terwijl Staf straks een camping uitbaat in Zweden, maakt Mathias dit voorjaar zijn debuut als quizmaster. Julie Van den Steen presenteert met Game of Talents haar eerste VTM-programma en in Huis Gemaakt geeft Dina Tersago de grootste prijs in de tv-geschiedenis weg: een eigen huis. Ook de telenovelle is helemaal terug van nooit echt weggeweest. Na het gigantische succes van Sara staat opvolger Lisa klaar met een spannend en romantisch verhaal anno 2021", licht Davy Parmentier, creatief directeur VTM verder toe.

VTM 2 bouwt verder aan verslavende verhalen in 5 nieuwe programma's

Wie houdt van pittige reality en verslavende verhalen zit goed bij VTM 2. De zender vuurt in het vroege voorjaar alvast 5 splinternieuwe lokale programma’s af. Een van de eyecatchers is Blijven Slapen, het dagelijkse datingprogramma waarin vrijgezellen minstens 24 uur lang in hetzelfde huis samenwonen om elkaar beter te leren kennen. Ook nieuw is De Vuilste Jobs van Vlaanderen, dat de mensen volgt die de meest dirty jobs van het land uitvoeren. In Missie Callcenter worden de telefoonlijnen bemand door Vlaanderens mooisten. Missen met een missie luisteren naar de verrassende vragen en verhalen van hun bellers. Costa Belgica volgt vijf succesvolle makelaarsfamilies, die hier alles achterlieten om Vlamingen te helpen aan een droomplek in Spanje. In Uit De Kleren geven vrijgezellen zich letterlijk bloot en leren ze elkaar kennen in bed. Start de liefde waar ze gewoonlijk eindigt? Verder zijn er ook nieuwe afleveringen van het succesvolle Lady Truckers, dat de baan opgaat met vrouwelijke truckchauffeurs.

Filmzender VTM 3 blijft ook in het voorjaar van 2021 elke dag voor topfilms zorgen, o.a. met premières van T2 Trainspotting, Venom en Girls Trip. Verder is er de nieuwe serie Timeless, net zoals nieuwe seizoenen van Mayans MC en Orange is the New Black. De vertrouwde sitcoms zoals The Big Bang Theory, The Simpsons, Modern Family blijven ook trouw op post. Wie van actie en nostalgische classics houdt, blijft goed zitten bij VTM 4.

Sport is er dit voorjaar niet enkel met de Rode Duivels bij VTM. De UEFA Champions League is op woensdag te volgen bij VTM 2 en de Croky Cup bij VTM 4. Ook voor de vele (nieuwe) fans van het darts is er goed nieuws, want de successen van Dancing Dimi en co worden ook dit voorjaar op de voet gevolgd. Zo zal het Masters-toernooi met de 24 beste spelers van de wereld deze keer zijn plek krijgen bij VTM 2, waar het hele weekend van 29 t.e.m. 31 januari helemaal in het teken van de pijltjes zal staan.

Kristine Willems, channel manager VTM 2, VTM 3 en VTM 4: “In september vorig jaar zijn we van start gegaan met onze ‘family of channels’, met naast VTM ook VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Met dit aanbod bieden we voor elk wat wils. De zenders hebben op amper vier maanden tijd een mooie ‘smoel’ gekregen en daar zijn we erg blij mee. VTM 3 belooft elke dag de beste films, VTM 4 staat voor actie en classics en lanceerde eind vorig jaar een echte hype met het WK Darts van onder andere Dancing Dimi. We zijn blij dat we daar nog een mooi vervolg aan kunnen breien met de Masters eind deze maand, waarvoor we met plezier plaats maken op VTM 2. Verder blijven we met VTM 2 inzetten op prikkelende, verslavende reality, met focus op lokale titels.

Ontdek hier de 12 nieuwe programma’s bij VTM

LISA - VANAF MAANDAG 25/1 OM 20.40, NADIEN ELKE WEEKDAG OM 18.20

Tinne Oltmans: “Wat als je zus aan de haal gaat met de geheime liefde van je leven?”

Halfzussen Lisa (Tinne Oltmans) en Katja (Anouck Luyten) gaan aan de slag in een marketingbureau, waar ze met grote ogen kijken naar de bruisende reclamewereld vol creatievelingen, vloggers, influencers en social media wizzards. Maar één collega springt bijzonder in het oog: Jonas (Oscar Willems). Zal Lisa stap voor stap haar bedeesdheid overwinnen, en de wereld - inclusief Jonas - verbazen met haar talent? De nieuwe telenovelle Lisa gaat over de zoektocht van een verlegen meisje naar liefde en geluk.

Ook met o.a. Lucas Van den Eynde, Hilde De Baerdemaeker, Bert Verbeke, Issam Dakka, Arno Moens en Elke Van Mello.

LATER ALS IK GROOT BEN - LATER DIT VOORJAAR

Eric Goens: “Het is een heerlijke uitstap om in iemands herinnering te mogen graven.”

Eric Goens keert met bekende Vlamingen zoals Bart Peeters, Alexander De Croo, Nora Gharib, Alex Agnew, Andy Peelman en Julie Van den Steen terug naar het schooltje van hun kinderjaren. Vanop de schoolbanken van hun jeugd gaat hij op zoek naar hun levensverhaal. Welke grote en kleine verhalen uit hun schooltijd zijn blijven hangen? Welke jongen of meisje ging stiekem met hun aandacht lopen? En zijn ze geworden wie ze hoopten te worden? Een trip down memory lane, met plezier en ontroering.

HUIS GEMAAKT - LATER DIT VOORJAAR

Dina Tersago: “Ik weet als geen ander wat de koppels te wachten staat (knipoog).”

Onder het motto ‘verbouw een huis en win een thuis’ halen jonge koppels hun beste verbouwskills boven om een absolute droomprijs in de wacht te slepen: een eigen huis. Drie leegstaande vastgoedparels worden door hen onder handen genomen. Dina Tersago, die zelf niet terugdeinst voor een stevige verbouwing, begeleidt de koppels tijdens hun project. Aan het einde van de rit krijgt slechts één koppel het huis ook écht cadeau.

QUIZ MET MATHIAS (TITEL VOLGT LATER) - LATER DIT VOORJAAR

Mathias Coppens: “Zelf ben ik geen held in quizzen, dus ik ben blij dat ik niet op de stoel van de kandidaten zit.”

Weet politicus Jan Peumans wat Louboutins zijn? Kan Freddy De Kerpel zeggen wanneer de Berlijnse muur is gevallen? Twee onbekende Vlamingen spelen een quiz die vijf bekende Vlamingen al eerder speelden. Kunnen de kandidaten de antwoorden van bekend Vlaanderen correct inschatten? Mathias Coppens is voor het eerst de quizmaster van dienst en zorgt voor een stevige portie amusement.

GAME OF TALENTS - VANAF FEBRUARI

Julie Van den Steen: “Game of Talents is het beste van Belgium’s Got Talent en The Masked Singer in één spelshow.”

Wie heeft de beste neus voor talent? In de nieuwe spelshow met Julie Van den Steen als host nemen een bekende en onbekende Vlaming het telkens op tegen een bekende en onbekende Nederlander. Wie het beste kan raden welke verborgen en vaak verrassende talenten de kandidaten op het podium komen uitvoeren verdient een mooie geldprijs. Een bodybuilder die uitblinkt in het trainen van honden of iemand die strak in het pak komt breakdancen: misleiding is troef in Game of Talents.

DE ERFGENAAM - LATER DIT VOORJAAR

Axel Daeseleire: “Wat als er een vergeten fortuin op je ligt te wachten?”

Het gebeurt vaak: mensen die zonder het te weten recht hebben op een aanzienlijke erfenis. Ze melden zich niet, of zijn onbekend of onvindbaar. Die ongeclaimde erfenissen belanden in de Belgische 'schatkist'. In De Erfgenaam gaat Axel Daeseleire samen met een deskundige op zoek naar erfgenamen in binnen- en buitenland om hun erfenis alsnog te overhandigen. Tijdens deze zoektocht ontrafelen zich familieverhalen en ontstaan er ontroerende, grappige en aangrijpende situaties. Komt het fortuin uiteindelijk toch nog terecht?

FAIR TRADE - LATER DIT VOORJAAR

Walter 'Wally' Wilson (Kevin Janssens) en Robin De Rover (Ella-June Henrard) zijn twee ooit heel idealistische agenten die steeds vaker buiten de lijntjes kleuren. Ze zagen hun intensief en gevaarlijk speurwerk maar al te vaak verloren gaan door procedurefouten en dubieuze beslissingen. Zijn ze nog agenten, of ondertussen zelf criminelen? De verslavingsgevoelige Wilson laat zich maar al te graag een bruine envelop toeschuiven om zijn vrouwen, drank en drugs te bekostigen en wordt onberekenbaarder met de dag. Tot niet alleen zijn carrière, maar ook zijn leven en dat van Robin in gevaar komt.

Ook met o.a. Peter Van den Begin, Axel Daeseleire, Manou Kersting, Bill Barberis en Peter Van de Velde.

DE KUST - LATER DIT VOORJAAR

Elke zomer verdubbelt de bevolking aan de kust van Oostende. Strandwachters, artsen en ambulanciers, politie en brandweermannen werken met man en macht om de kust veilig te houden. De Kust volgt het reilen en zeilen van deze verschillende hulpdiensten. Hoe beleefden zij die uitzonderlijke zomermaanden in 2020 aan de Belgische kust?

DA’S LIEFDE! - ELKE MAANDAG OM 20.40

Jens Dendoncker: “Ik heb aan den lijve mogen ondervinden wat voor crazy stuff de liefde doet met een mens.”

Jens Dendoncker, zelf romanticus pur sang, zoekt op basis van gedurfde experimenten uit wat liefde is. Wist je dat 50% van de mensen die op date worden gevraagd gewoon ‘ja’ zegt? Of dat mannen sneller ‘Ik hou van je’ zeggen dan vrouwen? Jens toetst wetenschappelijke studies over de heerlijke, maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk.

FLIKKEN BXL - LATER DIT VOORJAAR

Hoofdinspecteur Nancy, interventiedienst in Elsene: “Er hangen tegenwoordig affiches in de wijk waarop staat hoe je een agent moet neutraliseren.”

Flikken BXL brengt voor het eerst een inkijk in het grootste en meest controversiële politiekorps van ons land: zone Brussel-Hoofdstad Elsene. Vijf jaar na de aanslagen van 22 maart in Brussel proberen interventie- en rechercheteams van het korps het verschil te maken in de verschillende wijken van de stad: van de drukbevolkte Marollen en de Matonge tot het Schumanplein in de Europese wijk en het toeristische centrum. Naast het politiewerk toont Flikken BXL ook hoe uitdagend het leven in de grootstad is aan de hand van vier portretten van Brusselaars.

CAMPING COPPENS - LATER DIT VOORJAAR

Staf en zijn gezin gaan hun droom achterna.

Voor de familie Coppens stond 2020 niet alleen in het teken van corona. Het was ook het jaar waarin ze hun leven compleet omgooiden om hun grote droom te verwezenlijken: een eigen camping openen midden in de prachtige natuur van Zweden. Camping Coppens brengt vanop de eerste rij het persoonlijke verhaal van Staf, Monique, Beau en Nora tijdens het grootste avontuur van hun leven. Van de zoektocht naar de perfecte camping, het onvermijdelijke afscheid van vrienden en familie, de eerste schooldagen van Beau en Nora in Zweden, tot de aankomst van de eerste gasten op… camping Coppens.

ALLOO - LATER DIT VOORJAAR

Luk Alloo komt dit voorjaar met een nieuwe, eigenzinnige humaninterestreeks.

Deze succesprogramma’s keren terug met nieuwe afleveringen

LIEFDE VOOR MUZIEK - LATER DIT VOORJAAR

Geike Arnaert: “Het wordt een verhaal van ‘kill your darlings’, want de muziekrepertoires lopen erg uit mekaar.”

Liefde voor Muziek gaat dit keer helemaal #playlocal met een volledig Belgische cast: Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded. Met welke muzikale parels blazen ze elkaar omver?

BLIND GETROUWD - LATER DIT VOORJAAR

Wim Slabbinck: “Dit seizoen is pas echt iets voor durvers, want 2020 was wel een heel speciaal jaar om in te trouwen. Laat staan blind!”

Om blind te trouwen moet je sowieso heel wat durf en moed hebben, maar nooit eerder was het zo'n intiem en gewaagd en avontuur als nu. Samenwonen tijdens de lockdown, thuiswerken en vanaf dag één dus zowat non-stop samen zijn met je kersverse man of vrouw die je eigenlijk nog niet kent,... Overleven de koppels deze toch wel héél speciale editie of wegen de coronamaatregelen zwaar door op hun wittebroodsweken? Primeur dit jaar: een 50+ koppel!

THE VOICE VAN VLAANDEREN - VANAF VRIJDAG 5/2 OM 20.40

Tourist LeMC: “Ik ga alle wapens bovenhalen om dit te winnen!”

In The Voice van Vlaanderen wordt er opnieuw keihard gestreden om muzikaal talent. Vertrouwde coaches Koen Wauters en Natalia krijgen versterking van vers bloed: Niels Destadsbader en Tourist LeMC. Zij gaan op zoek naar dé stem die Vlaanderen kippenvel bezorgd.

LEGO MASTERS - LATER DIT VOORJAAR

Kürt Rogiers: “Wie dacht dat we het onmogelijke al gezien hadden, zal van zijn sokken geblazen worden.”

De wereldberoemde LEGO blokjes zorgen voor het tweede jaar op rij voor ongeziene taferelen en prachtige (kunst)werken. Kürt Rogiers en zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai laten de grootste LEGO strijd van de Lage Landen losbarsten. Welk duo creëert de indrukwekkendste bouwwerken en wordt LEGO Master 2021?

OP INTERVENTIE - ELKE WOENSDAG OM 20.40

De helden die elke dag hun eigen veiligheid op het spel zetten voor die van anderen.

De Genkse interventiepolitie neemt kijkers mee naar de frontlinie van de zone CARMA. De adrenaline spat van het scherm tijdens spectaculaire interventies zoals gewapende overvallen of moordzaken. Maar evengoed bemiddelen de agenten tijdens explosieve burenruzies of wordt hun geduld op de proef gesteld door amokmakers.

GROETEN UIT - ELKE DINSDAG OM 20.40

An Lemmens: “Hét ultieme ‘bubbelprogramma’ om het jaar mee in te zetten, met veel warmte, nostalgie en leuke jeugdherinneringen.”

Geen TikTok, Waze of Instagram, wel puur jeugdsentiment in Groeten Uit. An Lemmens dompelt bekende gezichten onder in hun tienerjaren met heel wat ‘auto-sing-alongs’, onvergetelijke reünies en nostalgische jeugdactiviteiten. De komende weken stappen Ann Van Elsen, Gunther Levi, Wendy Van Wanten en Joris Hessels nog samen met hun gezin in de teletijdmachine.

WAT EEN JAAR! - ELKE DONDERDAG OM 20.40

Jonas Van Geel: “Er zijn nog ontelbaar veel jaren om terug boven te halen.”

Het weekend start voortaan al op donderdag met Wat Een Jaar!. Gastheer Koen Wauters en teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas Van Geel kruipen in de huid van bekende figuren uit een jaar dat hun studiogasten bewust meemaakten. Van de outfits tot de kapsels en van de decors tot de muziek, het komt allemaal terug.

FAMILIE - ELKE WEEKDAG OM 20.00

2021 wordt een feestjaar voor Familie. Op donderdag 30 december blaast Vlaanderens langstlopende dagelijkse serie 30 kaarsjes uit. Een verjaardag die heel wat verrassingen belooft. Ook in het voorjaar blijft Familie elke dag om 20.00 voor warmte, spanning, intriges, drama en feelgood zorgen.

TELEFACTS NU - VANAF DONDERDAG 4/2 OM 21.40

De redactie van Telefacts Nu speelt elke donderdagavond in op de actualiteit en brengt sterke, relevante verhalen aan de hand van unieke getuigenissen en onthullend onderzoek. De presentatie is in handen van Freek Braeckman.

FAROEK - VANAF ZONDAG 31/1 OM 22.50

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, naar getuigen en naar vermiste personen.

Deze programma’s brengen verslavende verhalen bij VTM 2

MISSIE CALLCENTER - OP DINSDAG 19/1 EN DONDERDAG 21/1 OM 21.40

Véronique De Kock: “Een vrouw wou weten of haar man naar porno kijkt en hoe ze dat kon achterhalen."

Een alledaagse vraag, persoonlijk dilemma of kleine ergernis. In Missie Callcenter, een uniek belcentrum waar bellers hun verhaal mogen delen, worden de telefoonlijnen bemand door missen met een missie. Véronique De Kock, Ann Van Elsen, Dina Tersago, Celine Van Ouytsel, Anne De Baetzelier, Virginie Claes, Joke Van De Velde, Justine De Jonckheere, Eveline Hoste, Ellen Petri, Lenty Frans, Nele Somers, Cilou Annys en Angelina Flor Pua laten geen enkel onderwerp onbesproken en starten 2021 met een goed gevoel. Met hun persoonlijke ervaringen loodsen ze hun gesprekspartners door elke situatie.

UIT DE KLEREN - VANAF DINSDAG 26/1 OM 21.35

Dates die beginnen waar ze normaal eindigen: in bed.

2 vreemden. 1 bed. 30 minuten. Zonder kleren. Maar wat doet zo’n intiem half uur met twee singles op een eerste date? 50 Vlaamse vrijgezellen, die vreemden voor elkaar zijn, geven zich - letterlijk - bloot en kruipen meteen samen tussen de lakens. Aan de hand van persoonlijke vragen en fysieke opdrachten leren ze elkaar op een korte tijd en intense manier kennen.

COSTA BELGICA - VANAF MAANDAG 25/1 OM 21.40

Makelaars Inge en Steve: “150.000 euro meer of minder, dat zijn uiteindelijk maar twee Tesla-wagens hé.”

Costa Belgica kijkt mee in het leven en het werk van vijf Vlaamse makelaarsfamilies in Spanje. De makelaars hebben elk op hun beurt alles achtergelaten in België om met volle toewijding en volharding een eigen vastgoedkantoor uit de grond te stampen in Spanje. Ze genieten volop van ‘la vida loca’, maar bewegen ook hemel en aarde om Vlaamse en internationale klanten aan hun droomplek onder de Spaanse zon te helpen.

DE VUILSTE JOBS VAN VLAANDEREN - LATER DIT VOORJAAR

It’s a dirty job, maar iemand moet het doen.

Het schoonmaken van zwaar vervuilde huizen met verstopte toiletpotten en achtergelaten etensresten, het uitwissen van sporen na een bewogen nacht in een parenclub, het reinigen van overvolle mobiele toiletten op parkings en het bestrijden van ratten- en kakkerlakkenplagen. Het is geen job als een ander. Ook al wil niemand het doen, toch moet iemand het doen. En dat zijn zij, die beginnen waar anderen geen begin zien en pas naar huis gaan als alles proper is.

BLIJVEN SLAPEN - LATER DIT VOORJAAR

Wat als je eerste date minstens 24 uur duurt?

Maakt de liefde meer kans als je ruim de tijd krijgt om elkaar écht te leren kennen? Blijven Slapen neemt de proef op de som en laat Vlaamse singles minstens 24 uur met hun potentiële partner samenleven. Ze laten iedereen meekijken in misschien wel het belangrijkste moment van hun leven: de ware liefde vinden.

LADY TRUCKERS - LATER DIT VOORJAAR

“De roep van de baan is sterk.”

Tientonners laden, het helse verkeer trotseren en op tijd hun lading lossen: de Lady Truckers zijn terug! In het tweede seizoen staan oude bekenden opnieuw hun mannetje in de stoere truckerswereld en maakt de kijker kennis met enkele nieuwe gezichten. Ze vertellen over hun bijzondere job, het leven onderweg, het respect dat ze krijgen en het vrouw-zijn in een mannenwereld. Want één ding is zeker: hun vrouwelijkheid verliezen ze nooit.

Bekijk de eerste beelden van het voorjaar bij VTM hier: