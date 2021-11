VTM en Jan Verheyen maken samen internationale docureeks over het Heizeldrama

Op 29 mei 1985 ontaarde een groot voetbalfeest tussen Juventus en Liverpool in het Heizelstadion in een regelrechte veldslag tussen Engelse hooligans en Italiaanse supporters. 39 mensen stierven, honderden raakten gewond en miljoenen tv-kijker waren die avond ‘live’ verbijsterde getuigen. Een ramp waarvan de nasleep nog jaren duurde. In de nieuwe internationale docureeks ‘Heizel 1985 - Blok Z’ vertellen VTM en Jan Verheyen het verhaal van één van de grootste littekens uit de Belgische geschiedenis. De reeks is momenteel in pre-productie en zal worden gefilmd in het voorjaar van 2022 op locaties in diverse Europese landen. De uitzending volgt in het najaar van 2022 bij VTM.

“‘Heizel 1985 – Blok Z’ is een ambitieuze zesdelige docureeks die de definitieve en volledige puzzel legt van hoe het zover is kunnen komen, wat er die noodlottige avond is misgelopen en wie daarvoor uiteindelijk is veroordeeld”, vertelt Jan Verheyen, die de regie voor zijn rekening neemt. “Het scenario is gebaseerd op het boek ‘Heysel – une tragédie européenne’ van Jean-Philippe Leclaire, de adjunct-hoofdredacteur van de iconische Franse sportkrant L’Equipe. Aan de hand van tientallen getuigenissen, vaak van mensen die nooit eerder hebben willen spreken, en archiefbeelden uit vele landen brengen we in de reeks het Heizeldrama in beeld.”

Ervaren team zet zijn schouders onder ‘Heizel 1985 - Blok Z’

Naast regisseur Jan Verheyen zet een heel team van ervaren rotten zijn schouders onder ‘Heizel 1985 - Blok Z’. Director of photography is Lou Berghmans (‘De ronde’, ‘Van vlees en bloed’, ‘Marina’, ‘Groenten uit Balen’, e.a.), de montage zal worden gesuperviseerd door Philippe Ravoet (‘Het vonnis’, ‘De zaak Alzheimer’, ‘Dossier K.’, ‘Niet schieten’, ‘De premier’, ‘Loft’, ‘Hasta la vista’ – en ruim 80 andere films en reeksen). Line producer is David Ragonig die eerder werkte aan grote internationale producties als ‘War of the Worlds’, ‘Eiffel’, ‘Cheyenne et Lola’ en recent nog ‘Rebel’ van Adil & Billal.

‘Heizel 1985 - Blok Z’ is een productie van Geneviève Lemal en Scope Pictures, een in Brussel gevestigd Belgisch (co-)productiebedrijf met een palmares van 200 films en goed voor 18 Cannes-selecties, 111 César-nominaties, en 4 Oscarnominaties. Recent waren ze (co-)producent van o.a. ‘Annette’, ‘Eté 85’, ‘Cheyenne et Lola’, ‘Grâce à Dieu’, ‘Bergman island’ en de reeks ‘Heirs of the night’. Co-producenten zijn Palomar (I), Fédération (F) en Max Rockatansky Publishing (VL). De serie wordt gesteund door Wallimage en het VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.

‘Heizel 1985 – Blok Z’ zal in het najaar van 2022 te zien zijn bij VTM en wordt ook uitgezonden door o.a. RTL en RAI.