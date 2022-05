VTM duikt het ‘Tien Om Te Zien’-archief in als opwarmer voor hét muziekfeest van de zomer

Vanaf eind juli barst op de zeedijk in Westende hét muziekfeest van de zomer los. Dan keert ‘Tien Om Te Zien’ helemaal terug met de grootste hits van vroeger en nu. Om al helemaal in de juiste stemming te komen en de zomer écht af te trappen warmt VTM de kijkers vanaf zondag 29 mei op met eerst ‘De Tien Om Te Zien’ en aansluitend nieuwe afleveringen van ‘Tien Om Te Zien: De Zomer Van’. ‘De Tien Om Te Zien’ is een nostalgische trip down memory lane langs de opvallendste TOTZ-momenten in de iconische Studio Manhattan, ‘Tien Om Te Zien: De Zomer Van’ zoomt nadien terug in op de ambiance op de dijk van Blankenberge. De perfecte starter voor de échte ‘Tien Om Te Zien’, die de zondagavond komende zomer week na week zal opwarmen.

De gloriejaren in de Manhattan komen opnieuw tot leven in ‘De Tien Om Te Zien’

In de jaren negentig was Studio Manhattan de belangrijkste muziektempel van Vlaanderen. Tien jaar lang bracht ‘Tien Om Te Zien’ Vlaamse en internationale sterren naar Leuven om er te zingen over de meest uiteenlopende thema’s. Samen met de coryfeeën van toen en sterren van nu blikt ‘De Tien Om Te Zien’ elke week terug op de tien meest memorabele momenten binnen een bepaald thema. Van de tien opvallendste liefdesverklaringen, blijde boodschappen of wereldverbeteraars tot de tien beste dansplaten, lofzangen, covers, topatleten, nachtegalen, familiezaken en plezierreisjes om te zien.

‘De Tien Om Te Zien’ trakteert de kijkers op een heerlijke portie nostalgie, humor en vooral veel zalige muziek. Artiesten als The Radios, Get Ready!, Dana Winner, David Hasselhoff, Sam Gooris, Bryan Adams en Take That zorgen - elk op geheel eigenzinnige wijze - voor ambiance in de huiskamers.

‘Tien Om Te Zien: De Zomer Van’ brengt de zomervibes terug uit de prille jaren 2000

In ‘Tien Om Te Zien: De Zomer Van’ komen de zomers van ‘Tien Om Te Zien’ weer tot leven. Vorige zomer was het programma nog een groot succes met gemiddeld 582.000 kijkers en 33,7% marktaandeel (live+uitgesteld). In de nieuwe afleveringen (her)beleven coryfeeën van toen en sterren van nu de meest memorabele acts uit de jaren 2002, 2003 en 2004.

‘De Tien Om Te Zien’ is vanaf 29 mei elke zondag om 19u55 te zien bij VTM. De afleveringen gaan in juli naadloos over in ‘Tien Om Te Zien: De Zomer Van’ en aansluitend barst op zondag hét muziekfeest van het jaar los met de enige echte revival van ‘Tien Om Te Zien’, op de Zeedijk in Westende.

