VTM doorbreekt taboe rond bewust co-ouderschap en gaat op zoek naar wensouders in Ik Wil Een Kind

In ons land ondervindt 1 op 6 mensen medische problemen om een kind te krijgen. Maar de oorzaak van ongewenste kinderloosheid kan ook van sociale aard zijn. De oplossing voor deze mensen ligt vaak in niet-traditionele gezinsvormen, zoals donorgezinnen, draagmoederschap, regenbooggezinnen, bewust alleenstaand moederschap... Een relatief onbekende gezinsvorm, die vaak nog in de taboesfeer zit, is het bewust co-ouderschap. Een niet-traditionele gezinsvorm waarbij twee of meer mensen afspreken om samen een kind op de wereld te zetten en op te voeden, zonder dat er sprake is van een romantische relatie. Wensouders kennen deze vorm van ouderschap vaak niet en wie er toch voor kiest, stuit op een gebrek aan informatie, begeleiding, ondersteuning en een wettelijk kader. VTM wil mee helpen het taboe te doorbreken en ondersteunt in Ik Wil Een Kind wensouders in hun zoektocht naar de juiste co-ouder. In de oproepaflevering op maandag 18 oktober om 20u35 zet Dina Tersago het thema op de kaart om zo op zoek te gaan naar geschikte wensouders.

Dina Tersago: “Toen de vraag kwam om de oproepaflevering van Ik Wil Een Kind te presenteren dacht ik: ‘Dat is een moeilijk onderwerp’. Maar het is ook een onderwerp waar veel over te vertellen valt. In Ik Wil Een Kind gaan we mensen begeleiden in hun traject op weg naar hun droom om een gezin te hebben. Want áls we kunnen helpen, waarom zouden we het niet doen? De vraag is er, het bestaat al… wij kunnen een cruciale rol spelen om die mensen het juiste traject aan te bieden.”

In de oproepaflevering van Ik Wil Een Kind zet Dina Tersago het thema op de kaart aan de hand van verschillende getuigenissen. Ze lanceert een brede oproep naar wensouders om zich in te schrijven voor een mogelijke reeks die later bij VTM zou worden uitgezonden. Daarin wordt hun zoektocht naar een geschikte co-ouder gevolgd en doorlopen de wensouders een co-ouderschapstraject onder begeleiding van de experts die hen ondersteunen. Wie aan bewust co-ouderschap denkt om zijn kinderwens in te vullen, op zoek is naar een geschikte co-ouder of al iemand in gedachten heeft om het ouderschap mee te delen maar de juiste informatie en begeleiding mist, kan zich meteen na de oproepaflevering aanmelden via vtm.be.

Bewust co-ouderschap: wat is het?

Wie kiest voor bewust co-ouderschap, kiest ervoor om het ouderschap, de opvoeding en de zorg voor een kind te delen, zonder dat er sprake is van een romantische relatie tussen de biologische ouders. Bijna altijd zullen de wensouders op verschillende adressen wonen: één gezin in twee huizen. Dit kan in alle mogelijke combinaties: een homokoppel en een single vrouw, een single vrouw en een single man, een lesbisch koppel en een single man,… Kinderen in bewust meeroudergezinnen hebben, net als andere kinderen, twee biologische ouders: een moeder en een vader, en daarnaast nog een of twee niet-biologische ouders.

Vier experten zetten hun schouders onder Ik Wil Een Kind

Met Ik Wil Een Kind wil VTM een pioniersrol opnemen en bewust co-ouderschap onder de aandacht brengen. Het programma belicht het gebrek aan informatie, begeleiding en ondersteuning die wensouders ervaren. Hoe vind je de juiste co-ouder? Hoe pak je dat aan, zo'n co-ouderschap? Welke afspraken maak je best op voorhand? Wat moet je allemaal op papier zetten om juridisch in orde te zijn? Het zijn slechts enkele van de vele vragen waar wensouders mee te maken krijgen. Vier deskundigen stellen hun expertise ter beschikking. Eén ding staat altijd voorop: het welzijn van het toekomstige kind.

Prof. dr. Ann Buysse, gezinspsychologe UGENT: “Onderzoek wijst uit dat de structuur van een gezin niet zo belangrijk is voor het welzijn van een kind. Of het nu 1, 2 of 3 ouders heeft, of dat mannen of vrouwen zijn, of die samen of apart wonen... Dat maakt niet zoveel uit. Het is vooral belangrijk hoe je met een kind omgaat, en dat je een kind het gevoel geeft dat het ertoe doet. Bewust co-ouderschap gebeurt vandaag de dag al. Nu vaak in de eigen vriendenkring, bijvoorbeeld een lesbisch koppel dat aan een goede vriend vraagt om samen een kind te maken en op te voeden. Dat is zeer mooi, maar ook zeer kwetsbaar. Dat dit gegeven wat meer geprofessionaliseerd zou worden, met meer begeleiding, is zeer goed.”

Prof. dr. Herman Tournaye, fertiliteitsarts UZ Brussel: “Wij gaan al lang niet meer uit van het traditionele beeld dat een kind één moeder en één vader moet hebben. Vaak blijkt dat het gaat om mensen die zeer goed nagedacht hebben. Ze zijn overtuigd van die constructie en hebben duidelijke afspraken gemaakt over de opvoeding. Of het ethisch verantwoord is om hieraan mee te werken? Ik zou eerder zeggen: is het ethisch verantwoord om hier níet aan mee te werken? Want het gebeurt en dan zijn er twee dingen die je kan doen. Ofwel je kop in het zand steken ofwel probeer je deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden.”

Prof. Frederik Swennen, specialist familierecht UAntwerpen en advocaat pleit voor een grondige herziening van het familierecht die tegemoetkomt aan andersoortige vormen van ouderschap: “Het familierecht van vandaag voldoet niet langer en zit structureel fout. In de handboeken wordt het gezin dikwijls nog voorgesteld als het traditionele huwelijkse gezin. Dat traditionele gezin, waartoe ook holebigezinnen zijn gaan behoren, is beschermwaardig. Maar deze omschrijving dekt niet meer de lading. Meer en meer mensen, die op andere manieren een gezin vormen, komen in de juridische ‘dode hoek’ terecht. Ze worden niet gezien.”

Kinderwenscoach en ervaringsdeskundige Sara Coster: “Ik ben zelf een hetero single en co-ouder met een mannenstel. Uiteindelijk hebben we twee kinderen en wonen we inmiddels in dezelfde straat. We zijn één gezin in twee huizen. Ik begeleid zelf heel veel van dit soort trajecten in elke fase. Daarin vind ik het belangrijk om de ingewikkelde situaties te benoemen en op zoek te gaan naar waar het eventueel wringt.”

Dina Tersago sprak alvast met kinderwenscoach en ervaringsdeskundige Sara Coster:

De oproepaflevering van Ik Wil Een Kind is op maandag 18 oktober om 20u35 te zien bij VTM.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/254963?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>