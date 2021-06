VTM brengt de iconische zomers van Tien Om Te Zien terug naar het scherm

Een overvolle zeedijk, een iconisch presentatieduo en een aaneenschakeling van nationale en internationale monsterhits: zo staat Tien Om Te Zien in het collectief geheugen gegrift. Met in de jaren 90 elke week tienduizenden muziekfans aan de Blankenbergse King Beach en torenhoge kijkcijfers groeide het Vlaamse muziekprogramma uit tot het populairste aller tijden. VTM brengt de sfeer van weleer vanaf zondag 13 juni om 19.55 helemaal terug met ‘Tien Om Te Zien - De Zomer van 199X’. Elke week wordt aan de hand van een top 10 van meest memorabele momenten uit de rijke Tien Om Te Zien-geschiedenis teruggeblikt op de zalige zomers vol zomerhits. Coryfeeën van toen én sterren van nu kijken mee en geven commentaar bij de beelden.

Elke aflevering van ‘Tien Om Te Zien - De Zomer van 199X’ bundelt de 10 grootste hits, foutste acts en meest legendarische meezingers van een specifiek jaar tussen 1990 en 1999. De nummers worden nog een keer integraal getoond en voorzien van commentaar van Tien Om Te Zien-sterren van toen en bekende tv-gezichten van nu. Zo diepen onder andere Koen en Kris Wauters, Ingeborg, Bart Peeters, Bart Kaëll, Christoff en Belle Perez anekdotes op en laten fans zoals Kenji & Shania Gooris, Andy Peelman en Q-dj’s Maarten & Dorothee hun licht schijnen op de beelden van ruim 20 jaar geleden. Natuurlijk mogen ook het onvergetelijke duo Anne De Baetzelier en Willy Sommers én Tien Om Te Zien-icoon Jos Van Oosterwijck niet ontbreken.

In Tien Om Te Zien kon werkelijk alles: Vlaamse schlagers van Willy Sommers of Bart Kaëll, klassieke rock van De Kreuners of Gorki, new beat van Plaza en De Confetti’s tot internationale toppers als Kim Wilde, Tina Turner, Paul Young of Wet Wet Wet. In ‘Tien Om Te Zien - De Zomer van 199X’ passeren ze allemaal nog eens de revue. Een heerlijke portie nostalgie en humor, maar vooral veel zalige muziek.