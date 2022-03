VTM beleeft sterkste maand in meer dan 20 jaar

VTM blikt terug op een straffe februarimaand met 29,6% marktaandeel, een record sinds 2001. In januari en februari haalde de zender een gemiddeld marktaandeel van 27,4%, het hoogste sinds 2003. Vrijdag 4 februari was zelfs de beste dag sinds 1997. The Masked Singer haalde op die dag een torenhoog marktaandeel van 73%. De show houdt sinds de start in januari elke week gemiddeld 1,9 miljoen kijkers in de ban, goed voor 70,1% marktaandeel. Daarmee is het tweede seizoen van The Masked Singer het best scorende programma ooit voor VTM.

Ook heel wat gloednieuwe programma’s dragen bij tot het succesverhaal van VTM. Het psychologische spel De Verraders scheert hoge toppen met 1.097.000 kijkers (36,3%). Marble Mania lokt op zaterdagavond 638.000 kijkers (34,8%). De Kasteelmoord hield 505.000 kijkers in de ban (30,4%). 555.000 kijkers (26,1%) gingen mee op culinaire reis met Sergio over de grens. Maar ook gloednieuwe fictie doet het goed met Glad IJs dat 564.000 kijkers (25,3%) aan het scherm gekluisterd hield. Naast deze nieuwe programma’s deed ook het tweede seizoen van Een Echte Job het uitstekend met 748.000 kijkers (32%).

Ook de gevestigde waarden in de vooravond konden in januari en februari rekenen op heel wat trouwe kijkers. Het derde seizoen van Lisa bekoort 500.000 kijkers (40,4%). VTM NIEUWS blijft voor 697.000 kijkers (35,8%) de vertrouwde afspraak om 19 uur. Tot slot beleeft Familie zijn beste seizoen sinds 1999 met 705.000 kijkers (35,6%).

Ook de rest van het voorjaar bij VTM ziet er veelbelovend uit. Zo is het uitkijken naar programma’s als Liefde voor Muziek, I Can See Your Voice, Huis Gemaakt en Boer zkt Vrouw dat dit weekend start.

Niet voor publicatie:

Alle kijkersaantallen zijn een gemiddeld cijfer per programma live+uitgesteld+online+herhalingen, marktaandelen zijn in de doelgroep VVA 18-54.

