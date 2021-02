VTM 4 zendt oefeninterlands van Red Flames uit

© BELGA

Vanaf morgen, 18 februari, brengt VTM 4 internationaal vrouwenvoetbal naar het scherm met twee vriendschappelijke matchen van de Red Flames. Normaal gezien gaan deze oefenwedstrijden door in verdere oorden, maar omwille van de coronapandemie hebben Nederland, Duitsland en België een oplossing gezocht dichter bij huis. Op donderdag 18 februari om 19.40 spelen de Red Flames tegen Nederland. Drie dagen later, op zondag 21 februari om 17.55, gaan ze in duel met Duitsland. De twee wedstrijden kaderen bovendien binnen de ‘Three Nations, One Goal’-campagne. Daarmee willen België, Nederland en Duitsland hun kandidatuur om het WK vrouwenvoetbal 2027 te organiseren extra promoten. De drie landen hebben zich reeds geplaatst voor het EK van volgend jaar.

Donderdag 18 februari om 19:40: België - Nederland

Op donderdag 18 februari om 19.40 staat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland op het programma in het Koning Boudewijnstadion. De Oranjevrouwen zijn Europees kampioen, vice-wereldkampioen en nemen deel aan de Olympische Spelen in de zomer. Ze zijn nummer 4 op de wereldranglijst en vormen dus een sterke tegenstander voor de Red Flames, die op de 17de plaats prijken. Maarten Breckx zit in de studio aan tafel met analisten Marc Degryse en Jan Mulder. Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme.

Zondag 21 februari om 17.55: Duitsland - België

De vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland wordt op zondag 21 februari om 17.55 gespeeld in het Tivolistadion in Aken. De Duitse vrouwen zijn Olympisch kampioen, acht keer Europees kampioen en twee keer wereldkampioen. Ze zijn nummer 2 op de wereldranglijst. Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme.

Beide oefenwedstrijden zijn live te volgen bij VTM 4 en via HLN.be. Binnenkort zijn ook de twee thuiswedstrijden van de Red Flames op 8 april en 12 april te zien bij VTM 4.