VTM 4 zendt Aspe-film uit als eerbetoon aan acteur Michel Van Dousselaere

VTM vernam vandaag het overlijden van acteur Michel Van Dousselaere en betuigt haar medeleven aan zijn naasten. Met zijn overlijden verliest Vlaanderen een echte rasacteur, die schitterde in heel wat theaterproducties, films en televisiereeksen. Bij VTM speelde Michel Van Dousselaere één van de hoofdrollen in Danni Lowinski en was hij o.a. te zien in Wittekerke, Amigo’s, Ons Geluk en De Zonen van Van As. Hij werd onvergetelijk als commissaris De Kee in Aspe, een rol die hij van 2004 tot 2014 heeft vertolkt aan de zijde van Herbert Flack. Als eerbetoon zendt VTM 4 vanavond, dinsdag 27 juli, om 20.30 De Kinderen van Chronos uit, de verfilming van het gelijknamige Aspe-boek.

In De Kinderen van Chronos verdiepen Van In en co zich in een nieuwe moordzaak, die het team naar De Love leidt, een gerestaureerde boerderij nabij Brugge. Van In komt erachter dat De Love diende als lustoord voor prominente figuren. Hij komt op het spoor van een malafide, uiterst rechtse groepering die de bescherming geniet van de minister van Buitenlandse Zaken.

De Kinderen van Chronos is vanavond, dinsdag 27 juli om 20.30 te zien bij VTM 4. De film Minority Report, die normaal gezien op dat moment zou worden uitgezonden, verschuift naar een latere datum.