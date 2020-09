VTM 3 zendt Marvel-kaskraker 'Black Panther' met overleden Chadwick Boseman uit

De filmwereld rouwt om het onverwachte verlies van de Amerikaanse acteur Chadwick Boseman, die op 28 augustus overleed aan kanker. Naar aanleiding van zijn overlijden zendt VTM 3 op vrijdag 4 september om 20.35 zijn grootste kaskraker uit: de Marvel-superheldenfilm Black Panther, waarin Boseman de hoofdrol vertolkt. Met zijn rol als koning T'Challa werd Boseman de eerste zwarte filmsuperheld en groeide hij uit tot een rolmodel voor heel wat jongeren.

Met Black Panther zendt VTM 3, de gloednieuwe filmzender die elke dag een film uitzendt, één van de meest baanbrekende films van de afgelopen jaren uit. De blockbuster betekende in 2018 de grote doorbraak van Chadwick Boseman en brak het ene record na het andere. Black Panther won drie Oscars en werd genomineerd voor Beste Film. Het is nog steeds de twaalfde meest succesvolle film aller tijden.

In Black Panther speelt Chadwick Boseman de rol van superheld T'Challa, die naar het geïsoleerde, technologisch geavanceerde land Wakanda terugkeert om zijn plaats als koning in te nemen. Wanneer er een oude vijand op de radar verschijnt, wordt T'Challa als koning op de proef gesteld. Hij wordt meegesleurd in een conflict dat het lot van Wakanda en de hele wereld in gevaar brengt.

De misdaadthriller Killer Elite die oorspronkelijk op vrijdagavond zou worden uitgezonden bij VTM 3, verschuift naar een latere datum.