VTM 2 zoekt kandidaten die keihard willen cashen in next level survivalprogramma ‘Million Dollar Island’

100 wildvreemden, 1 onbewoond eiland en 1 miljoen aan prijzengeld. Dat zijn de ingrediënten van het next level survivalprogramma ‘Million Dollar Island’. VTM 2 stuurt 100 deelnemers naar een onbewoond eiland waar ze moeten overleven. Maar dat is niet het enige waar het om draait. Iedere kandidaat start met een polsbandje dat 10.000 euro waard is. Door spellen te spelen, kunnen de eilandbewoners polsbandjes winnen en verliezen. En ook vriendschappen zijn essentieel want deelnemers die opgeven, moeten hun bandje(s) aan een achterblijver naar keuze geven. Zo kan vriendschap een fortuin opleveren. In de finale krijgen de overblijvers de kans om hun verdiende bandjes om te zetten in keiharde cash. Kandidaten die hun deel van het miljoen willen cashen, kunnen zich vanaf nu inschrijven via vtm.be.

Bekijk de oproep hier:

'Million Dollar Island' is een fascinerend sociaal spel waarin het draait om hechte vriendschappen, onvoorstelbaar doorzettingsvermogen en geheime samenzweringen. Ben jij avontuurlijk aangelegd, val jij op in een groep van 100 en wil je kans maken op jouw deel van het miljoen? Schrijf je dan snel in via vtm.be.

Het nieuwe survivalprogramma Million Dollar Island is een coproductie met het Nederlandse SBS6. De opnames vinden dit najaar plaats en het programma is in 2023 te zien bij VTM 2. De precieze uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.

