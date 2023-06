VTM 2 stimuleert Belgisch dartstalent en lanceert eigen Darts Academy

Na ruim 1.000 uur live verslaggeving rond alle belangrijke dartstoernooien, schakelt VTM 2 deze zomer een versnelling hoger. De zender lanceert de allereerste Darts Academy met slechts één doel voor ogen: méér Belgisch talent in topwedstrijden. Niemand minder dan ervaren rot in het vak Erik, The Sheriff, Clarys zal het aanstormende talent in de gaten houden, begeleiden en evalueren. Hij speurde de afgelopen maanden al heel Vlaanderen af naar nieuwe talenten met de ambitie en wilskracht om naar het allerhoogste te reiken. Wie de selectie van Erik haalt, krijgt in de VTM 2 Darts Academy de kans om te groeien én om, wie weet, één van de 128 felbegeerde tour cards te bemachtigen. Wie zo’n tour card op zak heeft, speelt de komende twee seizoenen alle internationale dartwedstrijden die ertoe doen.

Erik Clarys: “De VTM 2 Darts Academy is een enorme meerwaarde voor de sport. We maken goede spelers niet alleen beter, door ze tegen elkaar te laten trainen, we focussen ook op het mentale aspect van darts. Tijdens de sessies zal ik vooral letten op potentieel en groeimarge. Wat ik verwacht van de spelers? Volledige overgave en inspanning om het tot professionele darter te willen schoppen. Met die ingrediënten vinden we de komende maanden misschien wel de nieuwe Kim of Dimitri.”

De Darts Academy-sessies gaan deze zomer van start aan de Medialaan in Vilvoorde, dé thuishaven van Darts bij VTM 2. In januari levert de Academy haar eerste lichting darters af. Vervolgens dekt VTM 2 ook hun kosten om te kunnen deelnemen aan de Q-School, het officiële kwalificatietoernooi waarin spelers strijden om een tourkaart. Darters met zo’n tour card op zak, mogen twee jaar lang deelnemen aan alle Professional Darts Corporation-toernooien.

Vind jij makkelijk de dubbels? Gooi je weleens een bulls eye? Of zit er al een 180 in je arm? Schrijf je dan nu via vtm.be in voor de VTM 2 Darts Academy.

Kim Huybrechts en Dimitri Van Den Bergh verdedigen de Belgische driekleur in de World Cup of Darts, VTM 2 zendt de landencompetitie live uit

Wie weet treedt het nieuwbakken talent uit de VTM 2 Darts Academy wel in de voetsporen van Dimitri Van den Bergh of Kim Huybrechts. Als de ‘Belgian Arrows’ verdedigen ze vanaf 15 juni samen de Belgische driekleur op de World Cup of Darts in Duitsland. VTM 2 zendt het Major toernooi live uit van donderdag 15 juni om 19u00 tot en met zondagavond.

In deze dertiende editie van de landencompetitie nemen in totaal 40 landen uit alle uithoeken van de wereld het tegen elkaar op. Van Canada tot Gibraltar, van Hong Kong tot Zuid-Afrika: ze strijden voor een deel van de prijzenpot ter waarde van 350.000 pond, de winnaars nemen daarvan 80.000 pond naar huis. Vorig jaar vormde de kwartfinale het eindstation door de Belgian Arrows. Daar werden Kim en Dimi een halt toegeroepen door Damon Heta en Simon Whitlock uit Australië, de uiteindelijke winnaars van het landentoernooi. Schoppen de Belgen het deze keer verder? Traditioneel zorgt de World Cup of Darts in ieder geval voor heel wat onverwachte wendingen…

Speelschema:

Donderdag 15 juni: Wedstrijd 1 van de Groepsfase vanaf 19u00

Vrijdag 16 juni: Wedstrijd 2 van de Groepsfase vanaf 12u00, Wedstrijd 3 van de Groepsfase vanaf 19u00

Zaterdag 17 juni: Ronde 2, vanaf 13u en vanaf 19u00

Zondag 18 juni: Kwartfinales vanaf 13u00, Halve Finales en Finale vanaf 19u00