VTM 2 geeft ontnuchterende inkijk in het nieuwe leven van André Hazes en drama van de hoogste plank in Blind Getrouwd AustraIië

Een eerlijke en ontnuchterende blik in het nieuwe leven van André Hazes Jr.. Dat staat de kijkers te wachten vanaf 29 april tijdens de nieuwe maandagavond bij VTM 2. Na zijn openhartige onthullingen in 'André Hazes: Crossroads' vorig jaar, zien kijkers in het nieuwe driedelige vervolg hoe hij zijn leven weer oppakt na het overwinnen van zijn verslaving. En er is meer, zo staat er van maandag tot donderdag een dagelijkse date met ‘drama from down under’ op het programma met het nieuwste seizoen van Blind Getrouwd Australië. De Australische versie van Blind Getrouwd is uitgegroeid tot een vaste waarde bij VTM 2 dankzij de over-the-top glamour, sappige intriges, roddels en de dramatische plotwendingen van de extraverte Australische koppels.

Het ontnuchterende verhaal van ‘André Hazes: The Next Chapter’ vanaf 29 april elke maandag om 21u50

Het verhaal van André Hazes is nog niet uitverteld. Vorig jaar bevond de zanger zich op een kruispunt in zijn leven: balancerend tussen een burn-out, liefdesperikelen en een verslaving. Vanaf maandag 29 april zien kijkers in de nieuwe driedelige docu ‘André Hazes: The Next Chapter' hoe hij zijn verslaving heeft overwonnen en de draad van het leven weer oppakt. Hoe is zijn leven veranderd sindsdien? Hoe claimt hij zijn plek op het podium na bijna twee jaar afwezigheid? En hoe gaat het in zijn liefdesleven? 'Geen filters, alleen de eerlijke waarheid.'

André is klaar voor zijn muzikale comeback maar dat verloopt niet zonder hindernissen. Krijgt hij zijn stem weer in vorm? Wat als zijn moeder Rachel plots weer opduikt? En hoe zit dat met zijn (al of niet ex-) partner Monique Westenberg en hun zoontje? In de eerste aflevering bereidt André zich voor op zijn eerste optreden in twee jaar. Gelukkig krijgt hij steun van een stemcoach, zijn nieuwe manager Ricardo en zijn trouwe neef Djarno. Hazes heeft er weer zin in, tot er iets grondig misloopt op het festival 'Amsterdamse Zomer 2023'.

Mini jawoord met maxi drama in Blind Getrouwd Australië vanaf 29 april van maandag tot donderdag om 18u45

Vanaf maandag 29 april brengt VTM 2 het 11de seizoen van Blind Getrouwd Australië tot in de Vlaamse huiskamers. De koppels beleven de ups en downs van het huwelijk onder het kritische oog van de camera’s. Is het liefde op het eerste gezicht? Of worden ze tot het uiterste gedreven door de grillen van hun prille relatie? De toon wordt meteen gezet tijdens de vrijgezellenavond. Maar kort daarna krijgt één van de kandidaten slecht nieuws. Een ander koppel ziet hun ceremonie letterlijk en figuurlijk in het water vallen. En wanneer weer een ander huwelijk passioneel lijkt te starten, wordt dat al snel overschaduwd door een dramatische wending tijdens de receptie. Kortom: ‘Drama from down under... Can't you hear the thunder?’

