Vrolijke vrienden? B&B-uitbaters gaan ‘kamperen’ in ‘Met Vier in Bed’

De B&B-uitbaters uit Met Vier in Bed starten een nieuwe week in het centrum van Ronse, waar Carla en haar man de elegante B&B La Posterie met hart en ziel uitbaten. Het historische pand - mét restaurant en zwembad - vormt de ideale plek om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Carla en haar beste vriendin Iris ontvangen hun concullega's met open armen en nemen ze mee de stad in voor een bezoekje aan de mysterieuze Sint Hermes Crypte. Daarna komt het gezelschap tot rust met een drankje in de hand en een vleugje livemuziek in de oren.

Bekijk hier de preview:

Op dinsdag kamperen de B&B-uitbaters een nachtje in het West-Vlaamse Heuvelland. In het gezellige glampingparadijs Ecochique, dat nieuw leven ingeblazen werd door Lorenzo en Tietsia, brengen ze de nacht door in luxetenten met alles erop en eraan. Als activiteit hebben Lorenzo en Tietsia een ritje in golfkarretjes op de agenda staan. Bestemming? De kabelbaan Cordoba.

Op woensdag worden de B&B-uitbaters verwelkomd in B&B La Suite in Brugge, om er te baden in pure luxe. Veronique en haar man runnen naast de B&B ook sterrenzaak Sans Cravate. Hun gasten komen dus niets te kort. En bekomen van al die luxe doen ze met… nog meer luxe, en meer bepaald met verwennerij in een unieke bierwellness.

Met Vier in Bed eindigt de week in het Limburgse Tessenderlo, waar Fréderic en Christine hun gasten in B&B De Kleine Magnolia ontvangen. Na een avondje genieten op het terras tussen de bomen, trekt het gezelschap er met Vespa’s op uit. Welke B&B-uitbaters krijgen deze week de meeste bedjes en winnen de felbegeerde trofee?

