Dit duo moet als eerste de deuren van hun restaurant sluiten in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Vanavond besloten Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem unaniem dat Vuur in Aalst als eerste de deuren moet sluiten in Mijn Keuken Mijn Restaurant. Sofie Dumont had plus- en minpunten over het voorgerecht met de burrata en Piet Huysentruyt vond de zeebaars perfect gebakken, maar de jus was ‘precies garnalenwater’.

“Ayse en Lorenzo, Mira en Anne-Sophie, jullie hebben het ons ontzettend moeilijk gemaakt”, klonk het bij Sofie. “We hebben heel jullie parcours opnieuw moeten uitpluizen en zijn dan unaniem tot een beslissing gekomen. Mira en Anne-Sophie, het was een hell of a ride, maar jullie gaan met opgeheven hoofd naar huis!”

De teleurstelling bij de vriendinnen is groot, maar ze hebben ook begrip voor de beslissing: “De jury had wel wat opmerkingen, maar heeft ook zeer goede commentaar gegeven. Tja, wat een rollercoaster… maar we hebben vooral veel mooie momenten gehad. Dit was het dan”, zo vat Anne-Sophie hun culinair avontuur samen.

Bij winnaars Ayse en Lorenzo heerst euforie: “We zijn extreem blij dat we open mogen blijven: dat is echt waanzin!”

Volgende week breekt een nieuwe fase aan in de wedstrijd: de duo’s kiezen voor een nieuw driegangenmenu en zullen meer shiften draaien.