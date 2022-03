Vrederechters verzoenen ruziënde partijen over kraaiende haan, ontsnapte slang en verwaarloosde studio

Het nieuwe VTM-programma ‘Vrederechters’ werpt een blik achter de schermen van de rechtbank die het dichtst bij de mensen staat: het vredegerecht. In de eerste aflevering op woensdag 30 maart om 21u50 volgen de kijkers het dagelijkse leven van vier karaktervolle vrederechters uit heel Vlaanderen. In Mol wil de eigenaar van een studio zijn pand verkopen. Zijn advocaat eist de onmiddellijke uithuiszetting van de huurder omwille van de verwaarlozing van de woonst. Daarbovenop eist hij de betaling van de achterstallige huur van 1100 euro. De huurder verdedigt zich en ergert zich bovendien aan de regelmatige bezoekjes van de verhuurder: “Meneer doet al acht maanden lang twee keer per maand een controle, maar hij heeft geen uitnodiging”, vertelt de huurder. Vrederechter Stéphanie Joncheere beslist uiteindelijk om de situatie ter plaatse in te schatten.

Bekijk de preview hier:

In het vredegerecht van Maasmechelen vraagt de advocaat van een sociale woningmaatschappij in een minnelijke schikking de betaling van 75 euro voor het vangen van een ontsnapte slang. De eigenares van de slang vindt dit overdreven, omdat het om een ongevaarlijk exemplaar zou gaan: “Ik heb twee korenslangen, waarvan er één ontsnapt was. De buren hebben de andere buren bang gemaakt en gedaan alsof het om een koningspython ging. Als ze even moeite hadden gedaan om op Google te zoeken dat het om een ongevaarlijke slang ging, dan ging het natuurhulpcentrum niet moeten komen. Ik betaal die factuur niet!” Kan vrederechter Jan Vandeborne tot een compromis komen tussen de twee partijen?

Vrederechter Alexander Forrier ontvangt in zijn Gentse rechtszaal twee ruziënde buren. De oorzaak van het geschil? Een kraaiende haan. De vrederechter mikt op een minnelijke schikking tussen beide partijen. “Het hanengekraai is iets subjectief. Sommige mensen kunnen er tegen. Ik kan er toevallig niet tegen”, verklaart één van beide buren. Kan de vrederechter als grote verzoener met een geduldig debat de onenigheden uitklaren?

‘Vrederechters’, vanaf woensdag 30 maart om 21u50 bij VTM en ook op VTM GO .

