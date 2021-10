Vrachtwagenchauffeur vertelt openhartig over dodelijk verkeersongeval in Alloo bij de Verkeerspolitie

Vanaf morgen, donderdag 14 oktober om 21u45, volgt Luk Alloo de verkeerspolitie naar de lokale wegen met een nieuw arsenaal aan overtredingen. Zoals steeds op zijn geheel eigen manier: met open vizier en zonder taboes. Maandenlang volgde Alloo dag en nacht de politieteams van zones Gent en Sint-Niklaas tijdens hun werkshiften. “De Verkeerspolitie kampt vaak met onverwachte situaties op de weg en moet overal op inspelen. Je houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal gebeurt tijdens hun werkuren”, zegt Alloo.

Maar het blijven toch de kleine verhalen achter de chauffeur die Alloo het meeste beroeren. Tijdens een interventie ‘zwaar vervoer’ wordt truckchauffeur Victor berispt omdat hij zijn rij - en rusttijden niet heeft gerespecteerd. Hij reed 37 minuten te lang en moet een minnelijke schikking betalen. In het mobiel politielokaal doet hij zijn levensverhaal: “Ik rij al 20 jaar met de vrachtwagen en dit is pas mijn vierde boete. Mijn job stresseert mij en mij ontspannen door eens uit te gaan, dat doe ik niet meer. Zelf drink ik niet meer. Ik heb vroeger een zwaar ongeval gehad na een nachtje stappen waarbij mijn broer verongelukt is. Dat laat mij niet meer los.”

Verder krijgt Luk Alloo te maken met foutief geparkeerde wagens, geïrriteerde chauffeurs en snelheidsduivels. Zo wordt motorrijder Johnny tegen een snelheid van 75 km per uur geflitst in een zone 50. Hij wordt door de politie aan de kant gezet. “Ik kon nog net op de rem gaan staan en daarom was het nog maar 75 km per uur. Tijdens een politieactie ben ik al één keer gevlucht. Ze hebben mij achtervolgd en mijn nummerplaat helaas opgeschreven. Dat heeft mij 800 euro gekost. Dat was een gekke reflex”, geeft Johnny toe. “Het is lang geleden dat ik nog beboet ben geweest nu.”

De aflevering van Alloo bij de Verkeerspolitie is ook te (her)bekijken op VTM GO.

