Vormen de rekruten eindelijk een (h)echte groep of verandert het peer report alles in Special Forces?

De rekruten zijn over de helft van hun Special Forces-opleiding en de groep is inmiddels bijna gehalveerd. Davina Simons, Olivier Deschacht, Saïd Boumazoughe, Ismaïl Abdoul, Loïc Van Impe en Jan Bakelants zijn hoe langer hoe meer op elkaar aangewezen. Hoe de rekruten écht over elkaar denken, ontdekken de instructeurs tijdens het ‘peer report’, een oefening die de groepsdynamiek flink verstoort. Bovendien staan er stilaan twee leiders op in de groep, maar zij zitten elkaar meteen wat in de weg… Toch moeten de rekruten samenwerken bij de volgende uitdaging: de ‘Bear Crawl’. Via touwen gespannen over een metershoge kloof, moeten ze elkaar passeren en de overkant bereiken. Voor advocate Davina Simons een flinke stap buiten haar comfortzone. Houdt ze stand als laatste vrouw uit de groep? Daarnaast wacht de rekruten ook nog een pittige groepsconsequentie: 142 burpees. Voor de fysiek zwakkere rekruten is het erop of eronder. De instructeurs spreken alvast klare taal: "Wie dit niet kan, moet zijn conclusies trekken."

Opdracht na opdracht vormen de deelnemers een steeds hechtere groep. Of is dat slechts schijn? Tijdens het zogenaamde 'peer report' worden de rekruten gedwongen om eerlijk te zijn over zichzelf en elkaar. Wie is de beste? Wie is de leider? Wie is de zwakste? En met wie wil je wel en niet op eindmissie? De instructeurs willen namen horen. De rekruten laten zich openlijk uit over zichzelf én elkaar. Hoewel er verdeeldheid is over de beste en de leider, bestaat er unanieme twijfel over de kwaliteiten van één rekruut als teamspeler. Een confrontatie die de chefs én de groep niet uit de weg gaan…

Maar veel tijd om te bekomen is er niet, want het vertrouwen van de rekruten wordt direct op de proef gesteld tijdens de ‘Bear Crawl’. Niemand voelt zich comfortabel wanneer ze in duo’s elkaar moeten kruisen via touwen boven een metersdiepe ravijn. En de hevige wind maakt het de rekruten nog moeilijker om hun hoogtevrees te overwinnen. Davina en Ismaïl vormen een duo, maar de moed zakt Davina al meteen in de schoenen. "Ik kan me niet laten hangen, dan geraak ik er niet meer op", klinkt het. Ismaïl besluit zichzelf op te offeren voor Davina. Maar komt dit hem duur te staan? En hoe presteren de andere duo's?

