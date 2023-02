Voorwaarts, waf! Kolonel Mops marcheert The Masked Singer uit

Mystery speurder Astrid Coppens was er 100% zeker van: Kolonel Mops is Ben Weyts! Groot was haar verbazing en die van collega’s Kevin Janssens, Tine Embrechts en Bart Cannaerts toen ondernemer Marc Coucke het masker vanavond afzette. Hij moet helaas als eerste van de tweede groep Masked Singers de show verlaten. Marc verklapte Jens Dendoncker hoe hij zijn deelname al die tijd verborgen hield voor de buitenwereld. “Ik was zogezegd met een hele grote overname bezig, met de codenaam Dossier Sint-Pieter. Dat stond zo in mijn agenda en in elk bericht dat men mij stuurde. Niemand binnen het bedrijf wist er iets van af. Morgen moet ik dus zeggen dat de onderhandelingen stopgezet zijn.”

Bekijk de ontmaskering hier:

Wie dan wel op de hoogte was van zijn deelname? “Eerst alleen mijn jongste dochter, maar na twee weken heb ik ook mijn vrouw moeten inlichten… en mijn hondje Couckie. Die gaat voor de rest van zijn leven aan mij denken als hij Sweet Caroline hoort.” In Behind The Mask op VTM GO verklapt Marc waar hij al die tijd in het grootste geheim oefende: thuis in zijn fitnesskamer. “De enige plaats waar niemand mij hoort. Dat betekent dat ik hier kom in mijn fitnesspakske, een beetje Sweet Caroline zit te zingen en elke keer bezweet naar buiten moet gaan. Dus moest ik telkens nog een paar kilometer op de loopband staan.” Oefenen op het zuurstofgebrek in het masker deed Marc met een nylonkous over het hoofd. “Dan hoop je dat er niemand de fitnesszaal binnenkomt. Ze zouden denken: ‘Welke bank ga je morgen overvallen?’”

Eén keer werd het héél close, vertelt hij in Behind The Mask. “We waren aan zee, ik was alleen thuis, nam een douche en probeerde die laatste noot nog wat te oefenen. Toen ik uit mijn douche kwam, bleek mijn oudste dochter ondertussen thuis te zijn. Die lag op de grond van het lachen. Zij had een stukje opgenomen en zou dat durven doorsturen in vriendinnengroepjes. Ik had een fractie van een seconde om te zeggen: stuur het niet door want ik wil volgend jaar meedoen aan The Voice Senior. Ze heeft dat geloofd.”

Over zijn deelname heeft Marc niet lang moeten nadenken. “Ik zing heel graag, mijn hele leven al. Ik ben degene die op het podium springt, de micro neemt en liedjes meezingt. Ik heb ook altijd heel graag naar het programma gekeken. De vorige jaren was mijn naam soms gevallen. Dus leek het mij wel wat om mee te doen.” Helaas stopt het avontuur al na vanavond. “Ik denk dat het een logische uitslag is”, aldus Marc. “Ik ben heel fier om in de top 7 van deze groep te kunnen eindigen (lacht). Ik ben veel met heel serieuze zaken bezig, dit was een mooie uitlaatklep.”

Win dankzij The Masked Singer persoonlijk stijladvies van topstyliste Farah El Bastani en Morane ten voordele van JEZ!

De kijkers van The Masked Singer konden er vanavond niet omheen: host Jens Dendoncker blonk nog net dat tikkeltje meer in zijn prachtig kostuum. Dat had hij te danken aan het jongerencollectief JEZ!. Op hun sociale media is te zien hoe één van de jongeren, Morane, samen met topstyliste Farah El Bastani in de kledingstock duikt om Jens én Julie Van den Steen in het nieuw te steken. En daar koppelden ze meteen ook een leuke wedstrijd aan. Wil jij net zoals Jens en Julie wel eens persoonlijk stijladvies krijgen van Farah en Morane? JEZ! you can! Want er valt een shopnamiddag (én een shopbudget van 500 euro) voor twee personen te winnen. Haast je naar onze instagrampagina @jezofficial.be om mee te spelen!

Bekijk de video hier:

Niet voor publicatie:

​ ​De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande ontmaskeringsvideo is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/356694?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>