Voortvluchtige BV’s spelen meeslepend kat- en muisspel met jagers Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop in Het Jachtseizoen

Binnenkort verklaart VTM het jachtseizoen voor geopend. Zeven duo’s van bekende Vlamingen in oranje overalls maken Vlaanderen onveilig in het zenuwslopende en entertainende kat- en muisspel Het Jachtseizoen. Onder andere Sam Gooris & Sergio Quisquater, Sven De Ridder & Gunther Levi, Cathérine Moerkerke & Hannelore Simoens, Guga Baúl & Chris Van Espen en Jens Dendoncker & Jeroen Verdick ontpoppen zich tot slinkse boeven en moeten vier uur lang uit de klauwen zien te blijven van drie genadeloze jagers: Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop. Welk duo wordt de ontsnappingskoning en wie wordt bij de kraag gevat?

In Het Jachtseizoen ontsnapt iedere week een nieuw bekend duo uit een cel ergens in Vlaanderen. Zij worden op de hielen gezeten door de jagers. Die beschikken over een high tech minivan en een GPS-tracker stuurt om de 10 minuten de locatiegegevens van de boeven door. De bekende vluchters mogen op voorhand twee liften regelen, maar krijgen verder niets. Geen gsm, geen geld, geen hulpmiddelen en al zeker geen medelijden. Ze mogen niet langer dan 20 minuten in hetzelfde voertuig zitten, kunnen enkel in openbare gebouwen schuilen en hun feloranje overalls mogen ze niet uittrekken. Alle hulp van toevallige voorbijgangers én een serieuze dosis creativiteit zijn dus welkom. Een gekaapte bus of meevliegen in een sportvliegtuig: geen plan is te gek om de jagers te slim af te zijn.

“Ons doel is om geen enkele BV te laten ontsnappen”, klinkt het bij een strijdvaardige Laura. “We moeten echt vooruit denken en hen telkens een stap voor zijn.” Jamie-Lee vult aan: “We gaan ons niet laten doen, want ik wil echt geen enkele BV op vrije voeten laten lopen. In mijn hoofd circuleren duizend opsporingstechnieken.” En ook Maarten laat zich meeslepen in de jacht: “Een bus kapen, vluchten in een sportvliegtuigje.. Sommige BV’s halen de zotste tactieken en trucjes boven. Na de eerste opnames zag ik echt overal oranje. Ik was een beetje zot aan het worden in mijn kop (lacht). Dit spel laat ons niet los!”

Het Jachtseizoen is een Vlaamse remake van de gelijknamige tv- en YouTube-hit in Nederland. De immens populaire Nederlandse jagers Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens geven hun Vlaamse collega’s alvast een duwtje in de rug. “Lieftallige collega’s, we wensen jullie heel veel succes met het maken van Het Jachtseizoen. En ook met het jagen en het pakken van de boeven!”, laten ze Laura, Jamie-Lee en Maarten weten. Na de hype bij onze Noorderburen barst de jacht binnenkort ook bij ons helemaal los. Jong en oud worden meegezogen in een helse achtervolging die de hartslag van bekend Vlaanderen de hoogte in drijft.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.