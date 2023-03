Voormalig Special Olympiër Gilles Dupont presenteert samen met Koen Wauters ‘Alles voor de Spelen’

In juni trekken zo’n 7000 atleten uit 170 landen naar Berlijn voor de Special Olympics Wereldspelen. Dit jaar zullen ook 90 Belgische atleten er het allerbeste van zichzelf geven. In ‘Alles voor de Spelen’, later dit voorjaar bij VTM, volgt Koen Wauters deze speciale sporters op de weg naar hun Olympische droom. Dat doet hij samen met zijn co-host én ervaringsdeskundige Gilles Dupont. De 27-jarige Gilles nam vier jaar geleden zelf deel aan de Wereldspelen van Special Olympics in Abu Dhabi. Met het basketteam nam hij toen een gouden medaille mee naar huis.

Nu trekt Gilles er samen met Koen op uit om de Belgische delegatie te volgen in hun voorbereidingen naar de Special Olympics Wereldspelen, georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo leren ze de mensen, de emoties, de dromen en de warme verhalen achter de atleten kennen. Daarnaast hebben Gilles en Koen ook één grote missie: heel Vlaanderen warm maken om de Belgische delegatie naar de grootste medaillewinst ooit te supporteren. Slagen ze erin een record aantal medailles mee naar huis te nemen? Het beloven in ieder geval hartverwarmende Spelen te worden.

Bekijk hier hoe de kennismaking tussen Gilles en Koen verliep :

Gilles: “Na mijn auditie dacht ik: “dit was super leuk, maar het wordt vast niets”. Ik was dan ook heel erg blij toen Koen me vroeg om samen dit programma te presenteren. Dit is iets wat ik al héél lang wil doen, omdat ik op deze manier ook de kans heb om G-sporters in the picture te zetten en ze de aandacht te geven die ze verdienen. Ik ben meteen stevig aan het oefenen geslagen. Gelukkig kan ik leren van de beste en kijken hoe Koen het aanpakt. Maar ik wil toch vooral mijn eigen stijl behouden. Ik wil geen tweede Koen Wauters worden, maar gewoon Gilles zijn. Ik ga in ieder geval alles geven! Net zoals alle atleten die we volgen."

Koen: “We zijn nog maar enkele weken ver in onze samenwerking, maar Gilles heeft me al volledig ingepakt. En ook - daar moeten we eerlijk over zijn - volledig ‘weggespeeld’. Hij is charmant, grappig en zit nooit om een vraag verlegen. Ik kan niet wachten om Gilles aan Vlaanderen voor te stellen. En dan hebben we het nog niet gehad over de atleten die we gaan volgen… en over hoe we de mensen thuis ook héél graag willen betrekken in onze missie! Het wordt speciaal: dat is in elk geval zeker!”

