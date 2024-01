Voor het eerst getuigen overlevers in VTM Nieuws-documentaire ‘Leven na Kim De Gelder’

Op 23 januari 2009 gebeurt het ondenkbare. In Dendermonde worden onschuldige baby’s en hun verzorgsters in het kinderdagverblijf Fabeltjesland genadeloos neergestoken. De dader: Kim De Gelder, een twintigjarige jongeman met psychische problemen. De maatschappij wordt geraakt in het kwetsbaarste van haar zijn. Twee baby’s en een verzorgster overleven de aanslag niet. Tien andere baby’s raken zwaargewond. Op 23 januari 2024 om 22u00, dag op dag vijftien jaar na de feiten, getuigen slachtoffers die de genadeloze raid van Kim De Gelder overleefden, voor het eerst in de VTM Nieuws-documentaire ‘Leven na Kim De Gelder’.

VTM Nieuws-onderzoeksjournaliste Evi De Witte kon spreken met drie getroffenen die de aanslag van De Gelder die dag ternauwernood overleefden. Vandaag zijn het tieners, met beide voeten in het leven én met een uitgesproken mening. Voor het eerst praten zij over die bewuste dag wanneer ze als baby moesten vechten voor hun leven. De dag waarop een onbekende man hen probeerde te doden.

Zo vertelt Jilka (16) hoeveel geluk ze heeft gehad. “Ik heb geluk gehad - als je het zo kan noemen - dat het punt van het zijn mes al afgebroken was op iemand anders. Daardoor heeft hij niet dieper kunnen steken. Dat heeft mijn leven gered. Dat is voor mij een heel moeilijke gedachte, dat iemand anders zijn leven heeft gelaten voor mij.”

De tieners vertellen onomwonden hoe het is om deel uit te maken van het grootste trauma uit de geschiedenis van hun stad en ver daarbuiten. En hoe ook die schaduwkant - sommigen overleefden het niet - deel uitmaakt van hun leven. “Mijn beste vriendin van de chiro, is haar broertje daar verloren”, vertelt Zoë (17). “Elk jaar op 23 januari stuur ik haar een kaartje om haar familie te steunen. Dan zeg ik haar dat ik met haar meeleef en dat ze altijd bij mij terecht kan als ze erover wil praten.” Ook Ines, de mama van Zoë, getuigt over hoe zij de gruwelijke dag heeft ervaren, en hoe ze hun leven daarna weer op de rails probeerde krijgen.

Bekijk hier de eerste beelden:

Over de dader zelf hebben de tieners een uitgesproken mening. “Ik vind dat Kim De Gelder een lafaard is voor wat hij gedaan heeft”, zegt Jef (16), het derde slachtoffer. “Hij heeft zwakke en onschuldige mensen vermoord. Ik ben nu bijna even oud als hij op de dag van de feiten en ik ben heel blij dat ik niet dat pad uitga. Ik ben blij dat mijn geest wel goed zit en ik hoop dat ik nog veel goede dingen ga doen later.”

‘Leven na De Gelder’ is een diepgravende documentaire over drie doodnormale tieners. Een intiem gesprek over een drama dat vandaag, na vijftien jaar, nog veel verdriet meebrengt. Het is een inspirerend portret over de veerkracht van zestienjarigen die vol goesting in het leven staan, zoekend naar antwoorden.

De VTM Nieuws-documentaire ‘Leven na De Gelder’ is te zien op dinsdag 23 januari om 22u00, op VTM en op VTM GO.

