Vol-au-vent, gevulde kalkoen of toch liever scampi diabolique? De kersttradities barsten los in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’

Kerstlichtjes aan, voeten onder tafel en eten tot de knoop van je broek springt. Dat is wat vier kerstgekke duo’s vanaf 12 december, van maandag tot donderdag, gaan doen in het nieuwe VTM-programma ‘Mijn Beste Kerst Ooit’. De duo’s nodigen elkaar om de beurt uit om de anderen te imponeren met hun betoverend kerstfeest. Genieten staat centraal, maar ze mogen ook eerlijk hun gedacht zeggen en elkaar punten geven voor decoratie, kerstdiner en kersttraditie. Het duo dat aan het einde van de week de hoogste score haalt, mag volgend jaar drie dagen kerst vieren in Disneyland Parijs.

In de aflevering van maandag 12 december leren de eerste duo’s elkaar kennen bij Vic en Mia thuis, in het Limburgse Bommershoven. Wat de kerstliefhebbers echter niet weten, is dat bekende broer en zus, Christoff en Lindsay, de hele week mee aan tafel zullen schuiven. “Dat is echt een grote verrassing, wie krijgt die mensen over de vloer?”, klinkt het bij Vic en Mia. “Onze avond kan niet meer stuk.”

Maak kennis met de vier kerstgekke duo’s die de spits afbijten:

Vlaamse kerst in het kerstdorp van Vic en Mia

Wie Bommershoven zegt, zegt Vic en Mia. Het sympathieke, onafscheidelijk koppel is een vaste waarde in het kleine dorpje in de Limburgse fruitstreek. Elk jaar toveren ze hun woonkamer om tot een indrukwekkend kerstdorp met alles erop en eraan. Ze zijn er weken, soms zelfs maanden mee bezig. Het kerstdorp is wereldberoemd in Limburg en ontvangt elk jaar honderden bezoekers. “Vanaf 1 december staat onze deur voor iedereen open en die toestroom groeit elk jaar meer en meer”, zegt Vic. “We zijn blij dat ons werk gewaardeerd wordt en dat de mensen willen komen kijken.”

Britse kerst boordevol tradities bij Clara en Rachel

In de tweede aflevering, op dinsdag 13 december, worden de duo’s ondergedompeld in een typisch Brits kerstfeest bij de twee hartsvriendinnen Clara en Rachel. Ze ontvangen de gasten in Batsheers, een klein en gezellig dorpje in Haspengouw. Christmas crackers, chocolade kerstballen, marentakjes, mince pies, christmas carols en andere Britse tradities kunnen daarbij niet ontbreken.

Stijlvol en fancy bij Karel en Dominique

Toeval of niet, maar in de derde aflevering blijft de ster stille staan in Nazareth. Niet in het huis van Jozef en Maria, wel in het warme nest van Karel en Dominique. Voor hen is het een extra speciale kerst, want ze vieren het voor het eerst als getrouwd koppel. Stijlvol en fancy is volledig hun ding dus ze verrassen de gasten met champagne en oesters. Al zijn de oesters een gewaagde keuze, niet iedereen is fan… De vijf puppies daarentegen zijn het geheime wapen van het koppel. Nooit eerder was een kerstfeest zó schattig.

Kerst bij sterren Christoff en Lindsay

In de laatste aflevering van volgende week, schuiven de duo’s aan tafel bij Christoff en Lindsay. Christoff’s kleerkast puilt uit van de kersttruien, maar speciaal voor deze avond trekt hij zijn kerstvest aan. Het wordt een traditioneel kerstfeest ten huize De Bolle met hert en witloof, en een avond vol verrassingen. Van een rode loper tot een hartverwarmend tuinconcert. “Dat is waar Kerstmis voor mij om draait”, luidt het bij Christoff. “Als ik iemand heel graag heb, is het beste niet goed genoeg. Ik wou hen echt het beste van het beste geven.”

