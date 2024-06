Vlinders, teleurstelling en spanning in de eerste week van B&B Zoekt Lief

De welkomstdrankjes staan koud, de bedden zijn opgemaakt en er heerst gezonde spanning. Vanaf maandag 24 juni gaan Jelmont (62, Portugal), Erika (59, Italië), Katy (52, Nederland), Bart (55, Tenerife), Anthony (28, Tenerife) en Patricia (39, Curaçao) op zoek naar de ware liefde in een nieuw seizoen van B&B Zoekt Lief. De koffers van de eerste singles zijn gepakt en ze zijn klaar om zich vol overgave te storten in een romantisch avontuur in het buitenlandse paradijs. Slagen ze erin het hart van hun favoriete B&B-uitbater te veroveren en mogen ze blijven? Of zijn er kapers op de kust en mogen ze hun koffers snel weer inpakken?

In Portugal ontmoet An Lemmens de joviale B&B-eigenaar Jelmont. Na anderhalf jaar alleen in het buitenland te wonen, is hij er klaar voor om iemand nieuw te ontmoeten. Ondanks zijn Nederlandse roots heeft Jelmont een grote boon voor Vlaamse vrouwen. Zonder al te veel zenuwen, maar met een grote glimlach, ontvangt hij vrijgezelle Ingrid in zijn Portugese stulpje. Na een korte babbel en een welkomstdrankje geeft hij haar een rondleiding in zijn B&B. Naar eigen zeggen krijgt Ingrid de eer om te overnachten in een ‘luxueuze’ kamer. Al denkt Ingrid daar niet helemaal hetzelfde over…

Bekijk hier de preview:

In het glooiende Toscaanse landschap tussen de grillige olijfbomen lijken de eerste vlinders al rond te fladderen tussen Erika en de flamboyante Franky. “De zenuwen stonden strak gespannen, maar toen ik hier aankwam en Erika zag, viel dat meteen weg”, klinkt het bij Franky. “We gaan ervoor, ik hoop dat er iets moois uit voortkomt.”

In het zonnige Tenerife wordt de spontane Florre warm onthaald door de Antwerpse Anthony. Vanaf het eerste moment klikt het niet alleen met de B&B-uitbater, maar ook met zijn hondje Xabi. “Wel tof dat ze meteen goed overweg kan met de hond, want dat is mijn beste vriend”, zegt Anthony opgelucht. Ondertussen is de spanning te snijden op het eiland Curaçao. Daar ontmoet de West-Vlaamse Patricia de nogal ingetogen Kurt. De eerste gesprekken verlopen niet al te vlot en wanneer Kurt zich meermaals van naam vergist, zorgt dat voor enkele ongemakkelijke momenten…

