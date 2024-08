Vlinders slaan op hol in de finale van B&B Zoekt Lief

Gebroken harten, maar ook op hol geslagen vlinders. Het uur van de waarheid is aangebroken in B&B Zoekt Lief: de B&B-uitbaters hakten in de slotaflevering van vanavond ingewikkelde liefdesknopen door. Terwijl sommige gevoelens onbeantwoord bleven, ontstonden er ook twee smoorverliefde koppels. Vandaag, enkele maanden na het avontuur, zijn ze toch hun eigen weg gegaan.

Katy stond tot op het laatste moment in dubio: Peter of Stefaan? Ze koesterde voor beide mannen gevoelens. “Het is moeilijk om een keuze te maken”, klonk het. “Ze zijn allebei super tof. Ik heb met beiden evenveel dagen doorgebracht, dus dat maakt de keuze niet makkelijk.” Na advies van haar ex-man koos Katy toch voor Peter. Katy en Peter vormden een half jaar een gelukkig koppel, maar zijn uiteindelijk als vrienden uit elkaar gegaan.

Bekijk hier de ontknoping bij Katy:

Ook bij Erika in Italië waren er twijfels tot het einde. Toch schoot Cupido uiteindelijk raak en wilde ze Pascal een kans geven. “Voor de eerste keer in 12 jaar heb ik gevoelens, maar dan komen die twijfels terug, dus het is een moeilijke beslissing”, begon Erika. “Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar gaan we proberen?” De start van een liefdevol sprookje, dat helaas na 6 maanden tot een einde kwam.

Geen vlinders in de B&B’s van Patricia, Bart en Jelmont. In Curaçao gaf Patricia de dure cadeaus van Robby terug aan hem. “Ze waren te mooi en ik heb daar een schuldgevoel bij”, klonk het. “Ik doe dat niet uit boosheid, maar eerder uit respect voor jou.” Ook bij Bart bleef het bij vriendschap, hoewel hij nog regelmatig contact heeft met de vrouwen. Jelmont is voorlopig nog steeds single en geniet van het gezelschap van zijn hond Toto. Anthony daarentegen bekende zijn gevoelens aan Stéphanie, maar dat was helaas niet wederzijds. Hoewel ze elkaar nog regelmatig hebben gezien, is er geen relatie uit ontstaan.

Bekijk hier wat Bart beslist heeft:

