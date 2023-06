Vlinders, besluiteloosheid en concurrentie in eerste week van B&B Zoekt Lief

De bedden zijn opgemaakt, de koffers zijn gepakt en er hangt spanning in de lucht. Vanaf maandag 26 juni stappen B&B-eigenaars Sandra (40, Turkije), Nele (57, Brazilië), Mabel (59, Frankrijk), Alicia (26, Portugal), Frank (63, Frankrijk) en Wim (42, Spanje) in het liefdesavontuur van hun leven in een nieuw seizoen van B&B Zoekt Lief. De eerste ontmoetingen in de verschillende B&B’s staan op de planning en daarbij komen meteen heel veel vlinders aan te pas.

In Frankrijk, het land van kaas en wijn, ontmoet An Lemmens de charmante B&B-eigenares Mabel. Mabel zorgt met liefde voor haar B&B maar er ontbreekt nog één ding: een partner. Na zeven jaar is ze er klaar voor om iemand nieuw te ontmoeten. En hoewel ze normaal gezien zelf vier singles mag selecteren uit alle aanmeldingen, laat Mabel die taak over aan cupido An. “Ik heb jarenlang mijn eigen zaak gehad in België en ben hier naartoe gekomen om het allemaal wat meer los te laten. Ik heb al genoeg beslissingen moeten nemen, dus ik wil gewoon zien wat er op mijn pad komt. Daarom vraag ik aan jou, An, om vier mannen voor mij te kiezen. Verras me maar!” Een taak die An met veel plezier aanneemt. Ze nodigt meteen de warme en zorgende vrijgezel Hans uit. Het lijkt een schot in de roos, want Mabel is meteen onder de indruk…

Bekijk hier de preview hier:

In de Franse Alpen op zo’n 1500 meter hoogte verwelkomt Frank de vrolijke Ilse. “Ik ga gewoon mezelf zijn en als er geen klik is, ga ik hem niet verder lastigvallen.” Gelukkig zijn er meteen positieve vibes tussen hen. Al houdt Frank zijn ogen en oren nog open voor de andere vrijgezellen... “Ik denk dat ik verliefd zou kunnen worden op Ilse, maar ik wil ook weten welke andere mogelijkheden er zijn. Laat ze maar komen!” Ondertussen is de spanning te snijden in Turkije. Daar bereidt de jarige Sandra haar B&B voor op haar eerste vrijgezelle gast. Chef-kok Valentin is meteen verkocht en doet zijn best om Sandra te charmeren. Maar er zijn nog andere kapers op de kust want ook vrijgezel Danny heeft zijn oog laten vallen op Sandra. En dat zorgt meteen voor enkele ongemakkelijke situaties…

In het zonnige Spanje krijgt de spontane Valerie een warm welkom van de West-Vlaamse Wim. Vanaf het eerste moment voelt Valerie vlinders in haar buik en strooit ze met complimentjes. De energie tussen de twee bouwt zich geleidelijk aan op… Alicia, die in Portugal een B&B runt, heeft Niels uitgenodigd. Niels is diep onder de indruk van het sfeervolle domein en vooral… van Alicia zelf. “Ze zag er nog beter uit in het echt dan op haar foto’s”, vertelt hij enthousiast.

