Vlammenzee eindigt in een drama: Peter en Marie-Rose overleven hevige brand niet

De hartslag in de Vlaamse huiskamers bereikte vanavond ongeziene hoogtes. De hevige brand in Familie van afgelopen vrijdag kreeg immers een dramatisch vervolg. Peter (Gunther Levi) trotseerde als een echte held de vlammenzee om zijn zoon Victor en moeder Marie-Rose (Martine Jonckheere) te bevrijden. Eenmaal binnen werd hij het slachtoffer van de immense rookontwikkeling en ook Marie-Rose verloor het bewustzijn. Beide lichamen werden naar buiten gedragen, maar voor Marie-Rose kwam alle hulp te laat. In het ziekenhuis bezweek ook Peter even later aan de gevolgen van een zuurstoftekort. Met deze uitzonderlijk spannende verhaallijn en spectaculaire scènes neemt Familie afscheid van de twee iconische personages en van acteurs Gunther Levi en Martine Jonckheere.

Gunther en Martine verlaten Familie dus op spectaculaire wijze, met scènes die tot stand kwamen dankzij heel wat special effects. “Productioneel waren deze scènes een grote uitdaging”, licht creative producer Wim Feyaerts toe. “Aan de vlammenzee op beeld kwam immers geen enkel vonkje echt vuur aan te pas. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van special effects. Op de set gebruikten we lichteffecten en rook. Daarna hebben we met computeranimatie de vlammenzee eraan toegevoegd. Alle respect voor Gunther en Martine die zo diep gegaan zijn om deze scènes geloofwaardig neer te zetten. Daar kunnen we hen niet genoeg voor bedanken. In een langlopende reeks als Familie moet je de kijker af en toe naar de keel durven grijpen met een onverwachte plotwending. Met dit verhaal hebben we midden in het seizoen voor een ongeziene spanningsinjectie gezorgd die nog heel wat naweeën zal hebben.”

Naast het grote drama rond Peter en Marie-Rose bracht de aflevering ook een vleugje hoop. Baby Victor kon immers door zijn papa gered worden en blaakt van gezondheid. Francesca (Veerle Eyckermans) ontfermde zich ondanks haar contactverbod meteen over haar kleinzoon en dat was niet naar de zin van Louise (Charlotte Sieben). Louises wereld stort helemaal in na het overlijden van haar vader en grootmoeder. En ook Véronique (Sandrine André) krijgt een harde klap. Bovendien bleek er in de aflevering meer aan de hand te zijn. “Oma ligt in het mortuarium, maar je mag er niet bij”, vertelde Véronique. “Niemand mag erbij. De politie wil eerst nog een autopsie doen. Er is blijkbaar toch iets verdachts.” De tragische brand zal de komende weken dus nog stevig over de tongen gaan in Familie…

