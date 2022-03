Vlak voor de finale valt het doek voor Schorpioen, de schrik van het tweede seizoen

Ze was wekenlang een groot mysterie voor de speurders, maar vanavond konden Ruth Beeckmans en Julie Van den Steen haar dan toch ontmaskeren. Vlak voor de grote finale van The Masked Singer viel helaas het doek voor Schorpioen, de schrik van het tweede seizoen. Daarin zat niemand minder dan ex-K3’tje Klaasje Meijer verstopt, die ervan genoot om zich in te leven in een totaal ander, duister karakter. “Mensen kennen van mij het speelse, dit is echt de darkness”, aldus Klaasje.

Bekijk de ontmaskering hier:

In Behind The Mask op VTM GO onthult Klaasje hoe ze haar Nederlandse tongval kon verstoppen, waarom een ‘MaMaSé-arm’ haar parten speelde bij het dansen en hoe ze zich in het donkere karakter van Schorpioen inleefde. “Het was een hele grote kans om eens in een totaal ander karakter te kruipen en het gevoel te hebben om gevaarlijk te zijn. Niemand kent die darkside van mij.” Haar pak viel dan ook meteen in de smaak. “Het is veel imposanter en mooier dan ik had gedacht en de staart is super gaaf. Maar als ik jeuk heb, kan ik niet eens krabben. En er zit een soort peniskoker aan de voorkant (lacht).”

The Masked Singer was voor Klaasje een enorme uitdaging. “Het zingen was echt een zoektocht”, vertelt ze daarover. “De eerste les was ik heel zenuwachtig omdat ik dacht: ‘Ik ben helemaal geen solozangeres’. Ik ben van oorsprong fluitiste in de klassieke muziek en al helemaal niet iemand die een hele bijzondere stem heeft. Dus ik dacht: 'Kan ik dit überhaupt?'”

De opnames voor The Masked Singer vielen pal in Klaasjes afscheidsjaar bij K3. En dat maakte de geheimhouding er niet makkelijker op. “Met K3 heb je een gedeelde agenda, dus ik heb echt moeten liegen door te zeggen dat ik een serie in Nederland aan het opnemen was. Dat is sowieso gelukt, maar het was heel moeilijk omdat ik de meiden nog iedere week zag en er niets over mocht vertellen.”

Klaasje blikt alleszins terug op een onvergetelijke ervaring. “Ik ben zo dankbaar voor alles wat ik hier heb geleerd en het zelfvertrouwen dat ik heb gekregen. Het was zo’n avontuur! Nou Schorpioen, ik ga je wel missen.”

In de show van vanavond werd ook een straffe uitdaging gelanceerd door speurder Julie Van den Steen. “Mijn hart bloedt nog altijd een beetje door de exit van de Robots en ik denk dat ik niet de enige ben”, klonk het. Daarom kwam Julie met een idee. “Wat als ik een foto van de Robots post op de Instagram van VTM en die foto verbreekt het record van 50.000 likes, wat echt héél veel is? Zou ik ze dan kunnen overhalen om nog één keer terug te komen in de laatste aflevering? Is dat geen keigoed voorstel?” De oproep haalde in een mum van tijd de beoogde 50.000 likes en dus mogen Robots zich nu al opmaken voor een straffe guest appearance in de grote finale van volgende week.

