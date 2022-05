Vlaanderens bekendste tuinman Bartel Van Riet to the rescue in Huis Gemaakt

De moeilijkste verbouwing zit erop. Na de badkamer kunnen de Huis Gemaakt-koppels op dinsdag 17 mei ademhalen in de tuin. Nu nog een wildernis, maar binnenkort - hopelijk - een idyllische oase van rust. Om daartoe te komen, krijgen ze twee weekends de tijd. Wie tuin zegt, zegt tuinman en wie tuinman zegt, zegt Bartel Van Riet. Vlaanderens bekendste tuinexpert brengt de koppels een bezoekje en helpt hen met interessante tips over bloemen en blaadjes. “Mensen dromen altijd van spontane, wilde tuinen met bloemen en grassen. Maar zo simpel is het niet. Ik ben zeer benieuwd naar hun tuinen”, aldus Bartel.

In hartje Antwerpen is er niet veel plaats voor een tuin, maar dat is geen probleem voor stadsmensen Anaïs & Cedric. “Wij hebben eigenlijk twee tuintjes”, klinkt het, “Een dakterras en een koertje.” Ook Bartel ziet meteen de mogelijkheden. “Ik denk dat ze met hun dakterras een hele goede extra ruimte kunnen creëren”, geeft hij aan. “Maar ik ben benieuwd hoe ze dat juist gaan invullen. Het hangt allemaal af van de pottekes, de poefkes en de plantjes.” Mediterrane plantjes moeten het dakterras een zonnige bohemian-sfeer geven en voor het koertje, waarop de jungle badkamer uitkijkt, gaan Anaïs & Cedric de Japanse toer op.

Het contrast met Beringen is groot. Daar zweten Eline & Younes zich te pletter in hun gigantische tuin. Ook Bartel is onder de indruk. “Wat een schone hof! Je komt hier toe en je bent een beetje met vakantie. Dit uitzicht ga je nooit beu geraken. Voor zo’n groot gazon heb je twee dingen nodig: budget en een beetje kennis van zaken.” Naast het immens gazon dromen Eline & Younes van een serre, een kippenhok en een tuinbar. Vol goede moed beginnen ze met het egaliseren van de ondergrond voor de grasmatten. En dat is veel werk. Héél veel werk. Gelukkig komt buurman Georges met een gouden tip.

Voor Alexia & Emiel in Boortmeerbeek is het erop of eronder. “We móeten deze kamerprijs winnen, anders zitten we met een probleemke”, beseffen ze. Bartel is enthousiast over de parel achter het dorpshuisje. Die moet klaargestoomd worden voor gezellige avonden met vrienden én barbecuefeestjes. Grillmaster Emiel droomt al luidop van zijn zelfgemetselde barbecuezone. “Er zijn twee dingen die Vlamingen nooit zullen lossen”, concludeert Bartel, “Dat is hun gazon en iets zelf kunnen maken. Als Emiel begint te praten over zijn buitenkeuken dan denk ik: ‘Ja! Prachtig!’.” Kan het koppel hun droom ook waarmaken?

