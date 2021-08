Vlaanderen kiest de 5 grootste hits van De Kreuners in eerste The Best Of

Wat zijn volgens Vlaanderen de 5 allerbeste hits van De Kreuners en in welke volgorde? Dat ontdekken Walter Grootaers, Axl Peleman, Jan Van Eyken, Ben Crabbé en Erik Wauters op dinsdag 31 augustus om 20u35 in de eerste aflevering van The Best Of. Ze beleven samen met host An Lemmens een avond vol muzikale verrassingen en zien hun populairste hits gecoverd worden door 5 collega-artiesten, die er elk hun eigen ding mee doen. Een uniek privéconcert als ultiem eerbetoon.

“Een accordeon, een viool en een contrabas? Misschien hebben ze van Ik Wil Je een wals gemaakt” - De Kreuners

De Kreuners verzamelen in de meest iconische muziektempel van het land: de verlaten Ancienne Belgique in Brussel. Een indrukwekkend decor waar meer dan een jaar lang geen muziek meer te horen is geweest. Daar worden hun grootste hits - bepaald via een ruime bevraging bij de Vlaamse bevolking - in een nieuw jasje gestoken door 5 rasmuzikanten. Equal Idiots halen hun ronkende gitaren boven met Verliefd Op Chris Lomme. Bart Peeters maakt een folk-versie van Ik Wil Je en André Hazes geeft een typische Hazes touch aan Maak Me Wakker. Mauro Pawlowski verrast met Zij Heeft Stijl en Guy Swinnen brengt Walters favoriete Kreuners-nummer Layla in het Engels. Welke hit stemde Vlaanderen naar de eerste plaats?

The Best Of gaat ook backstage in de AB en volgt de performers in de aanloop naar hun optreden. In de VoxBox delen bekende en onbekende Vlamingen dan weer hun persoonlijke top 5 van de gevierde artiest. Verder doen intimi opvallende persoonlijke verhalen en grappige anekdotes uit de doeken.

Roadies Jul en Marc vertellen over het memorabele moment waarop drummer Ben Crabbé door de security het podium werd afgevoerd tijdens een concert in het Sportpaleis. “De security dacht dat Ben een fan was die mee de catwalk wou oplopen en hij trok hem met heel veel geweld van het podium. We zagen het wel gebeuren, maar we zagen het gráág gebeuren.” Een moment waar - helaas voor Ben - ook beelden van zijn...

Bekijk de preview hier:

Verliefd Op Chris Lomme en Layla: het zijn twee van de allergrootste Kreuners-hits. Maar hoe hebben de hoofdrolspelers dat zelf beleefd? Chris Lomme en Walters dochter Layla geven na al die jaren hun ongezouten mening over de nummers die Walter over hen schreef. Chris Lomme: “Peter Van den Begin zei mij: ‘Chris er is een lied over u’. Ik zei: ‘Als het niet goed is, laat ik mijn advocaat komen’. Maar ik heb het gehoord en vond het wel mooi. Het is niet mijn favoriete Kreuners-nummer, maar ik ben gevleid. Iedereen kent mij, de jeugd kent mij. Anders zouden ze mij minder kennen dan nu. Dankuwel Walter. Later vroeg ik hem: ‘Waarom heb je het mij niet gevraagd?’ Hij zei: ‘Wat zou je gezegd hebben?’ ‘Dat je het niet mocht doen.’ ‘Daarmee’, zei hij.”

De komende weken worden in The Best Of nog 7 andere muzikale iconen geëerd met een top 5 van hun repertoire: Natalia, Urbanus, De Mens, Axelle Red, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud en Gorki. In totaal zullen meer dan 40 collega-artiesten van eigen bodem performen op het grote podium van de Ancienne Belgique.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/245819?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>