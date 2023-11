Vijf voor twaalf voor de bondgenoten en een clash tussen de verraders in de halve finale van De Verraders

Eén week voor de grote finale is de chaos compleet in het kasteel van De Verraders. De groep bondgenoten blijft maar uitdunnen en verloor met Hendrik één van hun sterkste spelers. Tegelijkertijd voelen ook de verraders de adem in hun nek steeds heter worden. Een deel van de groep heeft Guy in het vizier en door haar sabotage en verspreking vorige week loopt ook Charlotte in de kijker. Komen de verraders zo onder druk te staan? “De grote vraag is: gaan we met drie verraders naar de finale of met twee?”, gooit Staf Coppens nu zondag in de groep. “Als je daar met drie verraders belandt, dan wordt het een héél moeilijk spel. Het is met andere woorden vijf voor twaalf voor de bondgenoten.”

Twee nachten voor de finale stonden Charlotte, Bart en Guy voor een aartsmoeilijke keuze: welke bondgenoot vormt de grootste bedreiging en werd vermoord? Dat wordt duidelijk aan het ontbijt. Vlak voor Charlotte en Bart de zaal binnenstappen, blikken ze alvast vooruit naar de Ronde Tafel van ‘s avonds. Die ziet er volgens Charlotte onheilspellend uit voor Guy. “Ze gaan op Guy vanavond”, waarschuwt ze Bart. “We gaan met twee naar de finale. Het voelt alsof je de verraders aan het verraden bent, maar Bart en ik gaan niet anders kunnen.” “Het is spartelen en krabben tot het einde”, besluit Bart. “Ik ben bang dat de enige manier om de verraders te laten winnen is dat ik volop op Guy en Charlotte zal moeten gaan.”

Bekijk de preview hier:

Aan de Ronde Tafel dreigt er dus voor het eerst verraad onder de verraders gepleegd te worden. Maar delft één van hen ook het onderspit of neemt de avond alsnog een totaal andere wending? Met de finale in het vizier wordt het belang van een schild of dolk alleszins steeds groter. Die kunnen verdiend worden met een nieuwe missie. Tijdens een exclusief restaurantbezoek trakteert Staf de kandidaten op lokale haute cuisine. Ze schuiven om beurten bij hem aan tafel voor een intiem diner mét een twist. Ook nu is tactiek van cruciaal belang, want de missie kan voor sommigen weleens van levensbelang zijn.

Vincent Fierens gooit samen met Ingeborg en Frank Boddin alle intriges op tafel in aflevering 9 van De Verraders: De Ronde Tafel

In De Verraders: De Ronde Tafel gaat host Vincent Fierens ook nu zondag om 21u30 dieper in op de aflevering van De Verraders. Samen met zijn gasten bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift superfan Ingeborg opnieuw aan tafel om haar licht te laten schijnen op het spel. Vincent bespreekt de aflevering ook met Frank Boddin, expert in menselijk gedrag, en vraagt de vermoorde en banneling van deze week uit over hun avontuur.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in Het Uur Van De Waarheid op VTM GO

Waar De Verraders stopt, gaat Het Uur Van De Waarheid door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. Het Uur Van De Waarheid is elke zondag om 21u30 te zien op VTM GO.

