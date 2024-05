Vijf op de zes keer worden mensen van kleur geweigerd aan de deur: Dina Tersago stuit op alarmerende realiteit in nieuw seizoen van Ze Zeggen Dat 

Mensen van kleur worden nog steeds geweerd aan de deur in het uitgaansleven. Met die schrijnende en ontstellende waarheid opent nu donderdag 16 mei het nieuwe seizoen van Ze Zeggen Dat. In een praktijktest opgezet door Dina Tersago en professor sociologie aan de VUB Pieter-Paul Verhaeghe werden zes clubs in Vlaanderen en Brussel bezocht met zowel witte als zwarte acteurs. De resultaten zijn onthutsend: terwijl de witte acteurs zonder problemen toegang kregen tot alle zes de clubs, werden de zwarte acteurs maar liefst vijf van de zes keer geweigerd toen ze zich minuten later aandienden aan de ingang. “Hoe kan dat nu nog? We zijn 2024?! Ik snap dat niet”, klinkt het verontwaardigd bij Dina.

Volgens een recent rapport kreeg meer dan de helft van de mensen met Afrikaanse roots in België al eens te maken met racisme. Dat is meer dan in welk ander Europees land dan ook. “In September wilde ik uitgaan en werden we geweigerd aan de deur”, begint een getuige zijn verhaal. En toch blijft het heel erg moeilijk om racisme te bewijzen. “Racisme is meer verborgen en subtieler geworden”, vertelt professor Pieter-Paul Verhaeghe. Om te testen of mensen van kleur echt geweerd worden aan de deur, zetten ze een undercover praktijktest op waarin vier zwarte en vier witte acteurs het nachtleven induiken. “Net zoals bij de arbeidsmarkt doen we de test met twee groepen, die op alle vlakken hetzelfde zijn. Het enige wat verschilt is hun huidskleur”, vertelt Pieter-Paul.

De groep bezoekt meerdere clubs in Limburg, Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De resultaten laten hen sprakeloos achter… In vijf van de zes clubs geraken de zwarte acteurs niet binnen. “Soms denk ik, wat is er mis met mij en met onze kleur? Alsof ik minderwaardig ben terwijl iedereen binnen mag. Wij doen niets verkeerd, we komen gewoon om te feesten”, klinkt het bij de zwarte acteurs. En ook bij de witte acteurs komt het resultaat binnen: “Nu vraag ik me af welke kansen ik overal heb gekregen gewoon omdat ik een andere huidskleur heb.”

Hoe de test exact werd uitgevoerd en welke ‘Ze Zeggen Dat’s’ Andy en Dina nog in petto hebben, ontdekken de kijkers nu donderdag 16 mei om 20u40 in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

