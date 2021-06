Vijf duo’s strijden voor hun Vakantiehuis for Life

Op maandag 5 juli om 22.00 start bij VTM het gloednieuwe programma Vakantiehuis for Life. Het voorbije jaar hebben Vlamingen door de omstandigheden massaal het plezier van een vakantie in eigen land (her)ontdekt. Voor prachtige natuur en avontuur hoef je het namelijk niet altijd ver te zoeken. In Vakantiehuis for Life staan vijf duo’s voor een uitdagende opdracht: ze moeten een pittoreske chalet in de Ardennen restaureren én een groot deel van hun materiaal verdienen met survival-opdrachten in de nabijgelegen natuur. Presentatrice Julie Van den Steen leidt alles alvast in goede banen.

In de laatste aflevering beslist een vakjury wie de uiteindelijke winnaar wordt. Deze bestaat uit Francisco Sanchez (de werfleider uit 'The Block'), Dina Tersago die al meermaals op bouwwerven heeft gestaan, en twee technische specialisten van Hubo en BerryAlloc. De inzet is groot: het winnende duo mag gedurende 20 jaar zijn vakantie doorbrengen in zijn volledig gerenoveerde vakantiewoning. Moge de sterkste, de slimste én de handigste winnen!

Deze vijf duo’s gaan de uitdaging aan:

Erwin (52) en Amy (26), vader en dochter

Zo vader, zo dochter. Althans bij Amy en Erwin, het onafscheidelijke duo uit Gent. Amy is digital marketeer en Erwin is sinds kort aan de slag als verhuizer nadat hij jarenlang als loodgieter werkte. Amy heeft nog nooit verbouwd en zal gecoacht moeten worden door haar vader. Ze zijn bereid om hard te werken, maar willen vooral ook veel lachen en plezier maken. Amy en Erwin zijn klaar om in Durbuy aan het avontuur van hun leven te beginnen!

het koppel Christopher (27) en Hannah (27)

Christopher uit Deurne en Hannah uit Leuven zijn al 6 jaar een koppel. Ze hebben net hun eigen huis verbouwd in Holsbeek. Hannah werkt als verpleegkundige op de intensieve zorgen voor kinderen en weet daardoor altijd haar hoofd koel te houden in stressvolle situaties. Christopher werkt als administratief medewerker en heeft één grote hobby: verbouwen. Na 2 jaar zijn ze eindelijk klaar in hun eigen huis, maar ze hebben alweer zin in een nieuw project. Een chalet renoveren op hun favoriete vakantiebestemming: check!

het koppel Ewoud (39) en Tim (37)

Ewoud en Tim zijn al 7 jaar gehuwd en kennen elkaar door en door. Tim is door zijn job als event manager een goede planner en een bezige bij. Ewoud ontwerpt protheses en houdt meer van gezelligheid en rust in het leven. Decoreren is echt een hobby voor dit liefdevolle koppel, dat zie je aan hun prachtige woonst in Damme. De twee hebben al veel verbouwingen meegemaakt, maar daar gaven ze vooral instructies. Nu moeten ze dus zelf de handen uit de mouwen steken. Spannend! Het duo is klaar voor dé uitdaging van hun leven.

hartsvriendinnen Pauline (24) en Melissa (31)

Pauline is afkomstig van de kust en Melissa uit de Kempen. Pauline werkt als content creator, Melissa als leerkracht en is fotografe in bijberoep. Ze leerden elkaar kennen op een event en het klikte meteen. Beide dames hebben samen met hun partner al de nodige verbouwingen achter de rug, dus hard werken schrikt hen niet af. Door de afstand lopen de twee vriendinnen bij elkaar de deur niet plat, maar dat is volgens hen geen probleem. Een chalet verbouwen in Durbuy past perfect in het plan elkaar meer te zien. Girlpower!

vrienden Lodewijk (24) en Marcel (23)

Het jongste duo van de bende zijn Lodewijk en Marcel. Deze boys zijn huisgenoten in het Gentse met als gezamenlijke hobby spikeball. Lodewijk is opvoeder in de jeugdzorg en Marcel werkt als tuinman. Samen steken ze graag de handen uit de mouwen. Het feit dat ze amper ervaring hebben met verbouwen, compenseren ze graag met hun groot enthousiasme en doorzettingsvermogen om er dag én nacht voor te gaan.

Vakantiehuis for Life met Julie Van den Steen, nieuw vanaf maandag 5 juli om 22.00 bij VTM.