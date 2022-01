Vierdelige true crime-reeks ‘De Kasteelmoord’ vertelt het verhaal van één van de meest spraakmakende moordzaken van ons land

10 jaar na de moord op kasteelheer Stijn Saelens vertelt de vierdelige true crime-reeks ‘De Kasteelmoord’, vanaf maandag 24 januari iedere maandag op VTM en integraal op Streamz, het hallucinante verhaal van één van de meest spraakmakende moordzaken van ons land.

‘De Kasteelmoord’ sleept de kijker mee in een intense familievete die zich achter de kasteelmuren afspeelt tussen Stijn Saelens, telg uit een steenrijke familie, en zijn schoonvader André Gyselbrecht, een populaire dorpsdokter. De vete eindigt in de moord op Stijn, die in ‘De Kasteelmoord’ gereconstrueerd wordt en de kijker niet onberoerd zal laten. Ook het onderzoek en het proces, waarna nog vele vragen onbeantwoord blijven, worden herbelicht. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken met personen die de zaak vanop de eerste rij volgden. Onder meer advocaten Walter Damen en Kris Vincke en journalisten Faroek Özgünes (VTM NIEUWS), Klaas Danneel (VTM NIEUWS), José Masschelin (ex-HLN) en Cedric Lagast (Het Nieuwsblad) loodsen de kijker doorheen de moordzaak.

Al snel maakt ‘De Kasteelmoord’ duidelijk waarom er een ongezien mediacircus rond de zaak ontstond en de kasteelmoord in vele Vlaamse huishoudens over de tongen ging: “Het gaat over belangrijke, invloedrijke mensen met veel geld. Al snel werd duidelijk dat Stijn Saelens en zijn schoonvader André Gyselbrecht op gespannen voet leefden. Ook werd gefluisterd dat Stijn incest gepleegd zou hebben en met zijn kinderen naar Australië wou trekken. De zaak werd met de minuut interessanter en met de minuut meer ongewoon”, aldus José Masschelin, voormalig gerechtsjournalist bij HLN die de zaak op de voet volgde.

De Kasteelmoord is vanaf maandag 24 januari iedere maandag om 21u35 te zien op VTM. Na de aflevering van maandag 24 januari is de reeks ook integraal te bekijken op Streamz.

