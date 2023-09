Vier koppels vieren de kersverse liefde op het grootste trouwfeest ooit in Blind Getrouwd

Jolien & Brecht, Emma & Emile, Isabelle & Matthieu en Fleur & Alexander: alle 4 koppels die gematcht werden door de experten van Blind Getrouwd, zeiden ‘ja’ tegen de liefde! In de derde aflevering op maandag 18 september zien de 8 deelnemers mekaar na hun jawoorden op kasteeldomein T’Rest in Pepingen terug om hun trouwdag samen te vieren met familie, vrienden én elkaar.

“Mijn broek is gescheurd!” Alexander kampt eerst nog met een vestimentair probleem, wanneer zijn kostuumbroek scheurt terwijl hij galant Fleurs sleep in de wagen wil tillen. Als hij zijn gasten niet in zijn blote billen welkom wil heten, moet de kersverse bruidegom eerst nog een andere broek zien te scoren.

Vanaf vanavond zullen de koppels - als alles goed gaat - zeven weken samen slapen. Een hot topic, zo blijkt tijdens de rit van de fotoshoots naar het trouwfeest, waar Ingeborg heeft postgevat om de koppels in stijl welkom te heten.

Bekijk hier de preview:

Nadat ze onder luid gejuich worden ontvangen door alle aanwezige gasten, begeven de koppels zich elk naar een andere tent, voor een diner samen met vrienden en familie. Hét moment bij uitstek om kennis te maken met hun schoonouders, mémé’s, pépé’s en vele kritische en enthousiaste broers, zussen en vrienden. Onder hun toeziend oog begeven de newlyweds zich naar de dansvloer, voor hun openingsdans. Onder andere Matthieu kreeg carte blanche van Isabelle. Benieuwd of hij met zijn nummerkeuze indruk kan maken op zijn kersverse bruid.

En dan is het tijd voor het moment waar velen naar uitkeken: het dansfeest! De ster van de avond? Misschien niet de 4 koppels, maar wel Fernand, de 84-jarige opa van Alexander, die danst alsof hij zélf nog een twintiger is. Et alors? On danse!